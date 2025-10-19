เปิดประมูลชุดซ้อนวินฯ ในตำนาน “เจนิส” บิดละ 1 หมื่น ยังไม่ได้ซัก! “บี้-ยิว” เสียอาการ ลืมเมียชั่วคราว

หลังจากที่ชุดสีชมพูสุดแซบ ที่ “เจนิส เจณิสตา พรหมผดุงชีพ” นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปออกอีเวนต์ กลายเป็นไวรัลสนั่นโลกออนไลน์ มีคนดังหลายรายทำเลียนแบบ กลายเป็นเรื่องฮาๆ สนั่นโซเชียล ล่าสุดเจนิสได้เปิดให้ประมูลชุดดังกล่าว โดยเผยในไลฟ์ว่ายังไม่ได้ซักเลย นำรายได้มอบให้มูลนิธิผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้ง ปิดพรุ่งนี้เที่ยงวัน ซึ่ง “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ได้โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กส่วนตัว เริ่มบิดละ 1 หมื่น งานนี้ทำเอาหนุ่มๆ คึกคักไปกับความสวยและน่ารักของเจ้าตัว โดย “บี้ ธรรศภาคย์ ชี” กับ “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” ลืมเมียๆ ชั่วคราว ทำทีเป็นประมูลแข่งกัน ทำเอาฮาครืน