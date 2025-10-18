สมมง! “ฟิลิปปินส์” น้ำตาปริ่ม คว้า มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 “กชเบล” ปังมากซิวรอง 1

ในที่สุดภารกิจเฟ้นหา “มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 (Miss Grand International 2025)” คนที่ 13 ก็ได้สิ้นสุดลงวันนี้ (18 ต.ค.2568) ในรอบตัดสิน จัดขึ้น ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK ท่ามกลางแฟนนางงามจากหลายประเทศที่บินมาเชียร์นางงามประเทศตนเองถึงเมืองไทย พร้อมชูธงชาติแสดงสัญลักษณ์ปลุกกำลังใจให้กับสาวงามอย่างคึกคักสร้างบรรยากาศให้การประกวดตื่นเต้นลุ้นระทึกขึ้นทันที
เปิดเวทีเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ แฟนนางงามว้าวกับโปรดักชั่นระดับโลกที่ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ทุ่มไม่อั้นเนรมิตขึ้นมา ยิ่งใหญ่อลังการไม่เสียชื่อประเทศเจ้าภาพ กลายเป็นลายเซ็นของณวัฒน์ไปแล้ว ที่ไม่เคยมีคำว่าอ่อม มีแต่โซจึ้งโซปัง เป็นโชว์เปิดตัวสาวงาม 77 ประเทศที่ทำเอาเวทีลุกเป็นไฟ โดยเฉพาะซีนที่ “ซีเจ คริสติน จูเลียน โอเปียซา” มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 โหนสลิงโรยตัวกลางเวที ร่วมโชว์กับ 77 สาวงาม จากนั้นเป็นการแนะนำตัวทีละคน โดยมี “แมทธิว ดีน” รับหน้าที่พิธีกรบนเวที
เชียร์สุดเสียง เมื่อพิธีกรประกาศรายชื่อ 22 คนสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบต่อไป ซึ่งเป็นนาทีที่คนไทยใจมาเพราะ “กชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์” ตัวแทนประเทศไทยทะลุเข้ารอบมาได้อย่างสวยงาม
ยิ่งดึกยิ่งหัวใจจะวาย 22 สาวงามเปลี่ยนชุด รอบนี้มาในชุดว่ายน้ำทูพีชสีน้ำเงินเข้ม เดินสับๆๆ อวดร่างทองเป๊ะปังทั้งตัว เซ็กซี่ร้อนแรงเห็นแล้วจะวูบ จากนั้นพิธีกรประกาศตัดฉับ ให้เหลือสาวงามที่เข้ารอบ Top 10 ได้แก่ มิสแกรนด์ เชค รีพับบลิก, เม็กซิโก, เวเนซุเอลา, กัวเตมาลา, ไทยแลนด์, ฟิลิปปินส์, แทนซาเนีย, กานา, และ สเปน ด้านมิสแกรนด์ โคลอมเบีย ได้ Miss Popular Vote ทำให้คว้าตั๋วเข้ารอบมารอชิงมงทอง
จากนั้น 10 สาวงาม ใส่ชุดไทยประยุกต์สีขาวออกมาในรอบสปีช เพื่อแสดงทัศนคติ พลังทางความคิด และไหวพริบ ที่สะท้อนความสวยที่มาพร้อมสมองและคุณค่าของผู้หญิงที่จะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวบนเวที มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2025
เบรกความตื่นเต้นบนเวที ด้วยซีนซาบซึ้ง “ซีเจ คริสติน จูเลียน โอเปียซา” มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2024 ขึ้นอำลาตำแหน่งน้ำตานองหน้า เป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจ และเกียรติยศที่เต็มไปด้วยความหมายที่ประเมินค่าไม่ได้
ต้องบอกว่าปีนี้โชว์บนเวทีสุดจริงๆ พีกแล้วพีกอีก เมื่อ “อิงฟ้า วราหะ” นั่งสลิงยูนิคอร์นลอยไปที่เวที พร้อมกับร้องเพลงโชว์พลังเสียงสะกดทุกสายตา เป็นโชว์ที่สะใจมากแม๊! ตะลึงไม่พักเมื่อ Top 10 เปลี่ยนลุคใหม่ มาในชุดราตรีสง่าแบบนางพญาทุกคน สวยชนิดฆ่าได้ฆ่า
บีบหัวใจขั้นสุด พิธีกรประกาศรายชื่อ Top 5 งานนี้คนไทยกรี๊ดคอแตก เมื่อ กชเบล ทะลุเข้ามายืนในรอบนี้ได้สำเร็จ พร้อมด้วยตัวเต็งตัวแม่ที่จับมือกันเข้ารอบ ได้แก่ มิสแกรนด์ กานา, เวเนซุเอลา, สเปน และ ฟิลิปปินส์ ตามด้วยรอบตอบคำถามเป็นการฟาดฟันกึ๋นของทั้ง 5 สาว โดยสาวๆ ได้ตอบอย่างฉะฉานเพื่อแสดงทัศนคติของตนเองให้มัดใจกรรมการที่สุด
ทั้งโลกลุ้นแทบหยุดหายใจ เมื่อการประกวดเดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญ นั่นก็คือการประกาศผลสาวงามที่คว้ามงกุฎ “มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2025” ได้แก่ มิสแกรนด์ ฟิลิปปินส์ EMMA MARY TIGLAO : เอ็มม่า แมรี่ ทิกเลา ซึ่งเธอนั้นเป็นตัวเต็งขวัญใจแฟนนางงาม เรียกว่าไม่ค้านสายตา
ด้านรองอันดับ 1 ตกเป็นของ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ : กชเบล ศรัณย์รัชต์ เผือกพิพัฒน์
ส่วนรองอันดับ 2 ได้แก่ มิสแกรนด์ สเปน AITANA CAROLINA JIMENEZ : ไอทาน่า แคโรไลนา ฮิเมเนซ
รองอันดับ 3 คือ มิสแกรนด์ กานา Faith Maria Porter : เฟธ มาเรีย พอร์เตอร์
สำหรับรองอันดับ 4 เป็นของ มิสแกรนด์ เวเนซุเอลา NARIMAN BATTIKHA : นาริมาน บัตติคา
อีกหนึ่งรางวัลสำคัญก็คือ ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นไฮไลต์ของการประกวดในทุกปี ปรากฎว่าประเทศที่คว้ารางวัลไปครอง ได้แก่ บราซิล, อินเดีย และ ไทยแลนด์ นอกจากนี้มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ยังซิวชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม (Best in Swimsuit) การรันตีความร่างทองอีกด้วย