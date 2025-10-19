โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนคุณหนูๆ ปล่อยพลังแห่งจินตนาการไปกับ ‘Sunday Playland’ สวนสนุกในร่มสุดพรีเมียม ครอบคลุมทั่วไทย

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำแนวคิดการเป็น Family Destination จุดหมายแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัว ชวนน้องๆ หนูๆ มาร่วมสนุกไปกับ “Sunday Playland” สวนสนุกเด็กเล่นในร่มสุดพรีเมียม ภายใต้แนวคิด “Play & Learn” ที่ต่อยอดการเล่นสนุกให้เป็นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมให้ทุกครอบครัวมาสนุกไปด้วยกัน ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วไทย พร้อมแผนเดินหน้าขยายเพิ่มทั้งในโรบินสันไลฟ์สไตล์ และท็อปส์พลาซ่า ต้อนรับช่วงปิดเทอมนี้ เติมเต็มวันสนุกของเด็กๆ ด้วยความสนุกและจินตนาการไม่รู้จบ พร้อมสร้างโมเมนต์พิเศษของครอบครัวกันอย่างเต็มที่
“Sunday Playland” เป็นโลกแห่งการเรียนรู้และจินตนาการ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์พัฒนาการของเด็กๆ ในทุกด้าน ภายใต้แนวคิด “Play & Learn” ที่ผสมผสานความสนุกเข้ากับการเสริมสร้างทักษะอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ภายใต้การออกแบบพื้นที่ที่สะอาด ปลอดภัย และทันสมัย Sunday Playland จึงตอบโจทย์ ครอบครัวยุคใหม่ที่มองหากิจกรรมคุณภาพให้ลูกๆ ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข ให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่า และเชื่อมั่นได้ว่าทุกกิจกรรมช่วยส่งเสริมการเติบโตของพัฒนาการและจินตนาการของเด็กๆ อย่างแท้จริง
ภายใน “Sunday Playland” เต็มไปด้วยโซนกิจกรรมเสริมทักษะสุดสนุกถึง 7 โซนไฮไลต์ที่ออกแบบมาให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และปัจจุบัน Sunday Playland เปิดให้บริการแล้ว ทั้งในโรบินสันไลฟ์สไตล์และท็อปส์พลาซ่า ได้แก่ ราชพฤกษ์, พะเยา, ราชบุรี, บุรีรัมย์ และ สระบุรี ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากครอบครัวทั่วประเทศ จึงพร้อมเดินหน้าขยายความสุข โดยในไตรมาส 4 ปี 2568 นี้ เตรียมเปิดเพิ่มอีก 3 สาขาใหม่ ได้แก่ ลาดกระบัง, กาญจนบุรี และ ชลบุรี ก่อนจะขยายสาขาต่อเนื่องในปี 2569 ไปยังจังหวัด สุพรรณบุรี เพื่อให้ครอบครัวทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงประสบการณ์ “Play & Learn” ได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ในแต่ละสาขา Sunday Playland ยังให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมกับสไตล์ความชื่นชอบของคนในแต่ละพื้นที่และพฤติกรรมของครอบครัวในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้เป็นสนามเด็กเล่นแห่งความสุข ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ตอกย้ำแนวคิดของ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ในฐานะศูนย์การค้าที่เป็น Family Destination ของครอบครัวทั่วไทยอย่างสมบูรณ์แบบ
ปิดเทอมนี้ ชวนทุกครอบครัวมาสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขและเสียงหัวเราะร่วมกันที่ Sunday Playland สวนสนุกเด็กเล่นในร่มสุดพรีเมียมจาก โรบินสันไลฟ์สไตล์ ที่รวมทุกความสนุกและการเรียนรู้ไว้ในที่เดียว ให้คุณหนูๆ ได้ปลดปล่อยจินตนาการ และให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันอย่างอบอุ่นหัวใจ พบกับโลกแห่งความสนุกได้แล้ววันนี้ที่ Sunday Playland ทุกสาขาทั่วประเทศ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และอิเวนต์ใหม่ๆ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)