พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ “นาท ภูวนัย” อดีตพระเอกชื่อดัง

วันที่ 18 ต.ค. 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และพระราชทานเครื่องเกียรติยศประกอบศพ “นาท ภูวนัย” หรือ “นายอุดมพร คชหิรัญ” นักแสดงอาวุโสที่เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2568 สิริอายุ 79 ปี ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานหีบทองลายสลัก ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่กลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ครอบครัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
โดยเวลา 16.00 น. ครอบครัว นิตยา คชหิรัญ (ภรรยา) บุตร-ธิดา ทั้ง 4 ได้แก่ พิมศิริ ภูวนัย ,จารุศิริ ภูวนัย , ศิรินาท คชหิรัญ , วรวรรธน์ คชหิรัญ ร่วมประกอบพิธีรดน้ำศพ นาท ภูวนัย มีแขกผู้ใหญ่ที่เดินทางมาร่วมพิธีจำนวนมากบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้ากับการสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัว สำหรับวันนี้ มีนักแสดงอาวุโสเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัย อาทิ เพชรา เชาวราษฎร์, ครรชิต ขวัญประชา, กรุง ศรีวิไล, ฤทธิ์ ลือชา, ปู ยุวดี, เมย์ บัณฑิตา, ต่าย สายธาร ฯลฯ