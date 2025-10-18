“เจนนี่” รับไม่ได้คุยกับ “แม่เกตุ” แม้แต่นิดเดียว หลังประกาศจะล้างหนี้ให้ 3 ล้าน พร้อมกลับมาเป็นเหมือนเดิม แต่ต้องปรับปรุง-แก้ไข

“เจนนี่” รับไม่ได้คุยกับ “แม่เกตุ” แม้แต่นิดเดียว หลังเคยประกาศจะล้างหนี้ให้ 3 ล้าน อยากวัดใจไม่โอนตรงเจ้าหนี้ พร้อมกลับมาเป็นเหมือนเดิม แต่ต้องปรับปรุงและแก้ไข ลั่นสบายใจแบบนี้
ตั้งแต่วันที่ประกาศออกสื่อว่าโอนเงินให้แม่ 3 ล้าน ล้างหนี้ หวังให้ “แม่เกตุ” มีชีวิตที่ดี แต่จะเป็นการโอนครั้งสุดท้าย ล่าสุด “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” หรือ “รัชนก สุวรรณเกตุ” เปิดใจ ถึงตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันเลย แต่มีการสื่อสารผ่านตัวกลางอย่างน้องสาว “ลิลลี่ นารีนาท เชื้อแหลม”
“ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะ ตั้งแต่พูดไปในรายการพี่หนุ่ม (กรรชัย กำเนิดพลอย) ก็ยังไม่ได้คุยกันค่ะ ไม่ได้คุยกันแม้แต่นิดเดียวเลย หนูยังไม่ปลดบล็อก แต่จริงๆ มีหลายช่องทาง หนูมีติดต่อแกไป แต่แกยังไม่ตอบ ไม่มีคนมาช่วยเป็นสื่อกลาง แต่หนูมองว่าไม่ต้องหรอก ให้มันเกิดขึ้นแบบนี้แหละ ถ้าให้คนอื่นมาช่วยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้จิตใจของเราเองจริงๆ สบายใจแบบนี้ดีกว่า กับลิลลี่หนูคุยตลอด ถามลิลลี่ตลอดว่าแม่งานเยอะไหม มีอะไรก็ถามลิลลี่ไป แต่ตอนนี้แกแฮปปี้ดี เพราะงานแกก็เยอะ”
ไม่โอนตรงให้เจ้าหนี้ของแม่ เพื่อวัดใจแม่ ดีขึ้นจริงต้องทำได้
“ส่วนเรื่องเจ้าหนี้ทวงเงินกลางไลฟ์ จริงๆ ทุกคนบอกทำไมโทร.หาหนูโทร.ยาก เจ้าหนี้โทร.ติด เขาโทร.เบอร์ส่วนตัว เพราะเจ้าหนี้คนนี้ประมาณ 5-6 เดือนที่แล้ว หนูเคยโทร.ไปเคลียร์แล้วจะเอารถมาคืน เพราะบริษัทรถเขาฟ้องแม่ พอหนูจะเอาตอนนั้น หนูขอผ่อนเดือนละแสน แต่เขาไม่รับ ถ้าไม่รับเขาจะเอารถส่งออกอะไรสักอย่าง พอวันนี้ที่หนูประกาศในรายการพี่หนุ่มว่าหนูจะจ่าย เขาเลยติดต่อกลับมา หนูบอกว่าหนูไม่ได้จะจ่ายเจ้าหนี้ หนูจะให้แม่ หลายคนบอกว่าทำไมไม่ให้เจ้าหนี้โดยตรงล่ะ วัดใจไปเลย ถ้าคิดได้จริง หรือแม่ดีขึ้นจริง ยังไงแกก็ต้องทำได้ แต่โอเคถ้า 3 ล้านนี้ไม่โอเค ทุกคนก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่ามันไม่ได้ดีขึ้น
หนูไม่จ่าย มันไม่ใช่ความผิดของหนู นึกออกไหม ตอนนี้แม่ก็ทำงานแหละค่ะ แกก็ดีขึ้นเยอะนะ จากที่ฟังกับลิลลี่ ถ้ารับเงิน 3 ล้านนี้ หนูมองว่าถ้าแกคิดเริ่มต้นใหม่ มันจะมีแต่เรื่องที่ดีเกิดขึ้น (ไม่คุยกันนานจะทำให้ไม่ได้คุยกันอีกเลย?) ไม่รู้สิคะ หนูมองว่าเวลาทำให้ทุกอย่างดีขึ้น ก็สื่อสารกับคุณแม่ผ่านลิลลี่”
พร้อมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เลย แต่ทุกอย่างต้องปรับปรุง แก้ไข
หนูกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เลย แต่ทุกอย่างต้องเกิดการเรียนรู้ แก้ไข และปรับปรุง ต้องพูดเปิดใจกันจริงๆ ก่อน ไม่ใช่ยังไม่ได้คุยกันเลย จะทำยังไง ฉันรักเธอนะ มันก็ดูฝืนกันไปหน่อย ตอนนี้ไม่กลัวดรามาอะไรเลยค่ะ กลัวอย่างเดียวเลยคือกลัวตัวเอง ลูกป่วย กลัวสุขภาพไม่ดี ดรามาอะไรได้หมดเลย ไม่กลัวเลยค่ะ”