เวอร์ชั่นรวยน่ารัก! “เจนนี่” ฟาดอย่าอคติ “พี่อั้ม” ไลฟ์ด้วยลดเกรดยังไง “ไฮโซเมย์” ดีลคนดังจริง ไม่ได้ดันยอด

ร้อยดรามา! “เจนนี่” แจงยิบทุกเรื่อง “อั้ม” ไลฟ์ด้วยลดเกรด “ไฮโซเมย์” อ้างชื่อ “แจ็คสัน หวัง - แบมแบม” ดันยอด โดนสวด พูดทะลึ่งกับ “จันจิ” ได้กันยัง? นับออเดอร์ “ณวัฒน์” ผิดพลาด” แก๊งดาราบุกบ้าน ประกาศเลิกทำงานกับเอเจนซี่เจ้าปัญหา “กาละแมร์” โดนยกเลิกเป็นหมื่นออเดอร์ เคลียร์แล้วเจ้าของแบรนด์ถูกยกเลิก 7 พันออเดอร์ใน 1 นาที ได้หมื่นล้านจะทำบุญพันล้าน บอกเจนนี่เวอร์ชั่นรวย น่ารักกว่าเวอร์ชั่นจน แย็ปๆ เตรียมช็อก คนดังจากต่างประเทศมาแจมไลฟ์ด้วย
เรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้กับตลาดออนไลน์ คึกคักจนเกินควบคุมไปแล้ว สำหรับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ เจ้าแม่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกออนไลน์ในตอนนี้ แถมทำยอดขายรวมๆ 9 วันฟันไปถึง 800 ล้าน แต่เจนนี่ก็ต้องแลกมาด้วยสารพัดข่าวดรามา เรียกว่าดรามากันรายชม. โดยในวันนี้เจนนี่ขอเคลียร์ทุกประเด็น
“ดรามารายชม.เพราะทุกอย่างมันเรียล ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ดรามารายนาทีเลย ก็อยู่ในขอบเขตที่รับได้ เพราะเป้าหมายเรายิ่งใหญ่กว่านั้น เป้าหมายเราคืออยากช่วยทุกคนจริงๆ จริงๆ เราสามารถลงไลฟ์ตอนตี 1 ตี 2 ได้เลยนะ แต่เราไปลงตี 5 หกโมงเช้าเพราะเราอยากให้ทุกคนเห็นความตั้งใจว่าเราอยากทำ เราชอบ”
ไม่โอเคดรามา “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” ลดเกรดมาไลฟ์กับตน แสดงทัศนคติคนคอมเมนต์
“หนูมองว่าเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันนะพี่ เอาจริงๆ ถ้าทุกคนไปวางไว้แบบนั้น พี่ๆ ดาราเองเขาก็อึดอัด เขาก็จะไม่มีโอกาสได้ทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่เคยทำ ถ้าสมมติมานั่งไลฟ์ 10 นาที ยอด 77 ล้าน โอ้โห เป็นหนู หนูก็ไปเปล่า เป็นทุกคนทุกคนก็ไป เพียงแต่ว่าพอทุกคนไม่ได้รับโอกาสนั้น ก็มองเป็นเรื่องทำไมต้องลดเกรด มันไม่เกี่ยว ถ้าวัดคนที่เกรดที่ระดับ สำหรับหนูไม่โอเค เราวัดกันที่ความสามารถ วัดกันที่ทัศนคติ (เป็นคำด้อยค่า อาชีพแม่ค้าไม่ผิดกฎหมาย?) ไม่หรอก หนูว่ามันอยู่ที่ทัศนคติคนคอมเมนต์มากกว่า
ร่วมงานกับพี่อั้มหนูตื่นเต้นมาก พอรู้ว่าพี่อั้มมา ทุกอย่างเปลี่ยนไปในพริบตา ไม่ว่าจะการแต่งกาย พื้น เก้าอี้ ตื่นเต้นม้าก ขอบคุณพี่อั้มมากที่เสียสละเวลามา และขอบคุณที่เห็นความสามารถของหนู แกก็ยังงงๆ อยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันเกินฝัน วันนี้พี่อั้ม พี่นุ่น (วรนุช ภิรมย์ภักดี) พี่ยุ้ย (จีรนันท์ มะโนแจ่ม) พี่พุฒิ (พุฒิชัย เกษตรสิน) หนูนั่งมองใบหูพี่ๆ เขาอยู่ใกล้ๆ โอ้โห มาได้ยังไงวะเนี่ย ส่วนที่คนมองว่ารวมดาราดังระดับซุป’ตาร์มาไว้ที่บ้านเรา ก็ยินดีมากค่ะ ยินดีขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าขายให้มันดีขึ้น
ดรามาเทียบบ้านคนขายกับคนซื้อ ยังไม่เห็นเลยค่ะ ส่วนเรื่องดรามาคนจนอุดหนุนคนรวย หนูมองปกติเลยค่ะ ถ้าทุกคนมองการณ์ไกล ต่อให้เราไปเข้าห้างสรรพสินค้า เจ้าของห้างก็รวยกว่าเรา ก็เป็นเรื่องปกติ เอาเป็นว่าสบายใจที่จะซื้อหรือเปล่า ถ้าไม่สบายใจ ไม่ต้องซื้อก็ได้ ได้หมดเลย พยายามปล่อยวางมาก พอเครียดเยอะๆ มันทำอะไรไม่สนุก ทุกวันนี้อ่านดรามาบ้าง ปรับไปเรื่อยๆ แต่พอมันเยอะก็จะเบรก เพราะมันรายชม.”
แจงเจ้าของแบรนด์ถูกยกเลิกออเดอร์ 7 พัน แค่คอนเทนต์หาเอนเกจฯ เคลียร์หลังบ้านไปแล้ว
“จริงๆ เป็นคอนเทนต์แหละ เขาทักมาขอโทษแล้ว เคลียร์หลังบ้านเรียบร้อย อยากบอกทุกคนว่าถ้าวันนี้คุณยิงแอดไปแล้ว คุณยิงแอดให้พี่มาร์ก ซักเคอร์เบิร์กไปแล้ว เขาไม่มาโอนคืนนะ ซึ่งมันเปรียบเทียบง่ายๆ ออเดอร์ที่ยกเลิกเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของกิจการต้องแบกรับความเสี่ยง เราเคลียร์ชัดตั้งแต่แรกว่า 1 ออเดอร์จะหยุดมั้ย ถ้าแบรนด์ยินดีที่จะไปต่อก็ต้องแบกรับ แต่ถ้าสมมติแบรนด์ไหนรู้สึกว่าแบกไม่ไหว ขาดทุน ไม่โอเค ชีวิตเครียดมาก หนูยินดีจ่ายคืนค่ะ”
ไม่มองปั้นเรื่องโดนยกเลิก แค่ทำคอนเทนต์
“ไม่ถึงกับปั้นเรื่อง เขาทำคอนเทนต์แหละ แต่จริงๆ เขาแฮปปี้ เขาไม่ได้เครียดหรือเศร้ากับเรื่องที่เกิดขึ้น แล้วเขาก็ไม่ได้อยากเอาเงินคืนด้วย มันเป็นเรื่องเอนเกจเมนต์ ก่อนหน้านี้หนูพูดว่าทุกคนสามารถหาประโยชน์จากหนูได้ แต่ก็ไม่ใช่วิธีหาแล้วหนูได้รับผลกระทบไง ก็ต้องเซฟหนูกันมากๆ ซึ่งเขาขอโทษที่ทำคอนเทนต์แบบนี้ลงไป ทำให้คนมาด่าหนู เพราะเป้าหมายเขาคือต้องการเอนเกจเมนต์ ที่ไม่ใช่เรื่องการขอเงินกลับคืน (กระแสตีกลับเขา แล้วเขาโบ้ยว่าสื่อไม่เอามาลงตอนทำคลิปชี้แจง?) ถ้าดูจบคลิปก็ไม่ได้มีดรามาอะไรค่ะ ส่วนเรื่องร่วมงาน เอาจริงๆ ถ้าแบรนด์ไหนทำให้หนูได้รับผลกระทบทางลบคิวก็อาจจะช้านิดนึง (ทำมือนับเงิน)”
คืนเงินเอเจนซี่เจ้าปัญหาไปแล้ว แคนเซิลทั้งหมด
“คืนเงิน แคนเซิลทั้งหมด ใครไม่อยากคืนเงินก็ทักมาขอคิวใหม่ได้ค่ะ ถ้าใครไม่สะดวกรอแล้วก็ยินดีคืนเงินให้ค่ะ ยังไม่มีใครมาขอเงินคืนเลยค่ะ เพราะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่ามันคุ้มค่ามากกว่า ไม่มียิงแอดที่ไหน 5 หมื่น คนดู 5 นาทีหลักหมื่นหลักแสนนะ อันนี้ในฐานะคนทำธุรกิจนะ พูดจริงๆ เลย”
“กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ” โดนยกเลิกหมื่นกว่าออเดอร์ แต่ขายได้เยอะกว่านั้นจนของไม่พอด้วยซ้ำ
“พี่แมร์โอเค พี่แมร์ใจมาก เพราะแกขายได้มากกว่านั้น แกขายได้ 2-3 หมื่นออเดอร์ ยกเลิกหมื่นเดียวเอง ดีด้วยซ้ำ บางทีของแกไม่พอ แบรนด์พี่ดาราส่วนใหญ่ถึงแม้ถูกยกเลิกออเดอร์แต่ก็ไม่มีปัญหา มีบางแบรนด์ถูกยกเลิกเพราะส่งของล่าช้า บางแบรนด์พรีออเดอร์ ลูกค้าเพิ่งมารู้ทีหลัง เพราะไม่ได้พูดในไลฟ์ ลูกค้ารู้สึกว่ารอไม่ได้ ฉันไม่อยากรอ เขาก็ยกเลิก
หนูรับผิดชอบทั้งหมดที่ไม่สบายใจดีกว่า แต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่าลืมว่าหนูทำงานภายใต้โซเชียล ถ้าหนูได้รับผลกระทบ ก็คือต้องรับผิดชอบกันตรงนี้ให้ได้ โดยส่วนตัวหนูพร้อมปรับอยู่แล้ว อย่างคุณไม่โอเค 7 พันออเดอร์ 3.5 แสน หนูได้เงินมาเป็นหลักล้าน หนูก็คืนได้ แต่เพียงแค่ว่าหนูไม่ได้คุยไง เพราะเขาไม่ได้ทักมาคุยหลังบ้าน”
ยังไม่รู้เรื่องเคส “นาวิน ต้าร์” นาวิน เยาวพลกุล แต่จะให้คิวใหม่ ขอเอเจนซี่บวกเงินเพิ่มแค่แบรนด์จะหมื่นก็พอ ไม่อยากให้เอาเปรียบผู้บริโภค
“ยังไม่รู้เลยค่ะ ก็ให้คิวใหม่ค่ะ เหมือนพี่นานา ไรบีนาก็มาใหม่เมื่อคืนแล้ว ให้คิวตรงพี่นาวินต้าร์ไปตรงเลยดีกว่า ตอนนี้เรามีระบบเข้ามาดูแล เป็นการกรอกลิงก์ และลิงก์จะรันตามลำดับการโอนให้เลย
ส่วนเอเจนซี่คนนั้นก็เจอได้นะคะคุยได้ แต่เรื่องงานพักดีกว่า มันปวดหัว ทุกวันนี้ยังให้เอเจนซี่ทำงาน เพราะเราอยากให้อาชีพเกิดกับทุกคนทุกฝ่าย แต่เราพูดชัดว่าขอบวกแค่แบรนด์จะหมื่นนะ ใครหางานได้เลย แต่บวกแค่หมื่นเดียว ถ้าบวกมากกว่านั้นไม่ขอร่วมงานด้วย เพราะมันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไป ไหนเขาต้องแบกรับความเสี่ยง ออเดอร์ยกเลิก ออเดอร์ตีกลับอีก หนูก็แบ่งรายได้ให้แล้ว วันนึงคุณรับ 5 แบรนด์ คุณก็ได้แล้ว 5 หมื่นต่อวัน”
รู้สึกผิด ติดทะลึ่งใส่ “จันจิ จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย” ต่อไปจะไม่พูดแล้ว
“ใช่ๆ อันนี้หนูรู้สึกผิด บางทีเราเล่นมุกติดตลก ติดทะลึ่ง แต่ไม่ได้พูดต่อหน้าผู้ชายนะ จะเล่นกับผู้หญิงด้วยกัน หนูต้องขอโทษจริงๆ คงไม่พูดอีกแหละ ใครมันจะไปฝืนกระแส เราเป็นคนที่ปรับทุกวัน เราทะลึ่ง ติดตลก นั่งไลฟ์ 9 ชม. พูดอะไรไปบ้างก็ไม่รู้เลย ต้องขอโทษค่ะ เคสนี้ก็โดนเยอะเลยค่ะ เมื่อคืนก็เจอพี่เขา พี่เขาบอกว่าไม่ซีเรียสเลย แกอย่าเครียดนะ เดี๋ยวฉันไม่ได้มาบ้านแก (หัวเราะ) ก็ไม่ขัดกับการเป็นตัวเอง ดีแล้วแหละ เพราะพอย้อนไปย้อนมา มันก็ไม่เหมาะสมหรอก ก็ดีแล้ว คนเราก็ต้องมีพลาดกันแหละ”
“ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” ก็โดนดรามา ป้องดมมือเมียจะเป็นอะไร
“เอามือหนูไปดม มือเมียไม่เป็นไรหรอก ใครๆ ก็อยากดมมือพี่อั้ม ก็ขอโทษด้วยค่ะ ก็ปรับกันไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ให้ทำอะไรก็จะไม่ทำ แต่ดูก่อนว่าเป็นเรื่องที่เราผิดจริงหรือเปล่า จากนี้ก็จะมีเบรกตัวเองมากขึ้นค่ะ ถ้ามีเด็กเข้าไลฟ์ด้วย เยาวชนเข้าไลฟ์ เราจะปรับพูดเพราะมากขึ้น 9 วันกับเทศกาล มันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้”
นับออเดอร์ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ผิดพลาด ขำๆ พลาดถูกคนเสียด้วย ผิดแค่แบรนด์เดียว ยกเป็นบทเรียน
“มีอีกดรามานึงนะ นับออเดอร์ผิดไง (หัวเราะ) ดรามาใหญ่ด้วย นับผิดถูกคนด้วย จริงๆ สำหรับหนู หนูมีการพูดในไลฟ์แล้วว่าหนูนับออเดอร์ผิด แต่หนูไม่ได้มีการทักไปขอโทษเป็นการส่วนตัวเพราะเรามัวแต่ไลฟ์อยู่ เครื่องที่หนูเอาไว้ติดต่อพี่ณวัฒน์คือเครื่องที่ไลฟ์ มารู้ตัวอีกทีพี่เขาก็ไปไลฟ์แล้ว ก็รู้สึกว่าตายแล้ว เจนนี่นับผิดของเขา แต่สุดท้ายแล้วการที่หนูรีบนับออเดอร์ในไลฟ์ เป็นการนับเพื่อดึงเอนเกจเมนต์ แต่ก่อนโอนมันคือการเช็กระบบหลังบ้านก่อนทุกครั้ง ไม่มีการโอนโดยไม่เช็กระบบหลังบ้าน
ยังไม่ได้คุยกับพี่ณัฒน์เลย เพราะตื่นมาก็มาที่นี่เลย แต่มีการทำคลิปขอโทษไปแล้วค่ะ ส่วนที่คนมองว่าแล้วคนอื่นจะโดนด้วยไหม หนูทำงานมาเป็นพันแบรนด์ หนูนับผิดแค่แบรนด์เดียวเอง ก็เป็นบทเรียน พอไม่นับทุกคนก็บอกนับออเดอร์ค่ะ แต่ดันเป็นพี่ณวัฒน์ แกไม่โกรธหรอก แกก็พูดไปงั้นแหละ ณวัฒน์ได้หมดถ้าสดชื่นไง แกบอกแล้ว (หัวเราะ) แกยังไม่จองคิวเพิ่ม แต่ซื้อบูธเพิ่ม ปรึกษาแกทุกเรื่อง เพราะก่อนหน้านี้อยากทำธุรกิจกับพี่เขาค่ะ กำลังเรียนรู้อยู่ ต้องดูรายละเอียดก่อน”
เผยสภาพหมู่บ้านเหมือนซ่องโจรแค่ 3 วันแรกเท่านั้น
“ก็ 3 วันแรกไง คิวที่เจนนี่บอกไปแล้ว คิวที่เราไม่ได้ดีลมา มาชนกันเกือบทั้งวงการเลย วุ่นวายมาก หนูไม่ได้ออกไปดูด้วย หนูไลฟ์อยู่ ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็ขอโทษทุกคนนะคะ แต่ตอนนี้มีการลงเวลาแล้ว ต้องคุยกับพี่ๆ ดารานิดนึง ถ้ามาเลทจริงๆ อาจต้องไปอยู่ท้ายเลย คำแนะนำของทุกคนหนูก็ปรับตลอด”
ไลฟ์ปลิวเพราะคำต้องห้าม จับทุกแบรนด์เซ็นสัญญา 100 ล้าน ห้ามใส่สารอันตราย - ทำผิดกฎ
“เพราะคำต้องห้าม คุมหิวเอย ลีนเอย มันพูดไม่ได้ และการขึ้นสินค้าที่ไม่มีตะกร้า มันพูดไม่ได้ คำต้องห้ามไม่เกี่ยวกับสคบ.ค่ะ คำต้องห้ามเป็นเรื่องของติ๊กต๊อก หนูมีทีมติ๊กต๊อกนั่งอยู่แล้ว แต่ที่สคบ.โทร.มา เพราะมันมีอยู่แบรนด์นึง เขาโอเวอร์เคลมในไลฟ์ พูดสรรพคุณเกินจริง ตอนนี้หนูแก้ปัญหาโดยการเขียนติดไว้ และมีการเซ็นสัญญาทุกแบรนด์ก่อนขึ้นไลฟ์ ห้ามใส่สารอันตราย จ่าย 100 ล้านถ้าทำผิดกฎ ลูกค้าให้ใจเราแบบนี้เราต้องคัด ถ้าคุณไม่ใส่สารจ่ายพันล้านคุณก็จ่ายได้ ถ้าคุณมั่นใจสินค้าของตัวเอง
กฎเหล็กเพิ่มขึ้นมาก็มีเรื่องการเซ็นสัญญา การห้ามพูดคำโน่นนี่นั่น และเรื่องเวลานิดนึง พอครบ 5 นาที 10 นาที หนูเข้าใจว่าแอร์ไทม์มันน้อยนิดนึง แต่พอมันเลทไปคนละ 1 นาที 100 คนก็ 100 นาทีสำหรับคนหลังๆ ก็ปรับไปเรื่อยๆ อยู่กับที่ไม่ได้ คิวยาวถึงสิ้นปีแล้วค่ะ
โกดังก็คิดอยู่ค่ะ ถ้าคิวหลังๆ กระแสตก เราลดราคาแน่นอน อะไรก็ได้ที่ได้กำไรร่วมกัน เราก็เกรงใจพี่ๆ ดาราทุกคน ถ้าสังเกตหน้าหนู ความสดใสหายไปแล้ว ทำไงดีนะ ก็มีปัญหาเกิดขึ้นบ้าง การที่หนูออกมาโพสต์ว่าถ้ายังไม่ได้คิว พี่ๆ อย่าเพิ่งเข้ามานะ เพราะมีหลายท่านเข้ามาไลฟ์โดยไม่ได้คิว บางทีโครงการที่จอดรถก็ไม่พอ ที่ต้อนรับก็ไม่มากพอ ทำให้เราไม่สบายใจที่ดูแลไม่ทั่วถึง แต่ถ้าคิวรันไปตามนั้น เราดีใจมาก ไม่ว่าของกินหรืออะไร เราพร้อม”
โครงการหมู่บ้านชอบมาก บอกดารามากที่สุดในประเทศไทย
“ไม่มีปัญหาค่ะ เขาชอบมาก เขาบอกว่าโครงการเขาเป็นโครงการที่ดารามามากที่สุดในประเทศไทย”
ป้อง “เมย์ วาสนา อินทะแสง” เอ่ยชื่อ “แจ็คสัน หวัง - แบมแบม got7” ดันยอดขาย เขาดีลกันไว้ก่อนแล้ว แต่ต่อไปจะไม่พูดแล้ว
“ถ้าถามเรา เราก็อยากเจอ เราก็เด็กคนนึงที่อยากเจอศิลปินดาราระดับโลก ระดับประเทศค่ะ แต่สุดท้ายแล้วพอพูดไปแล้วมีดรามา ต่อไปก็จะไม่พูด แต่อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่พี่เมย์จะทำไม่ได้นะ (เขาบอกให้ทำให้ได้ก่อนแล้วค่อยพูด เหมือนพูดดันยอด?) เอาจริงๆ พี่เมย์เขาดีลไว้ก่อนแล้วด้วย จริง เขามีการเช็กหลังบ้าน แต่ได้ไม่ได้เราไม่รู้ แต่เราเห็นศักยภาพพี่เขา พี่เขาทำงานระดับพันล้านหมื่นล้าน ไม่ใช่อยู่ดีๆ มาอ้างชื่อ เขาคุยกับเลขาฯ ผู้จัดการ แต่พอมีดรามาทุกคนไม่ต้องห่วง เราไม่ฝืนกระแสค่ะ รายชื่อระดับโลกต่อไปถ้ามีจะเซอร์ไพรส์แทน ไม่พูด เพราะสุดท้ายถ้าศิลปินระดับโลกหรือระดับประเทศ ถ้าเป็นคนที่คุณรักและตัดสินใจมา เจนนี่เชื่อว่าคุณต้องซัปพอร์ต ถ้าคุณรักจริง เขาทำอะไรเราต้องยอมรับการตัดสินของเขา นั่นแสดงว่าเขาคิดมาดีแล้ว และมันคือรายได้ของเขา
เขามานั่งข้างเจนนี่ สมมติพี่อั้ม เขาได้ 20 ล้าน 30 ล้านแค่ 10 นาที มันก็คือรายได้พี่อั้ม พี่อั้มชอบทำบุญทำโน่นทำนี่ เรามองว่ามันเป็นการซัปพอร์ตซึ่งกันและกันดีกว่า เอาจริงๆ นะต้องถามตัวเองก่อนที่ทุกคนอคติ รังเกียจหนู หรือว่าการมาหาเจนนี่แล้วลดเกรด คุณตัดสินจากอะไร จากหน้าตาเหรอ หรือจากพฤติกรรมที่ผ่านมา หรือจากอะไร หรือจากอคติ เพราะถ้าคุณมองโลกแง่บวก วันนี้เจนนี่กำลังช่วยขับเคลื่อนนะพี่ หนูเอารายได้ออนไลน์ไปให้ออฟไลน์วันละ 1 ล้าน หนูทำบุญไปแล้ว 19 ล้านเพราะอยากให้ทุกคนยอมรับและเข้าใจ และการซื้อของ ซื้อมาขายไป ไม่ได้บังคับว่าคุณต้องซื้อๆ”
ขอโทษร้านน้ำโพสต์ทวงเงิน ต่อไปเลิกเหมาออนไลน์แล้ว
“หนูเหมาเป็นพันร้าน บางร้านหนูรอตอบแชตไม่ไหว เขาขายของอยู่ เราบอกว่าพี่เหมานะ แต่เขาเงียบไป กลับมาอีกที 4-5 ทุ่ม เราก็ไลฟ์อยู่ ก็ขอโทษด้วย ถ้าใครได้รับผลกระทบจากการไปเหมา ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวสมนาคุณให้
น้ำ 200 แก้ว ยังไม่รู้เลยว่าใคร แต่มีแฟนคลับหนูไปช่วยจ่ายไว้อยู่ก่อนแล้ว เดี๋ยวเขาส่งเบิกให้ แต่พอเห็นแชต เจนนี่ทักไป ไม่รู้ร้านเดียวกันไหม แต่ทักไป 2 ชม.เขาไม่ได้ตอบ เขาขายของแหละ ก็เข้าใจแชตเยอะจริงๆ ต่อไปจะไม่เหมาออนไลน์แล้ว จะส่งคนลงพื้นที่อย่างเดียว ตอนแรกอยากเหมาออนไลน์ เพราะเผื่อบางตลาดเราไม่ได้ไปไง แต่ไม่ดีกว่า”
สคบ.โทร.หาดีแล้ว อันไหนผิดพร้อมแก้ไข
“ดีแล้วค่ะที่โทร.มา เพราะมีอีกหลายเรื่องที่หนูไม่รู้ มีอีกหลายเรื่องที่ไม่รู้ว่าพูดไม่ได้ ยินดี ถ้าอันไหนผิดพลาดไปแล้ว ก็พร้อมรับผิดชอบร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าอันไหนยังไม่เกิดขึ้น เดี๋ยวจะวางระบบให้ชัดเจนได้รับมาตรฐานมากขึ้น (คนจับตามองทุกภาคส่วน?) ยินดีค่ะ”
บอกไปหาสรรพากรเคลียร์เรื่องภาษีก่อนแล้ว ทำทุกอย่างถูกต้อง
“ระหว่างคุณกับสรรพากร คิดว่าใครติดต่อมาก่อน สรรพากรอยู่แล้ว แต่หนูเป็นคนไปหาเขาก่อนด้วยซ้ำ ไม่ใช่เรื่องยากนะคะ รายได้ทุกอย่างที่พี่ๆ ดารา หรือทางร้านโอนให้ เข้าบริษัท 100 เปอร์เซ็นต์ การที่เราเข้าบริษัท นั่นคือเราจ่ายสรรพากร ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่รับเงินสด รับเงินสดก็เอาเข้าบริษัท เพราะพี่ณวัฒน์ จ่ายเงินสด เดี๋ยวมีดรามาอีก แต่ก็ภายใต้บริษัทมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล”
อุดรอยรั่วทุกอย่าง หากเข้าสภาวะเดิมแค่กลับไปอยู่กับลูก
“พยายามทำไปเรื่อยๆ อุดไปเรื่อยๆ ค่ะ ทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้น สุดท้ายแล้วถ้าทุกอย่างกลับสู่สภาวะเดิม หนูก็แค่ไปกินข้าว ไปเล่นกับลูก เพราะตอนนี้หนูไม่มีเวลาเล่นกับลูกเลย วันนี้เอามาด้วยเพราะหนูอยากนั่งรถกับเขา ส่วนสามีก็นั่งอยู่กับหนู”
นอนวันละ 3 ชม.
“3 ชม.ค่ะ 9 วันแล้ว มันก็ไม่พอแล้ว แต่อนาคตจะดึงๆ พี่อินฟลูฯ พี่ๆ ดารามาแล้ว ต่อให้ไม่ได้มาขายสินค้าก็มาซัปพอร์ตหนู เรื่องสุขภาพก็พยายามดูแล กินคอลลาเจนวันละ 10 แบรนด์นะ (หัวเราะ) กินวิตามินสร้างภูมิคุ้มกันวันละ 10 เจ้า (คนอยากเกิดเป็นเจนนี่?) โหย ก็มีทั้งคนที่อยากเกิด และคนที่อยากเกลียด (หัวเราะ)”
ได้ยอดพันล้านในเดือนนี้จะซื้อบ้านแจก
“จะซื้อบ้าน 1 หลัง ซื้อตอบแทนให้ วันที่ 11-11 นี้ ก็จะแจกบ้าน 1 หลัง ถ้าพันล้านภายในเดือนนี้ ก็ให้บ้าน 1 หลัง วันที่ 11 นี้ ส่วนที่จะซื้อให้ลูกคือทำเป็นโรงแรมในอนาคต เพราะหนูจบการโรงแรมมา รู้สึกตอบโจทย์เรา แต่สุดท้ายเงินในอากาศคุ้มค่ากว่าเงินที่เป็นออฟไลน์”
อิ่มบุญบริจาคเงิน 20 ล้าน เคยจนมาก่อน
“ประมาณ 20 ล้านค่ะ ดีใจที่ได้ทำค่ะ ต่อให้ใครมองว่าทำเพื่อเลี่ยงภาษี ต่อให้วันนี้รัฐบาลไม่เก็บภาษีหนูก็ทำเท่าเดิม ปกติเลยค่ะ เพราะหนูอยากช่วย เราเคยจนมาก่อน อยากไปเหมาแม่ค้า เคยเป็นแม่ค้ามาก่อน อยากนำเงินออนไลน์ไปให้ออฟไลน์ อยากมอบรถให้รพ. อนาคตจะมีโครงการส่งเสริมคนท้องกับแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วย
ตอนนี้อิ่มบุญมาก มันอิ่มมากกว่าจะมานั่งสนใจว่าใครจะมองยังไงเรื่องทำบุญ รู้สึกว่าให้แล้วได้ความสุขคือจบ ถ้าให้แล้วเป็นทุกข์จะไม่ให้ อันนี้ให้แล้วมีความสุขค่ะ ก็จะทำไปเรื่อยๆ เพราะรายได้มันเยอะ ก็ตามรายได้เราแหละ ได้มาก็แบ่งไป แต่แบ่งในที่นี้คือแบ่งคนที่เหมือนเราในอดีต คนชื่นชมก็ขอบคุณค่ะ มันก็ฮีลใจเราได้ แต่สุดท้ายอยู่ที่เราจะเมเนทความคิด ตั้งสติยังไงมากกว่า ถ้าวันนี้หนูไม่อ่านคอมเมนต์ หนูก็สบายดีนะ กินข้าวอร่อยขึ้น ดารามาบ้านก็นั่งมองหูเขาไป มีความสุข มันภูมิใจนะ อย่างแบรนด์กล้วยตาก ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคุณยายขายเอง อยู่ๆ มาขึ้นไลฟ์ขายได้เป็นล้าน คุณยายเป็นลมนะเมื่อคืน ที่พี่พุฒขาย กล้วยน้ำว้าอบช็อกโกแลต ก็รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วถ้าสังเกต ถ้าแบรนด์น้องใหม่ขาดทุน หนูลดให้ตลอด บูธที่จะเกิดขึ้นในงานมหกรรม หนูให้บูธแบบนี้ขึ้นฟรี ให้ติดบูธพี่ๆ ดาราเพื่อให้พี่ๆ ดาราช่วยขาย”
เป้าหมายจะไปสุดอยู่ที่ตรงไหน?
“หนูมั่นใจว่ามันได้ไปตลอดแหละ คนดูพันสองพันก็ได้ตลอด เพราะที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ หนูกับลูกไลฟ์มา 5 พัน 6 พันคนอยู่ตลอด ต่อให้คนดู 2 คนก็ทำได้นะ อยู่ที่ใครจะจ้างหรือเปล่า แค่นั้น ไลฟ์ไม่ได้ถึงขั้นดร็อปลงกว่าช่วงแรก บางทีพอโดนปั่นเยอะๆ คนก็จะมองว่าเป็นอย่างนั้น มันยังแมสอยู่นะพี่ เมื่อคืนพี่บีม กวี - พี่ออย น้องพีร์-น้องธีร์มา ก็ 2 แสนกว่า แต่เราต้องเข้าใจว่าคนดูช้อปปิ้งมา 9 วัน 700 กว่าล้าน เงินมันไม่ได้หากันง่ายๆ นะ บางคนทักมาว่าวันนี้พี่ไม่เข้าไปนะ พี่กลัวเสียเงิน เจนนี่ก็เข้าใจว่า เงินมัน 700 กว่าล้าน เงินมันสะพัดไปหมดแล้ว มันจะไปเอามาจากไหนไปซื้อกัน เราก็เข้าใจ ไม่เป็นไร สิ้นเดือนค่อยมาซื้อใหม่ก็ได้
ดีใจที่คนไทยมีกำลังซื้อ ถ้ามันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้หนูดีใจ แล้วก็ยินดีร่วมมือกับทุกฝ่าย ไม่คัดค้านใครทั้งนั้น (เรียกเศรษฐีนีเจนนี่?) โอ้ยอย่าเลยค่ะ เดี๋ยวคนเกลียดกว่าเดิม”
ยอดถึงหมื่นล้าน จะทำบุญพันล้าน
“ทำบุญ ทำพันล้านไปเลย ได้มาหมื่นล้านจะเอาไปจ่ายที่ไหน จ่ายไงหมด 8 ปีที่ผ่านมา หนูว่าหนูก็การันตีให้ทุกคนเห็นแล้วนะว่าหนูใช้เงินยังไง สมองหนูคิดเรื่องเงินอยู่ตลอดแหละว่าจะใช้จ่ายยังไง แบ่งยังไง เก็บยังไง ทำบุญยังไง ทำบุญน้อยไปด้วยซ้ำทุกวันนี้ แต่ก็จะทำไปเรื่อยๆ งานโชว์ก็รับ รับปกติ แต่ดูคิวเอา เพราะเดือนหน้าเป็นต้นไป หนูจะมีวันหยุดใน 1 สัปดาห์แล้ว ตลาดก็จะมีวันหยุดแล้ว เพราะเริ่มมีคนบ่นว่าช่องเล็กๆ ไม่มีคนดูแล้ว แต่ถ้ามองตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะ เหมือนหนูดึงคนเข้าติ๊กต๊อกมากขึ้น พอเขาออกจากไลฟ์หนูเขาไปเจอไลฟ์คุณนะ ต้องมองให้เกิดประโยชน์ อย่าไปมองอคติ”
มองตัวเองเวอร์ชั่นรวย นิสัยน่ารักกว่าเวอร์ชั่นจน
“หนูว่าหนูนิสัยน่ารักขึ้นนะ เมื่อก่อนหนูไม่ค่อยน่ารัก มันยังไม่มากพอเหรอ ถ้าการที่เรามีเงินแล้วเราน่ารักกว่าเดิม นั่นหมายถึงเรามาถูกทาง แต่จะให้น่ารักแบบ 100 เปอร์เซ็นต์มันยาก ก็ต้องน่ารักแบบให้ตัวเองมีความสุขด้วย ก็ขออนุญาตเป็นคนทั่วไปด้วย ที่หายใจได้ ตดได้ เรอได้ บางทีพอบูม หมูทะ หน้าเศร้า เจนนี่ใช้งานบูมหรือเปล่า พอเจนนี่กินมาม่า ที่บ้านไม่มีอะไรกิน ที่บ้านไม่เตรียมเหรอ พอเจนนี่กินกุ้ง บูมกินมาม่า มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น เราคือคนทั่วไปเลย เราคือฟีลเพื่อนคุณ มันปกติมาก บางทีบูมก็ไม่ได้อยากกินกุ้ง”
เตรียมช็อกเซอร์ไพรส์ไพรส์ระดับโลก
“หลังจากนี้จะมีศิลปินดารามาเซอร์ไพรส์เยอะมาก แต่ไม่บอกแล้วว่าใคร ไม่บอกล่วงหน้าเดี๋ยวมีดรามา เอาให้ช็อกไปเลย มีนะ ต่างประเทศ แต่ไม่ขอพูดชื่อดีกว่า เพราะผู้ใหญ่เขาจัดการกันเอง หนูไม่รู้เรื่อง หน้าที่หนูคือมองเขาอยู่อย่างสงบ เรียบร้อย แต่มีแน่นอนค่ะ แล้วก็พรีเซ็นเตอร์เถ้าแก่น้อยนะคะ กำลังดีลเป็นสิบตัวเลย แต่รับเยอะไม่ได้ เดี๋ยวไม่ได้ขายของคนอื่น แต่เถ้าแก่น้อยนี่อื้อหือ เถ้าแก่เกลเนอะ
พี่ยิวก็ได้พรีเซ็นเตอร์น้ำหอมมาดามฟิน แต่เจนนี่ขอดูรายละเอียดก่อนว่ายังไง เพราะเรายังอยากจับของคนอื่นอยู่ มีละครคุณแม่ดวงดาว กับพี่เติ้ล คุยกันหลังบ้าน ไปขึ้นคอนเสิร์ตกับพี่เวย์ ไทยเทเนียม มีงานมิวสิกที่จะเกิดขึ้นเดือนธ.ค. ที่สวนผึ้ง ยังจำชื่องานไม่ได้เลย แล้วไปวันเดียวกับพี่เจฟ ว้าย”
ถึงใครก็เอาเจนนี่ไม่ลง แต่ก็ยังแคร์คอมเมนต์
“ฟังนะ วันนี้หนูยังแคร์คอมเมนต์อยู่ อยากใช้ชีวิตให้ทุกคนเป็นคนสำคัญอยู่ ทั้งที่หนูสามารถใช้ชีวิตโดยที่หนูไม่ต้องซีเรียสกับอะไรแบบนี้ก็ได้ ฉะนั้นอย่ากดดันหนูเยอะ เพราะถ้ากดดันหนูเยอะ เดี๋ยวหนูจะไม่น่ารัก ยังเป็นเจนนี่ที่พร้อมปรับปรุงตัวเสมอเพื่อทุกคน”