“กรณ์-ศรีริต้า” เข้ารับพระราชทาน “พระกริ่งทองคำ” จากพระหัตถ์ “ในหลวง-พระราชินี”

นับเป็นมหามงคลแห่งชีวิต สำหรับคู่สามีภรรยา “ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช” และ “กรณ์ ณรงค์เดช” หลังเข้าร่วมพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินหลวง ประจำปี 2568 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินประจำปี พร้อมรับพระราชทานของที่ระลึก “พระกริ่งทองคำ” จากพระหัตถ์อีกด้วย
โดย “กรณ์” ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมด้วยความรู้สึกสุดปีติ “รับพระราชทาน 'พระกริ่งทองคำ' จากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”