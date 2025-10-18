xs
ภิรัชทาวเวอร์ฯ ผนึกกำลัง 10 ผู้เช่า ร่วม World Clean Up Day 2025 จุดประกายการแยกขยะ สร้างเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



กรุงเทพฯ – ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอมควอเทียร์ (BHIRAJ TOWER at EmQuartier) ตอกย้ำจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน จัดกิจกรรม “World Clean Up Day 2025” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2568 โดยระดมพลังผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน จาก 10 บริษัทผู้เช่าชั้นนำ ร่วมเก็บขยะรอบอาคาร เพื่อสร้างความสะอาดและสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานถึงความสำคัญของการแยกขยะ พร้อมมุ่งยกระดับอาคารภิรัชทาวเวอร์ แอทเอ็มควอเทียร์ให้เป็นมากกว่าอาคารสำนักงาน แต่เป็นพื้นที่ทำงานที่ทำให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตที่ดีอย่างมีคุณภาพไปพร้อมกัน

กิจกรรมในปีนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ประกอบทะเล” ที่นำโดย คุณณัฐนิชพานิชภักดิ์ หรือ “แทนทะเล (Tanntalay)” อินฟลูเอนเซอร์ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล คุณคมชาญ สุขศรี หรือ “Tannhwa” และคุณสุรศักดิ์ น้อยรอด หรือ “Zcart.art”อินฟลูเอนเซอร์ด้านศิลปะและการดูแลจิตใจ ที่มาให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับความสำคัญของการแยกขยะอย่างถูกวิธี ทั้งในพื้นที่สำนักงานและที่พักอาศัย และการดูแลจิตใจผ่านงานศิลปะ รวมถึงกลุ่ม “นางสาวถิ่นไทยงาม25688” นำโดย นาตาลี สุกีอุระ ผู้ชนะเลิศนางสาวถิ่นไทยงามประจำปีนี้ อัญชิษฐา สุขสงค์ รองอันดับที่ 1 จารุปิยา บริบาลบุรีภัณฑ์ รองอันดับที่ 2 จิรัชยา สุขอินต๊ะ รองอันดับที่ 2 และปาณิศา สุทธิสว่าง Tip Iconic Star ในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มุ่งสร้างท้องถิ่นไทยที่ดีและมีความยั่งยืน

คุณรัชธัช จุลละจินดา ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจอาคารสำนักงาน กล่าวว่า “กิจกรรม World Clean Up Day ได้รับความสนใจจากผู้เช่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนปัจจุบันให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นอย่างมาก ซึ่งในอาคารสำนักงานทุกคนก็มีส่วนในการสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมในทางใดทางหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องของขยะ ซึ่งเป็นจุดเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน หากสำนักงานเริ่มต้นแยกขยะและทิ้งอย่างถูกต้อง เราก็จะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเริ่มจากที่ทำงาน ส่งต่อไปสู่ที่บ้านได้ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ อยากเป็นตัวแทนสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพราะเราไม่ได้เป็นต้องการเป็นเพียงอาคารสำนักงานเท่านั้น แต่ในช่วงเวลาที่ทุกคนได้มาใช้ชีวิตร่วมกันที่นี่ เราอยากเป็นชุมชนที่สร้างเครือข่ายและร่วมผลักดันสังคมที่ดีไปพร้อมกับผู้เช่าทุกคน”

ภายในงาน ผู้เข้าร่วมได้แบ่งออกเป็น 4 ทีม แข่งขันเก็บขยะในบริเวณรอบอาคาร โดยมีกลุ่มประกอบทะเลเป็นผู้นำกิจกรรม ทีมที่ชนะสามารถเก็บขยะไปได้กว่า 9 กิโลกรัม โดยขยะที่พบมากที่สุดคือ ก้นบุหรี่ เศษพลาสติก และขวดพลาสติก

คุณณัฐนิช พานิชภักดิ์ หรือ “แทนทะเล” กล่าวถึงปัญหาขยะที่พบว่า “ก้นบุหรี่เป็นขยะที่พบมากที่สุดในสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือตามชายหาด และเป็นขยะที่แยกยากที่สุดเพราะประกอบด้วยวัสดุหลากหลายที่เราไม่สามารถแกะและแยกได้อย่างขวดพลาสติก จึงทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นตามมา เช่น การอุดตันในท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นต้นเหตุของน้ำท่วม เช่นเดียวกับเศษพลาสติกจากห่อบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้ สิ่งที่ควรทำคือการสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคเข้าใจและปฏิบัติเรื่องการทิ้งและแยกขยะอย่างถูกวิธี เพราะหลายคนยังมองข้ามปัญหาที่เกิดจากการไม่แยกขยะ จึงจำเป็นต้องใช้ทั้งสื่อที่ให้ความรู้และมาตรการที่ชัดเจนควบคู่กัน”

ด้านนางสาวนาตาลี สุกีอุระ ผู้ชนะเลิศนางสาวถิ่นไทยงามกล่าวเสริมว่า “จากการเดินเก็บขยะในวันนี้ ได้เห็นบ้านพักอาศัยและร้านค้าในย่านสุขุมวิทหลายแห่งนำถังแยกขยะมาตั้งด้านหน้าตามมาตรการของกรุงเทพมหานคร รู้สึกดีใจมากที่ผู้คนเห็นความสำคัญ การเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกขยะในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่เราหวังว่าผู้คนจะได้ใช้ประโยชน์ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน และเราก็อยากเป็นตัวแทนนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้สู่ประชาชนในวงกว้างต่อไป”

นอกจากกิจกรรมเก็บขยะในช่วงเช้าแล้ว กลุ่มประกอบทะเลยังได้จัดกิจกรรมเวิร์คช็อป ทำพวงกุญแจและกำไลข้อมือจากขยะที่เก็บได้จากทะเล และให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลจิตใจด้วยศิลปะ ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อของ World Clean Up Day ในปีนี้ ที่เน้นความสำคัญของขยะที่เกิดจากสิ่งทอและแฟชั่น กิจกรรมเวิร์คช็อปนี้แสดงให้เห็นว่าขยะที่ดูไร้ค่าสามารถนำมาเปลี่ยนใช้ประโยชน์ให้ทันสมัยผสมผสานเข้ากับศิลปะเพื่อเข้ากับผู้คนทุกเพศทุกวัยได้














