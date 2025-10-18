ตีท้ายครัว “ลาล่า” เปิดใจทั้งน้ำตา วันที่แม่ขอเงิน 300 ซื้อข้าวสาร!

สัปดาห์นี้ “ตีท้ายครัว” พาไปเปิดใจ “ลาล่า Big Flower” กับชีวิตใหม่ ร่างใหม่ หัวใจใหม่! ครั้งแรกที่เจ้าตัวกล้าย้อนเล่าทุกเรื่องที่หลายคนสงสัย — ตั้งแต่กระแส “ซุกลูก” ฝากแม่เลี้ยงไว้ต่างจังหวัด ไปจนถึงข่าวรักรีเทิร์นกับอดีตแฟนหนุ่ม
แต่เบื้องหลังรอยยิ้มและพลังบวกที่เห็นกันทุกวัน กลับมี “น้ำตา” ซ่อนอยู่…เมื่อ “ลาล่า” เล่าช่วงชีวิตตกเหว วันที่แม่โทรมาขอเงิน 300 บาทไปซื้อข้าวสาร คำถามนั้นทำให้เธอ “น้ำตาแตก” กลางรายการ
พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ “ธัญญา อาร์สยาม” เพื่อนรักเพื่อนแท้ที่อยู่ข้างกันในวันที่ไม่มีงาน ไม่มีเงิน แต่ไม่เคยทิ้งกัน
จากวันที่ร้องไห้ด้วยกัน… สู่วันที่หัวเราะได้อีกครั้ง เพราะชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ห้ามพลาดทุกความจริง ความซึ้ง และความสนุกใน
“ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคมนี้ เวลา 12.30 น. ทางช่อง 3