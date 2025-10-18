มวลความรัก ล้นอิมแพค!! “โด คยองซู” ระเบิดพลังเสียง โอบกอดทุกหัวใจ ในคอนเสิร์ต “2025 DOH KYUNG SOO ASIA CONCERT TOUR ”

ค่ำคืนแห่งรอยยิ้ม ความสุข และเสียงหัวเราะ ถูกจารึกไว้ในใจของเหล่า “เอลี่ไทย” หรือ “แอ๋ว” (ชื่อแฟนคลับ) อีกครั้ง เมื่อ “โด คยองซู” (DOH KYUNG SOO) หรือ “ดีโอ (D.O.)” แห่ง วง EXO กลับมาหาแฟนๆ ชาวไทยแบบยิ่งใหญ่กว่าที่เคย ในคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรก “2025 DOH KYUNG SOO ASIA CONCERT TOUR
แสงไฟมืดดับ เสียงกรี๊ดดั่งกระหึ่ม อิมแพค อารีน่า “โด คยองซู” ปรากฏตัวบนเวที ด้วยลุคสบายๆ โทนเสื้อผ้าสีน้ำเงินฟ้า ที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์และเอกลักษณ์เฉพาะตัว เปิดโชว์ด้วยเพลง Do You Remember ท่ามกลางทะเลแท่งไฟที่โบกสะบัดตามจังหวะเพลง ตามด้วย Nobody Know It และ Wonder ก่อนที่ “คยองซู” จะกล่าวทักทายแฟนๆ และต้อนรับทุกคนเข้าสู่เอเชียทัวร์คอนเสิร์ตอย่างเป็นทางการ
และเพราะบรรยากาศภายในฮอลล์สว่างไสวไปด้วยสีขาว จากชุดที่แฟนๆ พร้อมใจกันมาในธีมเสื้อผ้าขาวล้วน “คยองซู” จึงกล่าวว่า “ผมคิดถึงทุกคนมากเลยครับ ทุกคนตั้งใจแต่ง Dress Code มากันด้วย วิวจากของผมมองไปที่ทุกคนมันสวยงามมากๆ ขอบคุณทุกๆ คนที่มาในวันนี้นะครับ วันนี้อยากให้ทุกคนสนุกกันเต็มที่ ทุกคนรอคอยวันนี้มานานมากๆ เลยใช่ไหม งั้นเรามาเริ่มกันเลยครับ”
คอนเสิร์ตครั้งนี้ หนุ่ม “คยองซู” ใส่ใจทุกดีเทล ด้วยการเลือก Setlist ที่แฟนๆ รอคอยมากที่สุด อัดแน่นไปด้วยเพลงโปรดอย่าง Mars, Where you were, Simple Joys, Fit, I’m Gonna Love You ที่เพียงแค่เสียงร้องของเขา เหล่าแอ๋วก็ใจละลายไม่ไหว ยิ่งได้วง “Dohper Band” วงดนตรีสดคู่ใจของคยองซู มาร่วมเติมพลังบนเวทีด้วยแล้ว ยิ่งทวีความสมบูรณ์แบบ หูเคลือบทองไปตามๆ กัน
ไปกันต่อกับความสนุกที่หลั่งไหลมาไม่หยุด เช่นเดียวกับเสียง Fan Chant ที่ดังอย่างต่อเนื่องในเพลง Popcorn ตามด้วย Dumb, 5 minutes ก่อนที่ “คยองซู” จะชวนเหล่าแอ๋วลุกขึ้นเต้นและร้องไปด้วยกัน กับเพลง Sing Along เปลี่ยนทั้งอิมแพคฯ ให้กลายเป็นทะเลแห่งความสุข
ช่วงคยองซูพักเบรค แต่เหล่าแอ๋วไม่ได้พักเสียง เพราะ Dohper Band จัดซาวน์แน่นๆ ชวนแฟนๆ ร้องคาราโอเกะเมดเล่ย์เพลง EXO จากนั้น “คยองซู” กลับขึ้นเวทีอีกครั้งในชุดเสื้อฮู้ดสีดำล้วน ร่วมร้องเพลง Love me light กับเอลี่ไทย พร้อมสปอยว่า “ผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้เจอกับวง EXO เร็วๆ นี้” เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นอิมแพค!
มาถึงเซอร์ไพรส์สเตจ ที่สะกดทุกสายตา เมื่อ “คยองซู” ขึ้นสเตจลอยฟ้า นั่งร้องเพลง It’s love และ My Dear ท่ามกลาง LED Motion ที่สร้างสรรค์มาอย่างสวยงาม เสริมให้ทุกโชว์ลงตัวทั้งเพลงและภาพ ขณะที่ศิลปินเองก็อดชมแฟนๆ ไม่ได้ เมื่อได้มองจากมุมสูงว่า “ทุกคนเปร่งประกายมากเลยครับ” ก่อนจะพาทุกคนไปเก็บดาว ในเพลง I Do ตามด้วย That‘s okay, I’ll be there, Draw my path คยองซูโชว์พลังเสียงขั้นเทพ สะกดทั้งฮอลล์ให้ตกอยู่ในภวังค์กับทุกตัวโน้ต ทุกจังหวะดนตรี และในเพลง In another life เอลี่ไทยพากันชูสโลแกน “In Another Life ก็มามีความสุขแบบนี้กันเถอะ” คยองซูยิ้มรับอย่างอบอุ่น นับเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขและความผูกพันระหว่างศิลปินและแฟนๆ พร้อมปิดท้ายคอนเสิร์ตด้วยเพลง Somebody เพลงจังหวะสนุกๆ ที่ทั้งคยองซูและแอ๋วต่างบอก I love you ให้กันและกัน
คอนเสิร์ตจบ แต่ความสนุกยังเดินหน้า แฟนๆ พากันร้องเพลง Popcorn เพื่อเรียกร้องช่วงเวลา ENCORE และเสียงกรี๊ดก็ดังขึ้นอีกครั้ง ต้อนรับหนุ่มคยองซูในลุคคิวท์บอย ที่กลับขึ้นเวทีมาสานต่อสีสันความสนุกให้กับทุกคนในเพลง Rose ก่อนสร้างเซอร์ไพรส์ทิ้งท้าย ทำเอาเอลี่ไทยนั่งไม่ติด ด้วยการลงจากเวที เดินร้องเพลง Sing Along ร่วมกับแฟนๆ รอบฮอลล์ เผยทั้งความน่ารัก ขี้เล่น แถมยังตลกธรรมชาติ
แต่เรื่องเซอร์ไพรส์เอลี่ไทยก็ไม่น้อยหน้า! รวมพลังจัดโปรเจกต์สุดซึ้ง ทั้ง ป้ายสโลแกน, Light Box Project ที่ส่องสว่างทั่วอิมแพคฯ และ Video Project ถ่ายทอดเรื่องราว 13 ปีแห่งความทรงจำระหว่างคยองซูและแอ๋ว เรียกรอยยิ้ม น้ำตา นับได้ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์ของพลังเสียงและความรักที่ส่งถึงกันอย่างแท้จริง ปิดฉากค่ำคืนแห่งความสุขด้วยความทรงจำที่งดงาม ซึ่งจะยังคงตราตรึงอยู่ในใจของแฟน ๆ และ “โด คยองซู” ตลอดไป
