7 หนุ่มวาย ตัวแทนชาติไทย ร่วมเปิดตัวโครงการ “Friends of SEA Games 2025” พร้อมประกาศความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ SEA Games และ ASEAN Para Games 2025

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จัดงานแถลงข่าว “Friends of SEA Games 2025” พร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาคเอกชนและภาคบันเทิงเพื่อร่วมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน SEA Games ครั้งที่ 33 และ ASEAN Para Games ครั้งที่ 13 ปี 2025 ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2568 ในพื้นที่ 3 จังหวัดหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และสงขลา
วัตถุประสงค์ของโครงการ
โครงการ “Friends of SEA Games 2025” มีเป้าหมายเพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับนักกีฬาจากชาติสมาชิกอาเซียน รวมถึงสร้างบรรยากาศของความสามัคคี ความภาคภูมิใจ และแรงสนับสนุนจากประชาชน ให้กับนักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้โดยมีศิลปินตัวแทนคนรุ่นใหม่จำนวน 7 คน เข้ามามีบทบาทในการประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศ ร่วมส่งเสียงเชียร์และเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาในช่วงการแข่งขัน
พิธีเปิดและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ–เอกชน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยกล่าวถึงความพร้อมของประเทศไทย ในการจัดการแข่งขันระดับภูมิภาค และเน้นย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพของประเทศทั้งในด้านการจัดการกีฬา ความร่วมมือของประชาชน และความเป็นหนึ่งเดียวของชาติ
นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคบันเทิงเข้าร่วมเสวนา ได้แก่ คุณวสันต์ หอมแสงประดิษฐ์ อุปนายกสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทย และ คุณทักษญา ธีญานาถธนันชา กรรมการสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทย โดยทั้ง 2ท่านได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดถึงบทบาทของภาคเอกชน ในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา การสื่อสารกับเยาวชนและการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของกีฬาในฐานะพลังที่เชื่อมโยงผู้คน
เปิดตัว “Friends of SEA Games 2025” และนักแสดงผู้ถือป้ายประเทศ
ภายในงานยังมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ 7 ศิลปินตัวแทน “Friends of SEA Games 2025” ได้แก่ Zee, Thomas, Bas, Mos, LongLee, Pavel และ Jes ซึ่งจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬา เชิญชวนประชาชนมาร่วมชมการแข่งขันในสนามจริง และร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความภาคภูมิใจของชาติ
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวนักแสดงและศิลปินอีก 12 คน ที่จะได้รับเกียรติให้เป็น “ผู้ถือป้ายประเทศ” ในพิธีเปิดการแข่งขัน SEA Games และ ASEAN Para Games 2025 ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างวงการกีฬาและวงการบันเทิง ที่สะท้อนถึงพลังของคนรุ่นใหม่ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมระดับภูมิภาค
การจัดการแข่งขัน SEA Games และ ASEAN Para Games 2025
การแข่งขัน SEA Games ครั้งที่ 33 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 20 ธันวาคม 2568 ต่อด้วยการแข่งขัน ASEAN Para Games ครั้งที่ 13 ในช่วง20 – 26 มกราคม 2569โดยมีชนิดกีฬารวม54 ชนิด คาดว่าจะมีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนกว่า10,000 คนเข้าร่วมจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ยืนยันความพร้อมในทุกด้าน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน มาตรการอำนวยความสะดวก และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้การแข่งขันในครั้งนี้เป็นมหกรรมกีฬาที่อบอุ่น ปลอดภัย และประทับใจที่สุดในประวัติศาสตร์ SEA Games
การร่วมแรงร่วมใจของคนไทย
ในตอนท้ายของงาน ท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กล่าวเชิญชวนคนไทยทุกคน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับนักกีฬาและผู้มาเยือนจากทั่วอาเซียน พร้อมออกมาร่วมชมการแข่งขันและส่งเสียงเชียร์ให้ดังก้องทั่วประเทศ เพื่อให้ SEA Games และ ASEAN Para Games 2025 กลายเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทั้งชาติ
กำหนดการแข่งขัน: - SEA Games ครั้งที่ 33: 9 – 20 ธันวาคม 2568 - ASEAN Para Games ครั้งที่ 13: 20 – 26 มกราคม 2569 สถานที่แข่งขันหลัก: กรุงเทพมหานคร – ชลบุรี – สงขลา
