สองยักษ์ใหญ่ WeTV จับมือพาร์ทเนอร์ปัง Mandee Work เปิดตัวซีรีส์ “โปตัวปลอม Me and Who” ที่ครบทั้งความฟิน จิ้น โบ๊ะบ๊ะ

จึ้งมารูอึ้งมาก!!! ตั้งแต่เปิดตัวซีรีส์สุดโรแมนติก คอมเมดี้สุดเบียว และแฟนตาซีส่งท้ายปลายปีอย่างเรื่อง “โปตัวปลอม Me and Who” ผลงานจาก WeTV Original กับการร่วมมือกันครั้งแรก ระหว่าง WeTV โดยคุณณัฐพร รุ่งขจรกลิ่น ผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย และ Mandee Work โดย คุณกิตติพัฒน์ จำปา ผู้บริหารค่าย Mandee Work ที่จะกลับมาสานต่อเคมีของคู่สุดคิ้วท์ #บิ๊กปาร์ค นำโดยสองนักแสดง บิ๊ก-ธนกร และ ปาร์ค-อนันตเดช ร่วมด้วย เจ๋ง-โชติพัฒน์ , แพน-ภูมินทร์ , เซ้ง-วิชัย , เขตต์-ธนพล นอกจากนี้ยังได้สองนักแสดงมากฝีมือมาร่วมการันตีความสนุกอย่าง ทอมมี่-สิทธิโชค และ ป๊อปปี้ รัชพงศ์ อีกด้วย โดยได้จัดงานแถลงข่าวพร้อมดูซีรีส์รวดเดียวสองตอนแบบนอนสต๊อปพร้อมกับแฟน ๆ ณ โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex โรงที่ 8 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
โดยบรรยากาศภายในงานรับชมซีรีส์รอบ Premiere Night ของ “โปตัวปลอม Me and Who” เต็มไปด้วยเสียงกรี๊ดและฟีดแบ็กสุดอบอุ่นจากแฟนคลับที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ทีมนักแสดงก็ไม่พลาดที่จะขนโชว์สุดพิเศษมาเป็นของขวัญเปิดม่านต้อนรับทุกคนเข้าสู่คฤหาสน์พันล้าน ก่อนจะรับชมซีรีส์แบบจุใจถึงสองตอนรวด เริ่มต้นด้วยการโชว์ร้องเพลงจาก สี่หนุ่ม บิ๊ก-ปาร์ค-เจ๋ง-แพน ที่เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ ตามด้วยช่วงพูดคุยสุดเอ็กซ์คลูซีฟถึงเบื้องหลังการถ่ายทำ และความประทับใจในแต่ละฉากของซีรีส์ ก่อนจะปิดท้ายค่ำคืนสุดพิเศษด้วยกิจกรรมสุดฟินที่แฟน ๆ ทุกคนได้ร่วมถ่ายรูปร่วมกันแบบใกล้ชิดแบบ 4:10 พร้อมไฮบายกับนักแสดงด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม นอกจากนี้ ยังมีของที่ระลึกสุดเก๋ให้แฟน ๆ ทุกที่นั่งเป็น “ลอตเตอรี่ งวดวันที่ 16 ตุลาคม” ซึ่งถือเป็นกิมมิกหลักที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาของซีรีส์ได้อย่างลงตัว และที่พิเศษไปกว่านั้น มีแฟนคลับผู้โชคดีที่ได้รับลอตเตอรี่ไปแล้ว ถูกรางวัลจริง เรียกได้ว่าทั้งสนุก ทั้งได้ลุ้น และได้เฮกันทั้งงาน สมกับคอนเซ็ปต์คอมเมดี้เบียว ๆ สุดโรแมนติกของซีรีส์เรื่องนี้เลยทีเดียว
ซีรีส์เรื่อง “โปตัวปลอม” Me and Who เป็นเรื่องของ ‘ภพธร’ (ปาร์ค อนันตเดช สอดสี) หนุ่มดวงซวยแต้มบุญเป็นศูนย์ จุดแข็งคือตายแล้วแต่กลับวาร์ปข้ามโลกมาอยู่ในร่าง ‘อาโป เยว่’ ทายาทเศรษฐีพันล้านกิจการวายมาร์ท แถมยังมีคู่หมั้นเป็นคุณชายสุดหล่อ ‘สุริยะ สุริยะเดชากร’ (บิ๊ก ธนกร กุลจรัสสมบัติ) ทายาทเจ้าของกิจการโรงแรมสุดหรู แต่จุดอ่อนของภพธรคือดันถูกจับได้ตั้งแต่วันแรกว่าเป็นโปตัวปลอม เพราะคู่หมั้นของเขามีพลังพิเศษอ่านใจได้ ดีลลับการแต่งงานปลอม ๆ ระหว่างคุณชายสุดเนี้ยบกับอาโปสุดเพี้ยนจึงเริ่มต้นขึ้น โดยที่สุริยะจะคอยเทรนให้ภพธรเป็นอาโปให้แนบเนียนที่สุด ทั้งกิริยามารยาทเป๊ะ ๆ แบบลูกคุณ รวมถึงอินเนอร์ร้าย ๆ แบบอาโป แม้ในความเป็นจริงจะตรงข้ามกับตัวภพธรเหลือเกิน หรือดีลลับครั้งนี้อาจจะกลายเป็นดีลรักรึเปล่านะ? ติดตามชมความสนุกได้ใน ซีรีส์ “โปตัวปลอม Me and Who” ซีรีส์บอยเลิฟที่สนุกครบทุกรสจนแฟนซีรีส์ต้องไปจัดฟันอย่างแน่นอน การันตีความฟินระหว่าง WeTV และ Mandee Work ผลงานเรื่องล่าสุดจาก WeTV Original เริ่มตอนแรกในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 และชมทุกวันศุกร์ เวลา 20:00 น. ทาง แอปพลิเคชัน WeTV หรือเว็บไซต์ www.WeTV.vip เท่านั้น
#WeTVOriginal #WeTVth #โปตัวปลอม #MeAndWho #WeTVOriginal #WeTVth