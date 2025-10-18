xs
ได้กันยัง? ทำพิษ “เจนนี่” กราบอก “จันจิ” ขอโทษ เล่นมุกแต่ไม่น่ารัก จันจิขอชาวเน็ตอย่าด่าน้อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตมองว่า “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ไม่ควรไปถาม “จันจิ จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย” ขณะไลฟ์สดว่ากับ “มาริโอ้ เมาเร่อ” ได้กันยัง? ฉะเป็นพฤติกรรมที่ไม่มีมารยาท ล่าสุดวันนี้ เจนนี่ ได้ยกมือไหว้ พร้อมเผยว่าตนแซวกันเล่น แต่จะไม่พูดแล้ว ขอโทษจริงๆ จะไม่ถามอะไรแล้ว

ในวันเดียวกัน เจนนี่ ก็ได้เจอจันจิ เจ้าตัวปรี่ไปยกมือไหว้ พร้อมเผยว่า “ขอโทษจริงๆ อยากเล่นมุก แต่ไม่น่ารัก” ซึ่งจันจิเผยว่า “ทุกคน ไม่มีปัญหาจริงๆ เฉยๆ ไม่เป็นไรลูก เข้าใจ เล่าให้พี่โอ้ฟัง พี่โอ้บอกอ้าว ไม่เห็นมีอะไร ทุกคนอย่าไปด่าน้องนะ”
















