พูดแล้วจะร้องไห้! “หลิง-ออม” ใจหาย “เพียงเธอ” จบคืนนี้ ยก “หลิง” เป็นความสบายใจ มีดรามาเมื่อไหร่รู้คนแรก

“หลิง-ออม” โอดใจหาย ซีรีส์ “เพียงเธอ” จบคืนนี้ บอกพูดแล้วจะร้องไห้ ชวนมาส่งตัวละครกลับนิยายด้วยกัน แพลนหลังจากนี้ต้องรอติดตาม แต่ซ้อมแฟนคอนเสิร์ตอยู่ สปอยแค่หลิงเต้น ก็น่าตื่นเต้นแล้ว แถมยังมีแขกรับเชิญเพียบ “ออม” ยก “หลิง” เป็นความสบายใจ เวลามีดรามาจะไปปรึกษาคนแรก จบเรื่องนี้มีสกิลและภูมิต้านทานเยอะขึ้น
เดินทางมาถึงอีพีสุดท้ายแล้ว สำหรับซีรีส์ “เพียงเธอ Only You” ที่นำแสดงโดยคู่จิ้นสุดฮอต “หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง” และ “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” และงานนี้ก่อนจะไปชมตอนจบกันในเวลา 20.30 น. ทั้งสองสาวก็ได้ออกมาเปิดใจกับทีมข่าว ว่าพูดแล้วจะร้องไห้ แอบใจหายนิดๆ ที่คืนนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้ว เพราะยังรู้สึกเหมือนเพิ่งถ่ายทำกันไปเอง
หลิงหลิง : “วันนี้อีพีสุดท้ายของเพียงเธอแล้วค่ะ ก็รู้สึกว่าใจหายนิดๆ แล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูกันคืนนี้ เพื่อที่จะส่งท้ายเพียงเธอค่ะ”
ออม : “ใช่ค่ะ มาร่วมส่งตัวละครกลับสู่นิยายด้วยกันนะคะ อีพีสุดท้ายแล้ว ออมว่ามันเป็นเหมือนบทสรุปมากกว่า ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ความสัมพันธ์ครอบครัวที่ขัดแย้งกัน หรือว่าการเจ็บไข้ได้ป่วย การผ่านเรื่องราวต่างๆ มาด้วยกัน ออมว่ามันค่อยๆ คลายปม เรียกว่าชิลๆ ค่อยๆ แก้ไปด้วยกัน”
หลิงหลิง : “หลังจากที่เราบริจาคไตให้เขา ก็ไม่ได้เจอกัน ก็จะกลับมาเจอกันครั้งแรก แล้วก็มีปัญหาเรื่องพ่อ ที่ยังไม่ได้แก้ไข ว่าสรุปเราจะอยู่กันยังไงต่อ คืนนี้มาเฉลยค่ะ”
โอดซีรีส์จบแล้วใจหาย พูดแล้วจะร้องไห้
หลิงหลิง : “ใจหาย”
ออม : “เมื่อกี้พี่หลิงพูดแล้วจะร้องไห้”
หลิงหลิง : “พอพูดว่าตอนสุดท้ายแล้วใจหาย ข้างในมีความรู้สึกเยอะมากเลยค่ะ”
ออม : “เราคิดย้อนกลับไป มันเหมือนเราเพิ่งถ่ายกันเองไม่ใช่เหรอ มันเพิ่งแป๊บๆ เอง ออนแป๊บเดียวมันก็จบแล้ว เราไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงกันต่อ มันก็เลยใจหาย”
จบเรื่องนี้ได้สกิลมาหลายอย่าง มีภูมิต้านทานในทุกเรื่อง
ออม : “จริงๆ ก็หลายอย่างนะ ภูมิต้านทานในทุกเรื่อง ทำให้เราอดทน (หัวเราะ) อดทนในทุกๆ เรื่องที่แบบผ่านเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงาน เรื่องการใช้ชีวิต หรือว่าการอยู่กับผู้คน (โตขึ้นยังไงบ้าง เห็นว่าเราถ่ายเรื่องนี้ตอนเรียนจบแล้ว?) ไม่ต่างกัน เหมือนกันค่ะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วพี่แหม่มกับคุณแม่ ก็ช่วยกันจัดตารางงานอยู่ดี จริงๆ ตอนนี้ก็เรียนปริญญาโทอยู่นะ หนูตามส่งงานเอา แต่ถามว่าโตขึ้นยังไงเหรอ”
หลิงหลิง : “กินกาแฟแล้ว”
ออม : “กินกาแฟแล้ว ปกติจะต้องฝากพี่หลิงสั่ง เพราะแม่ไม่ให้กินกาแฟ”
หลิงหลิง : “ปกติน้องต้องแอบกิน แอบกินในที่นี้คือ เหมือนแม่ไม่อยากให้กินกาแฟ แล้วเวลาน้องง่วง ก็จะแอบกระซิบพี่ให้สั่งให้ แต่เรื่องนี้น้องสามารถถือกาแฟเข้ากองได้แล้ว”
ออม : “แม่ไม่อยากให้ติดกาแฟ เพราะถ้าติดกาแฟนมขึ้นมา มันก็เพิ่มแคลอรี่ แต่โชคดีที่เราติดกาแฟดำ อเมริกาโน่ ชอบกินกาแฟมากตอนนี้ ตั้งแต่แม่อนุญาตก็คือชอบกินมากๆ เลยค่ะ แฮปปี้เนาะ หนูบอกเลยมันอร่อย”
หลิงหลิง : “เขากินกาแฟดำ ไม่กินกาแฟนม พี่กินคั่วอ่อน แต่น้องดูกินคั่วกลาง เมื่อก่อนก็แอบ อย่างหลิงซื้อมากิน น้องก็แบบขอกินด้วยนะ หรือเวลาอยู่ในกอง ก็จะสั่งกองว่าขอกาแฟแก้วหนึ่งให้หลิงหน่อย แต่เอามาวางไว้โต๊ะออม แล้วน้องออมก็กิน แม่ก็น่าจะไม่จะรู้นะ น่าจะรู้เมื่อกี้ แต่ตอนนี้กินได้แล้วไง ไม่เป็นไร”
ออม : “ตอนนั้นแอบกินก็บอกว่าของพี่หลิง แล้วพอลับตาแม่ก็กระดกแบบไว”
หลิงหลิง : “ที่โตขึ้นมีแค่เรื่องนี้เหรอ (หัวเราะ)”
ออม : “ใช่ (หัวเราะ)”
หลิงหลิง : “สำหรับของหลิง เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่มอบประสบการณ์แบบแอ็กชั่นให้หลิง รู้สึกว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่ต้องใช้ทั้งแรงใจแรงกายลงไป การทำงานก็เหมือนเดิมค่ะ สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆ ถ้าบู๊อีกก็ไหว ไหวสิ ยังไหว เหมือนเราก็ฝึกร่างกายมาเรื่อยๆ เผื่อมีงานอะไรเราก็พร้อมที่จะรับมือค่ะ”
เผย “ออม” ดูโตขึ้น รับมือกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น
หลิงหลิง : “นอกจากกินกาแฟ น้องก็ดูโตขึ้นนะ หมายถึงว่าที่ผ่านมาน้องดูรับมือกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น จากแต่ก่อนเวลาเห็นคอมเมนต์ น้องอาจจะมีเซนซิทีฟบ้าง แต่ตอนนี้เริ่มรับได้แล้ว ทำความเข้าใจกับอารมณ์ กับอะไรต่างๆ ที่เข้ามาได้ค่ะ”
ออม : “คือปกติเวลาหนูเจอ สมมติเป็นคอมเมนต์ เราก็ไม่รู้จะไปบอกใคร เพราะถ้าบอกแม่ แม่ก็จะเครียด เลยเลือกที่จะมาเล่าให้พี่หลิงฟังคนแรก เวลามีดรามาอะไรก็แล้วแต่ พี่หลิงจะรู้คนแรก แล้วก็ค้นพบว่าเขาให้ความสบายใจตรงนั้นกับเราเยอะมาก ว่ามันจะเป็นไปอย่างนี้นะ เราไม่สามารถควบคุมความคิดคนอื่นได้ เขาสอนให้เราดีลกับสิ่งเหล่านี้ได้ สิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา เขาทำให้เราเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้นะ”
หลิงหลิง : “เหมือนหลิงเป็นคนที่ยืนอยู่บนความจริง มากกว่าการเข้าข้างใครสักคน หลิงจะเป็นคนรับฟังมากกว่า ถ้าถึงเวลาที่น้องออมต้องการคำแนะนำจริงๆ หลิงก็จะบอกว่าอย่างนี้ๆ เหตุผลมันเป็นยังไง มีอะไรน้องออมก็จะโทร.มา จะทักมาปรึกษาตลอด”
ออม : “ตลอดจริงๆ ทุกเรื่องเลย”
หลิงหลิง : “แต่น้องออมก็มีระเบิดออกมาบ้างนะคะ”
ออม : “ระเบิดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงโมโห การระเบิดมันก็มีหลายทาง อาจจะระเบิดอารมณ์แซด”
หลิงหลิง : “ไม่ได้ระเบิดแบบรุนแรงแบบนั้นนะ”
ออม : “บางครัังก็โทร.ไปแบบ… หลิงมันดียังไงวะ (หัวเราะ)”
หลิงหลิง : “แต่หลังจากนั้นน้องก็สามารถคิดได้แล้ว”
ออม : “เราก็โตขึ้น เราก็เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง ต่อให้ในวินาทีนั้นเราไม่มั่นใจแค่ไหน หรือว่าจะตื่นเต้นอะไร แต่ก็ต้องรวบรวมความมั่นใจกลับมา ต่อให้เราจะเจอเรื่องอะไรมาก่อนหน้านี้ประมาณ 5 นาทีก็ตาม คือต้องจัดสรรความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตาม ส่วนภูมิคุ้มกัน ก็เอาเป็นเรื่องๆ ไปดีกว่า (หัวเราะ) ค่อยๆ แก้กันไป แต่ก็โอเคขึ้นค่ะ”
ผลงานต่อไปต้องรอติดตาม ตอนนี้ซ้อมแฟนคอนเสิร์ต “HER & HERS LINGORM 1st FANCON” อยู่
หลิงหลิง : “ก็ต้องติดตาม รู้แค่ว่าตอนนี้จะมีแฟนคอนเสิร์ตเร็วๆ นี้ ที่เราซ้อมอยู่ แต่ก็ต้องรอติดตาม ว่าหลังจากแฟนคอนฯ มีอะไรอีกไหม ก็ยังเจอเราตามอีเวนต์ที่เขาให้เราไปได้”
ออม : “แฟนคอนฯ มันใหญ่มาเลย หมื่นกว่าที่นั่ง อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี มันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายเรามากๆ ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้แสดงในอิมแพ็ค ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีคนรู้จักเยอะขนาดนี้ ต้องขอบคุณทุกคนที่ทำให้เรามาอยู่จุดนี้ได้ โดยที่เราเป็นตัวเองได้ และไม่สูญเสียความเป็นตัวเอง มันทำให้มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น”
หลิงหลิง : “ช่วงนี้ก็ซ้อมทุกวัน แล้วก็ไปเรียนด้วย ทั้งซ้อมทั้งเรียน ทั้งวันเลย ช่วงนี้ไม่ค่อยเจอพวกเราก็เพราะเตรียมแฟนคอนฯ อยู่”
สปอยความพิเศษ แค่ “หลิงหลิง” เต้น ก็น่าตื่นเต้นแล้ว
หลิงหลิง : “แค่หลิงเต้นก็น่าตื่นเต้นแล้ว (หัวเราะ) หมื่นคนได้เห็นเราเต้นแน่นอน เราอาจจะมอบประสบการณ์คอมเมดี้ หรือว่าประทับใจก็ได้ โมเมนต์นั้นไม่มีใครเดาได้ แต่ใครที่อยู่ที่นั่น แฮปปี้แน่นอนค่ะ”
ออม : “ออมก็มีเต้น แล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษเยอะแยะเลย เชื่อว่าทุกคนสามารถร้องเพลงตามพวกเราได้แน่นอนทุกเพลง”