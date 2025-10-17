เปิดวาร์ป “เดอะโกลด์กรีน” มะม่วงอบแห้งพรีเมียม ในซีรีส์ “รับ(รัก)ออกแบบ” ที่ตัวละคร “อาจารย์ริน” (รับบทโดย เจนเย่) ปิ๊งไอเดียเด็ด!

หลังจากออกอากาศไปไม่กี่ตอน ซีรีส์ “รับ(รัก)ออกแบบ” (Love Design) ก็กลายเป็นกระแสที่แฟนๆ ซีรีส์พูดถึงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเคมีออแกนิก แบบฟ้าประทาน ของสองนักแสดงนำ “เจนเย่ – เมธิกา จีรนรภัทร” และ “เก้า – สุภัสสรา ธนชาต” ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวรักโรแมนติกคอมเมดี้ ฟีลกู้ดผ่านมุมมองของนักออกแบบรุ่นใหม่ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.30 น. ทางช่อง 3 และ WeTV
และหนึ่งในฉากที่แฟนๆ ต่างพูดถึงและอยากจะเปิดว้าปกับซีนที่ “ริน” (รับบทโดย เจนเย่ เมธิกา) สถาปนิกสาวสุดอินดี้กำลังนั่งคิดงานอย่างมุ่งมั่น แล้วหยิบของว่างอะไรบางอย่างขึ้นมากิน…ก่อนจะเกิดไอเดียปิ๊ง ขึ้นทันที! รีบโทรหาเจ๊ “ออกแบบ” (รับบทโดย เก้า สุภัสสรา) พร้อมประโยคเด็ดที่ทำเอาหลายคนยิ้มตาม “เชื่ออาจารย์ริน ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์”
นอกจากความน่ารัก น่าหยิกของตัวละคร “ริน” แล้ว ฉากนี้ยังมีจุดน่าสนใจที่ทำให้ผู้ชมสงสัยว่า ของว่างที่รินกินคืออะไร? ทำไมกินแล้วไอเดียแล่นขนาดนั้น! คำตอบก็คือ “มะม่วงอบแห้ง The GoldGreen (เดอะโกลด์กรีน)” ผลไม้อบแห้งพรีเมียมแบรนด์ไทย หนึ่งในสปอนเซอร์ของซีรีส์เรื่องนี้ แม้จะเป็นเพียงฉากสั้นๆ แต่เต็มไปด้วยความละมุน ขี้เล่นและพลังความคิดสร้างสรรค์ที่แทรกอยู่ในซีน
โดยทางทีมผู้กำกับก็เผยว่า ฉากนี้ตั้งใจที่จะนำเสนอสินค้า (Tie-in) ควบคู่กับเนื้อหาอย่างแนบเนียน แต่ใช้การเล่าเรื่องให้ของว่างทานเล่นชิ้นเล็กๆ กลายเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวัน ผลักดันภาพลักษณ์ของผลไม้ไทยให้ดูทันสมัยและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ เหมือนคนทำงานที่กำลังพักสายตา แล้วหยิบของว่างมากินจริงๆ ด้วยแบรนด์ The GoldGreen เริ่มต้นจากแนวคิดที่อยาก “ยกระดับผลไม้ไทยให้เป็นของฝากระดับโลก” โดยยังคงความเป็นธรรมชาติไว้ครบถ้วน ใช้มะม่วงแท้ 100% ให้รสชาติหวานพอดี เนื้อนุ่ม หอม สดชื่น เหมาะกับทั้งคนรักสุขภาพและสายกินเพลิน ผลไม้อบแห้งแบบไทยๆ ก็สามารถมีสไตล์ และเข้าถึงไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้
ปัจจุบัน The GoldGreen มีวางจำหน่ายแล้วกว่า 200 จุดตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ทั้งใน Big C, Tops, Lotus’s, Dear Tummy ,Gourmet market และออนไลน์บน Shopee, Lazada และ TikTok Shop
“ใครที่กำลังหาแรงบันดาลใจในการทำงาน ลองหยิบของว่างดีๆ อย่าง The GoldGreen มาไว้ทานเล่นในทุกกิจกรรม เพราะการออกแบบชีวิตที่ดี เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ที่เติมพลังได้จริง”