พีก! “ยิว” แฉ เจ้าของแบรนด์สารภาพ ยกเลิก 7 พันออเดอร์ทุก 1 นาทีไม่จริง! ขอโทษถึงบ้าน ฟาดคอนเทนต์เรียกเอนเกจฯ หรือหมายศาล

“ยิว ฉัตรมงคล” แฉ เจ้าของแบรนด์ถูกยกเลิกออเดอร์ 7 พันใน 1 นาที สารภาพไม่ใช่เรื่องจริง บุกมาขอโทษถึงบ้าน ไม่ได้ตั้งใจทำให้คนเข้าใจผิด ทำคลิปชี้แจงแล้วแต่สื่อไม่เล่น ฟาดเบาๆ ทำเพื่อ! คอนเทนต์เรียกเอนเกจฯ หรือหมายศาล เจ้าของแบรนด์ลบคลิปทิ้งแล้ว
กลายเป็นดรามาแรง หลังจาก “ฟ้า” เจ้าของแบรนด์หนึ่งได้โพสต์คลิปทำสีหน้าตกใจ ยิ้มแห้ง ถูกยกเลิกออเดอร์ที่ไลฟ์กับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ถึง 7 พันออเดอร์แถมมีการพูดในคลิปว่าถูกยกเลิกทุกๆ 1 นาที งานนี้ทำทัวร์ลงเจนนี่เป็นจำนวนมาก เมื่อคืนที่ผ่านมา เจนนี่ เลยประกาศขอโอนเงินคืนให้ 3.5 แสน แต่ต้องเป็นสินค้าที่ถูกลูกค้ายกเลิกออเดอร์จริงๆ ไม่ใช่แบรนด์ส่งไม่ทันเอง
ขณะที่ “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” โพสต์ฟาดกรุบๆ “คิดดูดีๆ นะครับว่ากำลังทำคอนเทนต์เรียกเอนเกจฯ หรือเรียกหมายศาล 🙏🤍”
ต่อมา ยิว ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมว่า “วันนี้พี่ฟ้าคนที่ทำคอนเทนต์ว่าโดนยกเลิกออเดอร์ 7,000 ออเดอร์ ทุก 1 นาที มาขอโทษเราที่บ้าน บอกว่าไม่จริง ไม่ได้ตั้งใจและไม่คิดว่าคนจะเข้าใจผิด ตนพยายามทำคลิปอธิบายแล้ว แต่สื่อไม่เล่น เล่นแค่โดนยกเลิก”
นอกจากนี้ยิวได้ไลฟ์เผยว่า “เขาบอกเขาทำคลิปขอโทษแล้วหลายคลิป พอผมดูคลิปเสร็จก็ถามเขาว่าทำเพื่ออะไร คลิปนี้ไม่มีอะไรเลย นอกจากคำว่าโดนตีกลับ 7 พันออเดอร์ พนักงานคนนึงพูดว่าในทุกๆ 1 นาที แปลว่า 1 ชม. คุณโดนตีกลับ 7000x60 คุณขายได้กี่ออเดอร์ ถามว่าทุกๆ นาทีจริงหรือเปล่า มันทำให้คนดูเข้าใจผิดไปเยอะมาก ผมบอกว่าผมไม่อะไรนะ อันนี้คนเข้าใจผิดแค่นี้ แต่ที่สื่อไปเล่นขายของกับเจนนี่โดนตีกลับตู้มๆ นั่นยอดวิวเป็นร้อยล้านวิว เทียบไม่ได้เลยกับพี่ทำคลิปอธิบายแก้ไข
แต่ผมก็บอกว่าไม่เป็นไร ผมเข้าใจว่าพี่ทำเพื่ออะไร คิดเอาเองครับ เขาบอกจะให้พี่ทำไง ผมก็บอกว่าคิดเอาเองเลยครับเขาบอกเขาอยากรับผิดชอบ อยากขอโทษ ผมก็บอกว่าพี่แสดงความรับผิดชอบได้เลย ไมต้องมาถามผม ถ้าให้ผมบอก แสดงว่าพี่ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบจริงๆ แสดงว่าผมสั่งสิ ก็ตามนั้น”
ขณะที่ฟ้า เจ้าของแบรนด์ได้ลบคลิปดังกล่าวทิ้งไปแล้ว