“แพร์ พิชชาภา” ดีใจจนน้ำตาไหล วืดออดิชั่นละครเวทีเรื่องแรก แต่สมหวังเรื่องที่สอง ศาสตร์สูงสุดที่อยากชาเลนจ์ตัวเอง

“แพร์ พิชชาภา” อยากชาเลนต์ตัวเอง ศาสตร์สูงที่สุดในชีวิตคือละครเวที ซุ่มออดิชั่นเรื่อง 2499 อันธพาลครองเมืองแต่ไม่ผ่าน ฝึกฝนตัวเอง เรียนร้องเพลง จนกลับมาออดิชั่นละครเวทีเรื่องวันสละโสดฯ กรี๊ดจนร้องไห้ วันที่รู้ว่าทำได้
เคยซุ่มออดิชั่นละครเวทีเรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง แต่ไม่ผ่าน จนไปฝึกฝนตัวเอง และกลับมาออดิชั่นกับเรื่อง “วันสละโสด กับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” จนในที่สุดก็สำเร็จ ทำเอา “แพร์ พิชชาภา พันธุมจินดา” ถึงกับร้องไห้น้ำตาแตกด้วยความดีใจ มองเป็นศาสตร์ที่สูงที่สุดในชีวิต อยากชาเลนจ์ตัวเองสักครั้ง
“ที่นี่เคยเรียกมาออดิชั่นหนึ่งครั้ง แต่ว่าตอนนั้นยังไม่ติดมันก็เลยเหมือนเป็นความรู้สึกที่ว่าเราต้องพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ แล้วอยู่ๆ ก็มีโอกาสที่สองโผล่มาเฉยเลย แล้วตอนนี้ก็ได้มาซ้อมที่นี่แล้วค่ะ สมหวัง ครั้งแรกไม่สมหวังก็ไม่ได้เสียใจค่ะ เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ใช่สายร้อง เราไม่ได้มีงานด้านร้องเพลงมาก่อน เลยรู้สึกว่าคงปกติแหละที่เราต้องพัฒนาตัวเอง ตอนนั้นมาออดิชั่นเรื่อง 2499อันธพาลครองเมืองค่ะ”
ไม่สงสัยพลาดตรงไหน ไปฝึกเรียนร้องเพลงมาเพิ่ม
“ไม่มีข้อสงสัยเลย เพราะวันที่มาแคสจริงๆ ทุกคนเขาวอร์มเสียงกันก่อนเข้าไปแคสแล้วเรารู้สึกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ (หัวเราะ) ก็เลยรู้สึกว่านี่ก็เหมือนฟ้าบันดาลอะไรสักอย่างให้เขาเห็นเราแล้วเรียกเรามา เลยรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยมองข้ามไปว่าเราเป็นนักแสดง เราไม่ใช่นักร้อง ดังนั้นพอหลังจากที่เราแคสไม่ติดเราเลยรู้สึกว่า ฉันต้องไปฝึกไปเรียนมาเพิ่ม ไม่ได้หมดหวังค่ะ ก็รู้สึกว่าเตรียมตัวเองให้พร้อมดีกว่าเพื่ออนาคตมีโอกาสอะไรเข้ามาเราจะได้พร้อม”
สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้เล่นละครเวที มองเป็นศาสตร์ที่สูงที่สุด อยากสัมผัสสักครั้งในชีวิต
“น่าจะใช่นะ ก็ไม่แน่ใจคำตอบของคนอื่นยังไงเหมือนกัน แต่สำหรับแพร์การแสดงละครเวทีเป็นศาสตร์การแสดงที่สูงที่สุด คือนอกจากจะมีแอ็กติ้ง มีร้องเพลง มีการเต้น มีแอ็กชั่นท่าทางหรือการแสดงสดในแต่ละรอบ แพร์เลยรู้สึกว่าเป็นศาสตร์ที่เราอยากจะสัมผัสสักครั้งในชีวิตเพื่อที่จะได้ชาเลนจ์ตัวเอง ว่าฉันก็ทำได้นะ
เรียนร้องเพลงเพิ่มไม่ได้เพื่อเรื่องนี้ เพราะตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้มาหรือเปล่า แต่ว่าเพื่อที่ถ้าวันนึงโอกาสเข้ามาเราจะทำให้ได้เต็มที่ที่สุด โดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเพราะเรายังไม่เคยไปเรียนไม่เคยไปฝึก ตอนนั้นก็เลย ไม่ได้แล้วอยากร้องเพลงให้เป็นก็เลยไปเรียนค่ะ
ตอนที่มาออดิชั่น ไม่ได้มั่นใจเลยเพราะคนที่มาแคสบทแพร์ก็คือตัวท็อปเหมือนกัน ตัวเซ็กซี่ ตัวแม่ สวยแซบร้องเพลงเพราะ แล้วเราเองไม่ได้มั่นใจตัวเองขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เสียความมั่นใจด้วย แต่แค่รู้สึกว่า โอเคเท่าที่เราเรียนมาการที่เราเตรียมความพร้อมมา ถ้าได้คือได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เราก็จะฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆ แล้วอยู่ๆ ก็ได้ มันคุ้มค่ามากเลย
กรี๊ดร้องไห้ออดิชั่นผ่าน
”กรี๊ด ร้องไห้ ขับรถไปร้องไห้ไปน้ำตาไหล เหมือนคนเป็นไบโพลาร์ ทั้งร้องไห้ทั้งดีใจ ตอนนี้ยังอยากเล่นเรื่องต่อไปเลย ต่อให้รอบแสดงยังไม่ได้แสดงเลย ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ (หัวเราะ) ส่วนจะได้เห็นแพร์ในพาร์ตอื่นอีกไหม แล้วแต่โอกาสที่เข้ามาแล้วกันค่ะถ้ามีอีกก็สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด ถ้าติดก็จะตั้งใจแสดงให้ดีที่สุด ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไร ก็จะฝึกฝนตัวเองต่อไป ไม่ว่าจะทำในสายไหนของวงการนี้สุดท้ายก็ต้องทำให้เต็มที่
ก็ฝากละครเวทีเรื่อง วันสละโสด กับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล เป็นเรื่องแรกของแพร์พวกเราทุกคนทีมงานทุกฝ่ายตั้งใจทำมากๆ แล้วพวกเรามีความสุขกับการซ้อมกับการเรียน การอยู่ด้วยกันหวังว่าพลังงานความสุขทุกอย่างจะส่งถึงทุกคน แล้งก็อยากจะเจอทุกคนนะคะในทุกรอบเลย ก็ไปซื้อบัตรกันได้นะคะที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ แล้วมาเจอกันนะจ๊ะ”