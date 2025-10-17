“กลัฟ คณาวุฒิ” ชวนร่วมบุญ Little Miracle ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ช่วยน้องพิชิตมะเร็ง สมทบทุนจัดสร้างหอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกและสเต็มเซลล์ เครื่องมือเวชภัณฑ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

ทุกๆปี เด็กไทยประมาณ 900 คนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น "มะเร็ง" สองคำสั้นๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กคนหนึ่งไปตลอดกาล เด็กๆ ควรจะได้ตื่นเช้าไปโรงเรียน วิ่งเล่นกับเพื่อน หัวเราะเสียงดัง และกอดพ่อแม่ก่อนนอน แต่สำหรับเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ทุกอย่างเหล่านั้นกลับกลายเป็นเพียงความฝัน...ข่าวดี คือ มะเร็งในเด็กยิ่งพบเร็ว รักษาเร็ว ยิ่งมีโอกาสหายเร็ว เด็กหลายคนตอบสนองต่อเคมีบำบัดและสามารถหายขาดได้ แต่ข่าวร้ายคือ ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีแบบนั้น...และเมื่อบางครั้งโอกาสรอดชีวิต...มาพร้อมกับต้นทุนมหาศาล!! และคุณ..คือปาฏิหาริย์ของพวกเขา
ในห้วงเวลาแห่งความห่วงใยนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ หน่วยงานโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก โรงพยาบาลเด็ก ได้จัดทำโครงการ “Little Miracle ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ช่วยน้องพิชิตมะเร็ง” เพื่อนำเงินบริจาคมาสนับสนุนการจัดตั้งหอปลูกถ่ายไขกระดูกและสเต็มเซลล์ ให้น้องผู้ป่วยเด็กที่รอคอยการรักษา โดยมีพระเอกสุดฮอต “กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์” เป็นตัวแทนโครงการ “Little Miracle ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ช่วยน้องพิชิตมะเร็ง” ร่วมเชิญชวนคนไทย ร่วมสร้างปาฏิหาริย์ช่วยน้องพิชิตมะเร็งไปด้วยกัน พร้อมอาสาช่วยถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ประชาชนรู้จัก และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพเด็กไทย ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ในงาน “Little Miracle ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ช่วยน้องพิชิตโรคมะเร็ง” โดยจัดงานแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์-ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย ชั้น 27 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ ร่วมด้วยพระเอกหนุ่ม “กลัฟ คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์” รับหน้าที่เป็นตัวแทนโครงการ “Little Miracle ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ช่วยน้องพิชิตมะเร็ง” อาสาส่งต่อกองบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธา มาร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการนี้ และได้ฝากความห่วงใยถึงครอบครัวน้องๆ ถึงการดูแลสุขภาพกายและจิตใจของพวกเขาเหล่านั้นให้ได้มีรอยยิ้ม มีความสุขในทุกๆ วัน พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล แขกผู้มีเกียรติ คนบันเทิง ปู ปริศนา กล่ำพินิจ เข้าร่วมงาน และช่วงท้ายอิ่มเอมใจไปกับมินิคอนเสิร์ตจากหนุ่มกลัฟ คณาวุฒิ ที่นำบทเพลงไพเราะมาร่วมแบ่งปันรอยยิ้ม และความสุข พร้อมเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง สร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยตัวน้อยไปด้วยกัน
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็ก เป็นศูนย์กลางการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กอย่างครบวงจร มีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคเด็กและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งยังเป็นโรงพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่รับดูแลผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี ที่เป็นโรคยุ่งยากซับซ้อนและถูกส่งตัวจากทั่วประเทศ ผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย
โครงการ “Little Miracle ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ช่วยน้องพิชิตมะเร็ง” จากมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ จึงเป็นโครงการเพื่อจัดตั้งศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกและสเต็มเซลล์ ช่วยน้องผู้ป่วยเด็ก โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุด ประมาณ 60-75% ของเด็กที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง จากการตรวจรักษาที่ผ่านมาพบว่า ถ้ามีการตรวจพบในเวลาอันรวดเร็ว ยิ่งรักษาหายเร็ว เด็กหลายคนตอบสนองต่อเคมีบำบัดและสามารถหายขาดได้ แม้ว่าส่วนใหญ่จะรักษาหายได้จากยาเคมีบำบัด แต่จากการศึกษาของ Children’s Cancer Group พบว่ามีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่โชคร้าย พบการกลับเป็นซ้ำของโรค ทำให้อัตราการรอดชีวิตยิ่งต่ำลงเหลือเพียงแค่ 36% ซึ่งในปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนาการรักษาต่างๆขึ้น เช่น การปลูกถ่ายไขกระดูก และสเต็มเซลล์ การให้ยามุ่งเป้า และการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (CAR-T cell) เพื่อช่วยเพิ่มให้อัตราการรอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีแบบนั้น เด็กบางรายดื้อยา ต้องใช้ยาที่มีราคาแพงขึ้น บางรายโรคกลับเป็นซ้ำหลายครั้ง และบางรายเหลือเพียงทางเดียวคือการปลูกถ่ายไขกระดูก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าครอบครัวจะรับไหว เพื่อให้สามารถเข้ารับการรักษาได้ให้ทันท่วงที
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมสร้างปาฏิหาริย์ ช่วยน้องให้พิชิตมะเร็ง ผ่านการสนับสนุนโครงการ “Little Miracle ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ช่วยน้องพิชิตมะเร็ง” เพื่อสนับสนุนจัดสร้างหอผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกและ สเต็มเซลล์ในเด็ก ได้ทางชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ธนาคารทหารไทยธนชาตTTB เลขบัญชี 0381076900 (ใบเสร็จลดหย่อนภาษี 2 เท่า) หรือบริจาคได้โดยตรงทางเว็บไซต์ www.childrenhospitalfoundation.org สอบถามรายละเอียดโทร 0888744671 หรือ 0888744673