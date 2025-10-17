“บีม กวี” ตื่นเต้นไลฟ์กับ “เจนนี่” กลัวตัวเลขไม่วิ่ง “น้องพีร์” ลั่นหนูมีเงิน 10 ล้านในกระปุก!

“บีม กวี” ตื่นเต้น เตรียมไลฟ์กับ “เจนนี่” โอดกลัวตัวเลขไม่วิ่ง เผยลูกๆ เรียนหนัก อัดกิจกรรมเป็นช่วงค้นหาสิ่งที่ชอบทำ ลั่นลูกๆ หล่อไหมต้องรอดูอีก 10 ปีข้างหน้า “น้องพีร์” ลั่นตอนนี้หนูมีเงิน 10 ล้านอยู่ในกระปุกจะเอาไปซื้อของเล่นให้หมดประเทศ
วันนี้ (17 ต.ค.) มีคิวไปร่วมไลฟ์ขายสินค้ากับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ สำหรับ “บีม กวี ตันจรารักษ์” โดยเจ้าตัวยอมรับว่าตื่นเต้นมาก กลัวตัวเลขไม่วิ่ง พร้อมอัปเดตเรื่องลูกๆ “น้องพีร์-น้องธีร์”
บีม : “เรื่องคิวผมไม่ทราบ ผมไปในฐานะพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ ก็ดีใจนะเจนนี่เขาคือปรากฎการณ์ เป็นเทศกาลเราได้ไปก็เหมือนได้เช็กอิน ไปเช็กชื่อว่าเราได้ไปร่วมกับเขา ดีใจ ตื่นเต้นแหละกลัวตัวเลขจะไม่วิ่ง ก็อาจจะมีธีร์-พีร์ไปด้วย จริงๆ แล้วยูจินก็อายุใกล้ๆ ธีร์-พีร์ มีช่วงนึงเขาเข้ามาทักตอนลูกผมยังเด็กๆ ตอนไลฟ์อาจจะไม่ได้อยู่ในเฟรมเท่าไหร่ อาจจะเข้าไปเดินเล่นสร้างความสดใส
ช่วงนี้เด็กๆ เรียนกันค่อนข้างหนัก เรื่องการเรียนเสริมความตั้งใจแรกที่คิดไว้อาจจะไม่มี พอหลังๆ น้องเขยผมจะชวนไปทำกิจกรรม ตีกอล์ฟ เตะฟุตบอล ว่ายน้ำ ตอนแรกไม่คิดว่าจะทำเลย แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าทำทุกอย่างเลย รู้สึกว่าลูกก็เหนื่อยเหมือนกันแต่บางทีมันก็เป็นการเตรียมตัวเด็ก ตอนนี้ก็เป็นช่วงแห่งการค้นหาว่าเขาชอบอะไรกันแน่ ตอนนี้ก็ยังไม่เจอว่าเขาชอบอะไร แต่ยืนพื้นเราให้เรียนเปียโน อย่างพีร์ต้องโฟกัสกับเขาเยอะหน่อย ธีร์เขาจะเล่นได้ เขาก็ยังไม่เคยบอกว่าเขาชอบอะไรเป็นพิเศษ เราก็ต้องให้เขาลองทุกๆ อย่าง”
เผยลูกสนุกออกอีเวนต์ แต่หากไม่อยากทำก็ไม่บังคับ
บีม : “ผมว่าเขาสนุกนะที่เขามา เวลาจะมาทำงานเราก็จะบอกเขาว่าวันนี้พ่อพ่อ หม่ามี๊มาทำงานนะ อยากมากับพ่อไหม มาช่วยไหม อย่างวันนี้เป็นงานของเขา ก็จะบอกว่าวันนี้เป็นงานของหนูนะ หนูต้องมาทำงาน เป็นการพูดคุยกัน เตรียมพร้อมเขาไว้ว่าเขาจะต้องเจออะไรบ้าง เราก็คุยกันว่างานบ้านเรามันเป็นอย่างนี้นะอธิบายให้เขาฟังในลักษณะงาน เราจะรู้ว่าเขาจะชอบงานแบบนี้หรือเปล่า อะไรที่เขาไม่อยากทำเราก็ไม่ไปบังคับ”
ไม่รู้สึกลูกๆ หล่อมีออร่า บอกหล่อไม่หล่อ ต้องรอดูอีก 10 ปีข้างหน้า
บีม : “ไม่รู้สึกนะ ผมว่าหน้าตาเด็กก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่ความซนจะคงอยู่ตลอดไป หล่อไม่หล่ออีก 10 ปีข้างหน้ามาดูกันอีกที แต่ตอนนี้แม่ปากเปียกปากแฉะทุกวัน อยากให้เขาเป็นเด็กที่ฟัง อย่างพีร์เขาจะสนุกสนาน เห็นทุกอย่างสนุกไปหมด อยากจะทำนู่นทำนี่ อย่างธีร์ถ้าเขาไม่ชอบ ก็จะบอกไม่เป็นไรลูกไปได้เลย บางทีเราก็ต้องดูว่าคนไหนเป็นยังไง จะถามเขาก่อน เขาก็รู้ว่าเวลาทำงานได้เงิน เราบอกเขา ว่าถ้าทำงานก็จะได้เงิน แล้วเราก็มาช่วยกันคิดว่าเราจะมาบริหารเงินยังไง เอาเงินมาใช้อะไรยังไงบ้าง จะบอกลูกไว้”
น้องพีร์ลั่นมีเงิน 10 ล้าน อยู่ในกระปุก จะเอาเงินไปซื้อของเล่นให้หมดประเทศ
พีร์ : “น้องพีร์มีเงิน 10 ล้าน ตอนนี้เงินอยู่ในกระปุก จะเอาเงินไปซื้อของเล่นให้หมดประเทศเลย พีร์หยอดเอง”
บีม : “10 ล้านพ่อเอาไปซื้อทองได้ไหม”
พีร์ : “น้องพีร์ไปซื้อทอง 10 ล้านเลย น้องพีร์จะซื้อทองเป็นสิบๆ อัน น้ำหนัก 10 บาท (แจกได้ไหม?) แจก”