“แดน วรเวช” เผยลูกๆ ฟิน เขินม้วน พ่อแม่กอด-หอมกัน อยากให้ซึมซับความรักในครอบครัว

“แดน วรเวช” ท้าทายระบบ ทดสอบกอด-หอมแก้ม “แพทตี้” ก่อนออกมาทำงานต่อหน้าลูกๆ ขำลูกไม่หวงแถมฟินจนเขินม้วน อยากให้ซึมซับความรักของคนในครอบครัว ทุกอย่างเริ่มลงตัว มีเวลาสวีตเมียมากขึ้น แพทตี้ยังไม่หวนกลับมาเล่นละคร เพราะสนุกกับการเลี้ยงลูก ยังไม่คิดมีลูกเพิ่ม แต่ก็ไม่ปฏิเสธ ยังไร้โปรเจกต์ครบรอบ 18 ปีจากไปของ “บิ๊ก ดีทูบี”
มาโชว์ซิงเกิ้ลใหม่เป็นครั้งแรกในงานอีเวนต์ หลังเพิ่งปล่อยเพลงได้เดือนนิดๆ งานนี้ “แดน วรเวช ดานุวงศ์” ขอบคุณเอฟซีที่ยังเหนียวแน่น ได้รับกำลังใจจากแฟนๆ ท่วมท้น พร้อมเผยตอนนี้ “แพทตี้ อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา” เซ็ตระบบต่างๆ ให้ลูกๆ จนเริ่มมีเวลาให้กันมากขึ้น
“วันนี้ก็ครั้งแรกที่ได้มาร้อง ปล่อยเพลงมาเดือนนิดๆแล้ว ถือเป็นการกลับมาที่โอเค เป็นกำลังใจมากๆ ขอบคุณแฟนคลับด้วยทำให้มีแรงทำเพลงต่อไป ชื่อเพลงก็เป็นชื่อลูกสาว ร้องให้เขาฟังทั้งคืน เป็นเพลงที่แต่งมา 3-4 ปีแล้ว ตอนนี้จัดการตารางชีวิตกันได้แล้ว ลูกๆ เริ่มโตกันแล้ว ระบบในการดูแลเลี้ยงลูก แพทก็ชัดเจนมากขึ้น เราแต่ละคนก็เลยมีเวลาออกไปใช้ชีวิตทำอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้น”
ลั่นหายเหนื่อย เซ็ตระบบที่สามารถทำได้ มีเวลาสวีตเมียมากขึ้น
“หายเหนื่อยไปเยอะมากแล้วครับ ผมกับแพทพยายามเซ็ตระบบทุกอย่างที่สามารถทำได้ เช่น ระบบให้ลูกนอนยาวด้วยตัวเองตอนกลางคืน ตอนนี้กำลังจะเซ็ตระบบให้ลูกกินข้าวเองอยู่ ถ้าผ่านขั้นตอนนี้จะยิ่งง่าย จะยิ่งทำให้เรามีเวลามากขึ้น เราสองคนเลยมีเวลามากขึ้น ได้นอนดูซีรีส์ด้วยกันบ้าง ออกไปทานข้าวด้วยกัน ต้องขอบคุณพี่เลี้ยง คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่คอยช่วยกัน”
ลูกๆ ฟิน เขินม้วน หอมแก้มเมียก่อนออกมาทำงาน
“ภาพหวานๆ เริ่มมีบ้าง พยายามคุยกันตลอด คุยมาตั้งแต่ตอนจะมีลูกแล้วว่ายังไงความสัมพันธ์ของเราก็ต้องให้เป็นอันดับ1 ต้องมาก่อน ถ้าความรักความผูกพันของพ่อแม่โอเคเราเชื่อว่าจะส่งถึงลูก เมื่อเช้าก่อนออกมาทำงาน ลูกนั่งทานข้าวอยู่ ผมก็หอมแก้มแพทก่อนออกมา เราพยายามทำต่อหน้าลูกๆ แล้วลูกเขิน เขามองแล้วก็ม้วน ผมคิดว่าการทำอะไรแบบนี้มันน่าจะซึมซับไปถึงเขาในวันที่เขาโตขึ้น ให้ความรักกับคนในครอบครัวและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อยากให้เขารับเรื่องนี้ไป
ตอนแรกแพทเขากลัวเรื่องนี้ เขาบอกพี่แดนเราลองดูไหมว่าเรากอดกันหอมกันต่อหน้าลูก ลูกเขาจะมาดึงมาแยกหรือเปล่า ทุกวันนี้ลูกสาวติดผมมาก เราก็ลอง ปรากฏว่าเขาเขิน เขาเต้น เขาเชียร์ ถือว่าโอเคเป็นบรรยากาศที่ดี ลูกฟินเลย ลูกชายนี่เขินหนักเลย”
ภรรยายังสนุกกับการเลี้ยงลูก
“เหมือนวันนี้เขายังสนุกกับการเลี้ยงลูกอยู่ครับ เขาเป็นคนทำกับข้าวให้ลูกเอง จัดตารางการเรียนการสอนต่างๆ ให้กับลูกเอง คิดว่าเขาน่าจะยังอินและมีความสุขในการเลี้ยงลูกอยู่ เขาตั้งใจมากๆ ตั้งแต่วันที่ตัดสินใจจะมีลูกหรือไม่มีลูกดี พอมีเขาก็ทำในสิ่งที่เขาตั้งใจอย่างดีที่สุด”
ยังไม่ได้คิดมีลูกเพิ่ม แต่ก็ไม่ปฏิเสธ
“ยังครับ ยังไม่ได้คิด และห่างไกลมาก แต่เราก็ไม่ปฏิเสธ คู่แรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมีตั้งแต่แรก ปุ๊บปั๊บเราเปลี่ยนใจอยากมีเขา คนถัดไปเราเลยไม่กล้าบอกว่าจะมีหรือไม่มี ขอดูสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆ ดีกว่า ตอนนี้เขาขวบกว่าแล้ว คงต้องให้เขาเข้าโรงเรียนกันก่อน”
ยังไม่มีโปรเจกต์เดือนธันวาคมจะครบรอบ 18 ปีการจากไปของ “บิ๊ก ดีทูบี” ปาณรวัฐ กิตติกรเจริญ
“ปีนี้ยังไม่มีโปรเจกต์อะไร ในทุกๆ ปีเราก็พยายามจะเคลียร์เวลาไปทำบุญด้วยกัน”