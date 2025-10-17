ส่องลุค “ออร์ก้า ภูเรภัทร์” นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย เดินแฟชั่นโชว์ Burberry แบรนด์หรูสัญชาติอังกฤษ หล่อ เท่ เป๊ะทุกอณู

เบอร์เบอร์รี่ (Burberry) แบรนด์แฟชั่นหรูสัญชาติอังกฤษ จัดงานนำเสนอ BURBERRY AUTUMN-WINTER COLLECTION 2025 at newest store ICON SIAM ผลงานการออกแบบล่าสุดของ Daniel Lee ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจาก วันหยุดสุดสัปดาห์ในชนบทของอังกฤษ ซึ่งเป็นประสบการณ์การเดินทางท่ามกลางสายฝนในพื้นที่กว้างใหญ่ของธรรมชาติ โดย Daniel Lee ได้นำแรงบันดาลใจนี้มาถ่ายทอดผ่านโทนสีอบอุ่นของฤดูหนาวได้อย่างงดงาม ณ แฟล็กชิปสโตร์ใหม่ล่าสุดที่ ICONSIAM ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
โดยมีเหล่าเซเลบริตี้และบุคคลสำคัญตบเท้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ “ออร์ก้า ภูเรภัทร์” หนุ่มน้อยนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยวัย 17 ปี ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเด็กรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง ออร์ก้าได้มาในลุคสุดเท่ ที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของแบรนด์ได้อย่างโดดเด่น สมกับเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ได้อย่างสง่างามและทรงพลัง โดยมีคุณแม่ เอ๋ เทเรซ่า และ คริสติน่า อากีลาร์ มาร่วมชมแฟชั่นโชว์และให้กำลังใจ นอกจากนี้ยังมี เซย่า ณิชฎา ทองเจือ, โรเตอร์ ไพชยนต์ ทองเจือ และ คริส ชนินทร์ทิพย์ วงเกิร์ลกรุ๊ป ALALA ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้อีกด้วย
คอลเล็กชันนี้เน้นนำเสนอเสื้อผ้าสำคัญประจำฤดูหนาว อาทิ เสื้อโค้ต, ผ้าพันคอ, ชุดราตรี และ เสื้อผ้าเดย์แวร์ ผ่าน สีเอิร์ธโทน อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ พร้อมเผยให้เห็นชุดสูทที่รังสรรค์ขึ้นจากผืนผ้าที่ผ่านการ บิดทออย่างประณีต โดยช่างฝีมือชาวอังกฤษ ถ่ายทอดความอบอุ่นและความงดงามในแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
ออร์ก้า กล่าวว่า "ผมรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นอย่างมากที่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการร่วมเดินแฟชั่นครั้งนี้ครับ คอลเลกชันนี้มีความเท่และมีดีเทลที่น่าสนใจมาก การได้เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอคอลเลกชันช่วงฤดูหนาวของ Burberry ทำให้ผมเข้าใจถึงดีไซน์และจิตวิญญาณของแบรนด์ โดยเฉพาะเสื้อโค้ตและซิลูเอทที่ได้แรงบันดาลใจจากชนบทชาวอังกฤษ มันเต็มไปด้วยพลังและสไตล์ที่คลาสสิกแต่ก็มีความร่วมสมัยสูงมาก เป็นแบรนด์ที่ให้ความรู้สึกมั่นใจและมีสไตล์ในทุกโอกาสที่สวมใส่ครับ”