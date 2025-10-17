“เอซ ฟรีห์ลีย์” มือกีตาร์ต้นฉบับแห่ง KISS เสียชีวิตแล้วในวัย 74 ปี

พอล แดเนียล “เอซ” ฟรีห์ลีย์ มือกีตาร์ผู้ก่อตั้งและตำนานร็อกแห่งวง KISS เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 74 ปี หลังเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บที่สมอง
โดยครอบครัวตัดสินใจยุติการใช้เครื่องช่วยหายใจเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา สื่อ TMZ รายงานว่า ฟรีห์ลีย์เกิดอาการเลือดออกในสมองหลังหกล้มในสตูดิโอเมื่อปลายเดือนกันยายน
ฟรีห์ลีย์คือหนึ่งในสี่สมาชิกผู้ก่อตั้งวง KISS ร่วมกับ ยีน ซิมมอนส์, พอล สแตนลีย์ และปีเตอร์ คริส เขาทำหน้าที่เป็นมือกีตาร์หลักของวงตั้งแต่ปี 1973 จนถึงปี 1982 ก่อนตัดสินใจแยกตัวออกเพราะปัญหาการใช้สารเสพติดและความเห็นไม่ตรงกันทางด้านดนตรี วง KISS ยังคงเดินหน้าต่อโดยไม่มีเขาจนกระทั่งยุบวงในปี 1988
หลังออกจากวง ฟรีห์ลีย์เดินหน้าทำงานเพลงเดี่ยวและก่อตั้งวง “Frehley’s Comet” ซึ่งมีสมาชิกอย่าง จอห์น รีแกน, แอนตัน ฟิก, ท็อด โฮเวิร์ธ และเจมี โอลเดเกอร์ วงยุติบทบาทในปี 1988 ก่อนที่ฟรีห์ลีย์จะกลับมารวมตัวกับสมาชิกเดิมอีกครั้งในทัวร์รียูเนียนของ KISS ปี 1996 และอยู่กับวงจนถึงปี 2002 จากนั้นเขากลับมาทำงานเดี่ยวต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุครั้งล่าสุด
เอซ ฟรีห์ลีย์ พร้อมด้วยซิมมอนส์ สแตนลีย์ และคริส ถูกบรรจุเข้าสู่หอเกียรติยศ Rock & Roll Hall of Fame ในปี 2014 และเขาถือเป็นสมาชิกดั้งเดิมคนแรกของวงที่จากไป
ภายหลังข่าวเศร้าถูกยืนยัน สมาชิก KISS ที่เหลือได้ออกแถลงการณ์ผ่าน Variety ว่า “เรารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของเอซ ฟรีห์ลีย์ เขาคือทหารร็อกที่ขาดไม่ได้ในช่วงเวลาสำคัญที่สร้างรากฐานให้กับวงและประวัติศาสตร์ของเรา” พร้อมย้ำว่า ฟรีห์ลีย์จะเป็นส่วนหนึ่งของมรดก KISS ตลอดไป “ความคิดของเราขอส่งถึงจีนเนตต์ โมnique และทุกคนที่รักเขา รวมถึงแฟน ๆ ทั่วโลก”
ด้านปีเตอร์ คริส โพสต์ข้อความอาลัยบน X (ทวิตเตอร์เดิม) ว่า “ผมช็อกมาก!!! เพื่อนของฉัน… ฉันรักนาย!” พร้อมภาพเก่าของฟรีห์ลีย์ในชุด “Spaceman” อันเป็นเอกลักษณ์ของเขา
วงการร็อกต่างร่วมไว้อาลัย ไม่ว่าจะเป็น ไมค์ แม็คครีดี จาก Pearl Jam หรือ เมย์นาร์ด เจมส์ คีนัน แห่ง Tool ขณะเดียวกัน The Kennedy Center ซึ่งเตรียมยกย่องฟรีห์ลีย์ในพิธีวันที่ 7 ธันวาคมที่จะออกอากาศทาง CBS วันที่ 23 ธันวาคม ก็ออกแถลงการณ์ว่า “เราจะสดุดี ‘ทหารร็อก’ ผู้นี้ ผลงานของเขา และมรดกของเขาในพิธีเดือนธันวาคม”