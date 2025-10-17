“ซอสภูเขาทอง” หนุน SME ร้านอาหารไทย - ช่วยลดค่าครองชีพผู้บริโภค ปล่อยโปรแรงลดเกือบ 40% ในงาน “สุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากล”

“ซอสภูเขาทอง” ขอเป็นหนึ่งพลังสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ร้านอาหารข้าวแกงไทย พร้อมช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพประชาชน จัดโปรโมชั่นเซ็ตพิเศษลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ พร้อมของแถมสุดคุ้มในงาน “สุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากล” (Khao Gaeng Thai Curry Rice Championship 2025) จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยและพันธมิตร แบรนด์ชั้นนำ ห้ามพลาด! เพียง 3 วันเท่านั้น ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2568 นี้ ณ อาคาร Phenix ประตูน้ำ
คุณวรัญญา วิญญรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ เราเห็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัว โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารไทยที่เป็นด่านสำคัญในการสร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจในชุมชน แม้ว่าจะต้องเผชิญความท้าทายจากปัจจัยหลายด้าน แต่เชื่อมั่นว่าด้วยนโยบายภาครัฐและศักยภาพของผู้ประกอบการไทยจะสามารถพลิกฟื้นและสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน”
“ซอสภูเขาทองมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นพลังสนับสนุนโครงการนี้ เรามองว่าพ่อครัวแม่ครัวไทย คือ Soft Power สำคัญของประเทศ เพราะอาหารไทยเต็มไปด้วยเสน่ห์และอัตลักษณ์ที่ไม่เพียงสร้างรายได้ แต่ยังเป็นเครื่องมือดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาเยือนประเทศไทย เราหวังว่าการจัดเซ็ตสินค้าราคาพิเศษจะช่วยลดต้นทุนธุรกิจร้านอาหารและลดค่าครองชีพประชาชนได้อีกทางหนึ่ง” คุณวรัญญา กล่าว
สำหรับโปรโมชั่นพิเศษในงาน ได้แก่ เช็ตครบรสคู่ครัวไทย 99 บาท จากราคาปกติ 170 บาท ภายในเซ็ต ประกอบด้วย ซอสปรุงรสฝาเขียว ขนาด 600ml ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้ม ขนาด 700ml ซอสหอยนางรม ขนาด 660g ซอสพริกเผ็ดน้อย ขนาด 680g และน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ขนาด 200ml พร้อมรับฟรี! กล่องบรรจุไข่ (ขนาด 15 ฟอง) หรือ ชามเมลามีน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) (สินค้าแถมมีจำนวนจำกัด หรือ จนกว่าสินค้าจะหมด)
ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซอสภูเขาทองที่ยกทัพสินค้าลดราคาพิเศษสุดแห่งปี ภายในงาน “สุดยอดแชมป์ข้าวแกงไทยสู่สากล” วันที่ 17-19 ตุลาคม 2568 นี้ ณ อาคาร Phenix ประตูน้ำ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เฟสบุ๊คเพจ สมาคมภัตตาคารไทย หรือ เฟสบุ๊คเพจ Khao Gaeng Thai Curry Rice Championship