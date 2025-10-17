“สัมมากร” ครบรอบ 55 ปี เปิดพื้นที่ให้พนักงานร่วมกำหนดอนาคต ผ่าน Bottom-Up Townhall พร้อมมุ่งสู่องค์กร 100 ปีอย่างยั่งยืน

สัมมากร ฉลอง 55 ปี เดินหน้าสู่เป้าหมาย “องค์กร 100 ปี” จัด Townhall กับแนวคิด “Bottom-Up” มุ่งสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ “Inclusive & Engaged” พร้อมเปิดพื้นที่รับฟังเสียงของพนักงานทุกคนร่วมกำหนดทิศทางธุรกิจยั่งยืน รับมือตลาดอสังหาฯ ในอนาคต
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) แบรนด์ผู้นำการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณภาพที่เติบโตเคียงข้างสังคมไทย ประกาศนโยบายสำคัญในโอกาสครบรอบ 55 ปี พร้อมตั้งเป้าหมายท้าทายสู่การเป็น “องค์กร 100 ปี”
ที่มั่นคงและยั่งยืน โดยในปีนี้ได้จัดงาน “Bottom-Up Townhall” เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจากการบริหารแบบ Top-Down ไปสู่ Inclusive & Engaged Organization ที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้เป็น “ผู้กำหนดเสียง” ร่วมขับเคลื่อนและกำหนดทิศทางการเติบโตขององค์กรไปด้วยกัน
“Bottom-Up Townhall” ได้เปิดพื้นที่ให้พนักงานทุกระดับมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและสะท้อนมุมมองต่อทิศทางการพัฒนาองค์กร โดยเสียงจากทีมงานสัมมากรถูกสรุปออกมาเป็น 3 ข้อเสนอหลัก ซึ่งไม่เพียงสะท้อนความตั้งใจของบุคลากร แต่ยังชี้ให้เห็นถึงแนวทางสำคัญที่จะช่วยยกระดับองค์กรให้ก้าวสู่ความแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต
•People & Culture:สร้างโอกาสก้าวหน้าและผสานพลังขับเคลื่อนมุ่งเน้นการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้า (Professional Path) ที่ชัดเจน เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรคุณภาพให้อยู่กับองค์กรระยะยาว ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานทุกคน แม้จะต่างความคิดเห็นแต่ก็ทำงานร่วมกันได้อย่างเกื้อหนุน โดยใช้ความหลากหลายทางความคิดเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ภายใต้ความเป็น “ONE SAMMAKORN”
•Operational Excellence:ยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยแนวทางที่เฉียบคม เพื่อให้ทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ พร้อมพัฒนานวัตกรรมและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผลสูงสุด
•Market & Product Expansion:ใช้ความเชี่ยวชาญต่อยอดสู่ตลาดใหม่นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สั่งสมมากว่า 55 ปี มาต่อยอดสู่การขยายตลาดและการสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆเพื่อเปิดโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพและเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่เป็นจุดแข็งของสัมมากร
นาย ณพน เจนธรรมนุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในโอกาสครบรอบ 55 ปี สัมมากรไม่ได้หยุดอยู่กับความสำเร็จในอดีต แต่เรากำลังประกาศคอนเซ็ปต์สำคัญคือ 55 = 1 นั่นคือการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เพื่อก้าวไปสู่องค์กร 100 ปีที่มั่นคงและยั่งยืน ผมเชื่อว่าความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเปิดใจรับฟังเสียงจากพนักงาน และเปลี่ยนบทบาทให้พนักงานได้มีส่วนร่วมออกแบบและกำหนดทิศทางขององค์กรไปพร้อมกัน เราพร้อมที่จะเดินหน้าเต็มกำลังและยกระดับมาตรฐานการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สร้างจากความเข้าใจพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยจริง ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยี AI และพัฒนาระบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพและความรวดเร็วในการดำเนินงาน”
“สุดท้ายนี้ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ พนักงานทุกคนต้องพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน (ONE SAMMAKORN) กล้าสื่อสารและพร้อมรับฟังอย่างเปิดใจ (OPEN & FEARLESS COMMUNICATION) มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานเกินความคาดหมาย (GO EXTRA MILES) ไม่หยุดที่จะเรียนรู้พร้อมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (LEARN FROM FAILURE) เพราะพนักงานทุกคนคือหัวใจขององค์กร และใจที่พร้อมจะมุ่งไปข้างหน้าจะพาสัมมากรไปสู่ 100 ปีอย่างยั่งยืนได้แน่นอนครับ” นายณพน กล่าวทิ้งท้าย
ตลอด 55 ปี สัมมากรยึดมั่นในการทำธุรกิจด้วยความตั้งใจและความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งเราให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมสร้างอนาคตขององค์กร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะก้าวไปสู่ ‘องค์กร 100 ปี’ อย่างมั่นคง และพร้อมที่จะส่งมอบบ้านที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้าและสังคมไทยต่อไป