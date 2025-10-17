“Twice” โดนเทียบ โชว์ยังห่างไกล “ลิซ่า” ถึงตัวไม่มาแต่ถูกพูดถึงอันดับหนึ่งใน Victoria’s Secret

หลังจากที่ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” เคยสร้างปรากฏการณ์เป็นเค-ป็อปและศิลปินเอเชียคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีแฟชันโชว์ Victoria’s Secret เมื่อปี 2024 ล่าสุด 2025 สาวๆ Twice ก็ขอตามรอยขึ้นโชว์บ้าง แต่งานนี้โดนวิจารณ์ยังห่างชั้นกับ “ลิซ่า” อย่างเห็นได้ชัด
Twice มีชื่อเป็นศิลปินขึ้นโชว์บนเวที Victoria’s Secret ซึ่งสาวๆทั้ง จีฮโย, จื่ออวี๋, โมโมะ และ นายอน ต่างพากันเดินพรมชมพูเข้างานในชุดราตรีสีขาวดำ ก่อนจะขึ้นโชว์บนเวที
แม้ว่าทั้ง 4 สาวจะขึ้นแสดงด้วยภาพลักษณ์ที่ทั้งอ่อนเยาว์และมีพลังโดยยังคงรักษาภาพลักษณ์ “ความเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญ” ของ Victoria’s Secret เอาไว้ด้วย
แม้จะมีภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจ แต่เสียงร้องสดกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ โดยเฉพาะเสียงร้องของ จื่ออวี๋ ว่าขาดพลังและไม่คงที่ ขณะที่ นายอน และ จีฮโย โชว์พลังเสียงได้เป็นอย่างดี ส่วน โมโมะ ก็รับหน้าที่แร๊ปได้อย่างมีสไตล์
นอกจากนั้นเพลงที่นำมาร้องก็ถูกวิจารณ์ว่าขาดพลังและความสดใหม่ เต้นดูไม่ค่อยเต็มที่ แถมยังมีหลายครั้งที่พวกเธอต้องถอยห่างเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับนางแบบ จนทำให้ชาวเน็ตล้อเลียนว่า “TWICE เหมือนนักแสดงประกอบ”
จื่ออวี๋ น้องเล็กของวง ที่ถูกวิจารณ์หนักจากชาวเน็ต ว่าเสียงร้องของเธอนั้นทั้ง สั่น แหบ และเพี้ยนเป็นครั้งคราว
ส่งให้ จื่ออวี๋ ซึ่งรู้ตัวดีถึงกระแสแง่ลบที่เกิดขึ้น จึงได้ออกมาขอโทษแฟนคลับชาววันซ์ ( ONCE ชื่อแฟนคลับของ Twice ) โดยระบุว่า
“ONCE ฉันขอโทษนะคะ... ก่อนบินไปนิวยอร์ก ฉันฝึกซ้อมร้องเพลงกับโค้ชอย่างดี แต่พอเครื่องลงจอด คอฉันเริ่มรู้สึกเจ็บ ระหว่างซ้อมก็ยังโอเค แต่พอขึ้นเวทีกลับแย่ลง เสียงแหบแห้งและเต็มไปด้วยเสมหะ ฉันลองทุกอย่างแล้ว ตั้งแต่ชาน้ำผึ้งไปจนถึงยาแก้เจ็บคอ แต่ก็ยังเจ็บอยู่ดี ฉันสัญญาว่าครั้งหน้าจะแสดงให้ดีกว่านี้อีกมากๆ”
แม้เธอจะออกมาขอโทษแล้ว แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็ยังคงแตกเป็นสองฝ่าย โดยมีแฟนๆ หลายคนที่ชื่นชมความซื่อสัตย์และความเป็นมืออาชีพของ จื่ออวี๋ ขณะที่แฟนๆ อีกหลายคนก็ตั้งคำถามถึงการตัดสินใจของ JYP Entertainment ที่เลือก จื่ออวี๋ ให้ไปแสดงบนเวทีระดับโลก มองว่าเธอไม่เหมาะสม แทนที่จะเป็นสมาชิกอีกคนอย่าง ซานะ ซึ่งมักได้รับการยอมรับในเรื่องทักษะการร้องและการแสดงที่เสมอต้นเสมอปลาย
งานนี้นักวิจารณ์บางคนยังได้เปรียบเทียบข้อผิดพลาดในอดีตของ JYP ในการโปรโมตทั่วโลก โดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์ในอดีตที่พยายามผลักดัน Wonder Girls ไปตลาดอเมริกาเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
นอกจากนั้นหลายๆคนยังเสียดายที่ Twice ได้โอกาสให้ไปเฉิดฉายบนเวทีระดับโลกแล้วแต่กลับสร้างผลลัพธ์ออกมาได้ไม่เป็นที่น่าพอใจ
งานนี้ชาวเน็ตจึงอดไม่ได้ที่จะนำไปเปรียบเทียบกับ ลิซ่า ที่ขึ้นแสดงไว้เมื่อปี 2024 ที่แสดงไป 4 เพลง แถมยังครองทั้งรันเวย์ได้อยู่หมัด และยังได้สวมปีกนางฟ้าไม่ต่างจากบรรดานางแบบที่เฉิดฉายบนเวที
โดยความเห็นหนึ่งระบุว่า “Twice ดูสวยนะ แต่ ลิซ่า ครองเวที นั่นคือความต่างระหว่างความนิยมกับทรงพลัง“
ปีนี้แม้ ลิซ่า จะไม่ได้ไปร่วมชมโชว์ แต่เจ้าตัวกลับกลายเป็นคนดังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในแฟชันโชว์ Victoria’s Secret 2025
งานนี้คาดว่าอาจเป็นเพราะ นางแบบตัวท็อปอย่าง จีจี้ ฮาดิด เดินออกมาพร้อมกับปีกนางฟ้าในเพลง New Woman ของ ลิซ่า ที่สะกดสายตาและสะกดหูคนดูไปทั่วโลกก็เป็นได้