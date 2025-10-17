xs
xsm
sm
md
lg

“Twice” โดนเทียบ โชว์ยังห่างไกล “ลิซ่า” ถึงตัวไม่มาแต่ถูกพูดถึงอันดับหนึ่งใน Victoria’s Secret

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากที่ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” เคยสร้างปรากฏการณ์เป็นเค-ป็อปและศิลปินเอเชียคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีแฟชันโชว์ Victoria’s Secret เมื่อปี 2024 ล่าสุด 2025 สาวๆ Twice ก็ขอตามรอยขึ้นโชว์บ้าง แต่งานนี้โดนวิจารณ์ยังห่างชั้นกับ “ลิซ่า” อย่างเห็นได้ชัด

Twice มีชื่อเป็นศิลปินขึ้นโชว์บนเวที Victoria’s Secret ซึ่งสาวๆทั้ง จีฮโย, จื่ออวี๋, โมโมะ และ นายอน ต่างพากันเดินพรมชมพูเข้างานในชุดราตรีสีขาวดำ ก่อนจะขึ้นโชว์บนเวที

แม้ว่าทั้ง 4 สาวจะขึ้นแสดงด้วยภาพลักษณ์ที่ทั้งอ่อนเยาว์และมีพลังโดยยังคงรักษาภาพลักษณ์ “ความเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญ” ของ Victoria’s Secret เอาไว้ด้วย

แม้จะมีภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจ แต่เสียงร้องสดกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ โดยเฉพาะเสียงร้องของ จื่ออวี๋ ว่าขาดพลังและไม่คงที่ ขณะที่ นายอน และ จีฮโย โชว์พลังเสียงได้เป็นอย่างดี ส่วน โมโมะ ก็รับหน้าที่แร๊ปได้อย่างมีสไตล์

นอกจากนั้นเพลงที่นำมาร้องก็ถูกวิจารณ์ว่าขาดพลังและความสดใหม่ เต้นดูไม่ค่อยเต็มที่ แถมยังมีหลายครั้งที่พวกเธอต้องถอยห่างเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับนางแบบ จนทำให้ชาวเน็ตล้อเลียนว่า “TWICE เหมือนนักแสดงประกอบ”

จื่ออวี๋ น้องเล็กของวง ที่ถูกวิจารณ์หนักจากชาวเน็ต ว่าเสียงร้องของเธอนั้นทั้ง สั่น แหบ และเพี้ยนเป็นครั้งคราว

ส่งให้ จื่ออวี๋ ซึ่งรู้ตัวดีถึงกระแสแง่ลบที่เกิดขึ้น จึงได้ออกมาขอโทษแฟนคลับชาววันซ์ ( ONCE ชื่อแฟนคลับของ Twice ) โดยระบุว่า

“ONCE ฉันขอโทษนะคะ... ก่อนบินไปนิวยอร์ก ฉันฝึกซ้อมร้องเพลงกับโค้ชอย่างดี แต่พอเครื่องลงจอด คอฉันเริ่มรู้สึกเจ็บ ระหว่างซ้อมก็ยังโอเค แต่พอขึ้นเวทีกลับแย่ลง เสียงแหบแห้งและเต็มไปด้วยเสมหะ ฉันลองทุกอย่างแล้ว ตั้งแต่ชาน้ำผึ้งไปจนถึงยาแก้เจ็บคอ แต่ก็ยังเจ็บอยู่ดี ฉันสัญญาว่าครั้งหน้าจะแสดงให้ดีกว่านี้อีกมากๆ”

แม้เธอจะออกมาขอโทษแล้ว แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็ยังคงแตกเป็นสองฝ่าย โดยมีแฟนๆ หลายคนที่ชื่นชมความซื่อสัตย์และความเป็นมืออาชีพของ จื่ออวี๋ ขณะที่แฟนๆ อีกหลายคนก็ตั้งคำถามถึงการตัดสินใจของ JYP Entertainment ที่เลือก จื่ออวี๋ ให้ไปแสดงบนเวทีระดับโลก มองว่าเธอไม่เหมาะสม แทนที่จะเป็นสมาชิกอีกคนอย่าง ซานะ ซึ่งมักได้รับการยอมรับในเรื่องทักษะการร้องและการแสดงที่เสมอต้นเสมอปลาย

งานนี้นักวิจารณ์บางคนยังได้เปรียบเทียบข้อผิดพลาดในอดีตของ JYP ในการโปรโมตทั่วโลก โดยอ้างอิงถึงเหตุการณ์ในอดีตที่พยายามผลักดัน Wonder Girls ไปตลาดอเมริกาเมื่อหลายปีก่อนแต่ไม่ประสบความสำเร็จ

นอกจากนั้นหลายๆคนยังเสียดายที่ Twice ได้โอกาสให้ไปเฉิดฉายบนเวทีระดับโลกแล้วแต่กลับสร้างผลลัพธ์ออกมาได้ไม่เป็นที่น่าพอใจ

งานนี้ชาวเน็ตจึงอดไม่ได้ที่จะนำไปเปรียบเทียบกับ ลิซ่า ที่ขึ้นแสดงไว้เมื่อปี 2024 ที่แสดงไป 4 เพลง แถมยังครองทั้งรันเวย์ได้อยู่หมัด และยังได้สวมปีกนางฟ้าไม่ต่างจากบรรดานางแบบที่เฉิดฉายบนเวที

โดยความเห็นหนึ่งระบุว่า “Twice ดูสวยนะ แต่ ลิซ่า ครองเวที นั่นคือความต่างระหว่างความนิยมกับทรงพลัง“

ปีนี้แม้ ลิซ่า จะไม่ได้ไปร่วมชมโชว์ แต่เจ้าตัวกลับกลายเป็นคนดังที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในแฟชันโชว์ Victoria’s Secret 2025

งานนี้คาดว่าอาจเป็นเพราะ นางแบบตัวท็อปอย่าง จีจี้ ฮาดิด เดินออกมาพร้อมกับปีกนางฟ้าในเพลง New Woman ของ ลิซ่า ที่สะกดสายตาและสะกดหูคนดูไปทั่วโลกก็เป็นได้




































“Twice” โดนเทียบ โชว์ยังห่างไกล “ลิซ่า” ถึงตัวไม่มาแต่ถูกพูดถึงอันดับหนึ่งใน Victoria’s Secret
“Twice” โดนเทียบ โชว์ยังห่างไกล “ลิซ่า” ถึงตัวไม่มาแต่ถูกพูดถึงอันดับหนึ่งใน Victoria’s Secret
“Twice” โดนเทียบ โชว์ยังห่างไกล “ลิซ่า” ถึงตัวไม่มาแต่ถูกพูดถึงอันดับหนึ่งใน Victoria’s Secret
“Twice” โดนเทียบ โชว์ยังห่างไกล “ลิซ่า” ถึงตัวไม่มาแต่ถูกพูดถึงอันดับหนึ่งใน Victoria’s Secret
“Twice” โดนเทียบ โชว์ยังห่างไกล “ลิซ่า” ถึงตัวไม่มาแต่ถูกพูดถึงอันดับหนึ่งใน Victoria’s Secret
+13
กำลังโหลดความคิดเห็น