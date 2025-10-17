“เจนนี่” ขอโอนเงินคืน 3.5 แสน ให้แบรนด์ที่ถูกยกเลิกออเดอร์ 7 พัน! ลั่นถึง “กาละแมร์” ลูกค้าสะท้อนความจริงอีกด้าน

“เจนนี่” ขอโอนเงินคืน 3.5 แสน ให้แบรนด์ที่ถูกยกเลิกออเดอร์ 7 พัน แต่ต้องไม่ใช่มาจากการส่งของไม่ทัน พร้อมลั่นถึง “กาละแมร์” ไม่มีปัญหา เขาชิลมาก ลูกค้าสะท้อนฟีดแบ็ก สินค้าส่งช้า แบรนด์ขายเองถูกกว่า อาจทำให้ถูกยกเลิกออเดอร์
ทำเอาถูกวิจารณ์หนัก กรณีถูกเจ้าของแบรนด์สินค้ารายหนึ่งอัดคลิปลงติ๊กต๊อก ระบุว่าถูกยกเลิกออเดอร์ที่ไปไลฟ์กับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ 7 พันออเดอร์ ถูกยกเลิกทุก 1 นาที งานนี้ทำทัวร์ลงเจนนี่ หลายเพจนำไปเป็นประเด็นเรื่องการมาไลฟ์ขายกับเจนนี่ว่าสรุปแล้วคุ้มหรือไม่ จนเจ้าของแบรนด์ออกมาทำคลิปชี้แจงว่าเจนนี่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร เพราะถึงแม้ถูกยกเลิกออเดอร์ถึง 7 พันก็ยังคุ้มอยู่ดี
ล่าสุดเจนนี่ได้โพสต์ข้อความกลางดึก ประกาศว่ายินดีคืนเงิน 3.5 แสนจากการถูกยกเลิกออเดอร์ 7 พัน ขณะที่ “กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ” ที่ออกมาเผยว่าถูกยกเลิกออเดอร์เป็นหมื่นนั้น ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน พร้อมเผยว่าการโอนเงินคืนต้องไม่ใช่มาจากการส่งของไม่ทันด้วย
“สำหรับแบรนด์ที่โดนยกเลิกออเดอร์ 7,000 บ้านแล้วเป็นข่าว หนูพร้อมโอนคืน 350,000 นะคะ และหลังจากนี้อยากให้ทุกคนวางแผนดีๆ ทุกอย่างมีความเสี่ยง ต่อให้วันนี้คุณจ่ายค่ายิงแอดแพงกว่าเจนนี่ ก็ยังมีออเดอร์ที่ยกเลิกอยู่ดีค่ะ หนูชิลๆมากๆ มีไรคุยได้หมดค่ะ”
เจนนี่ได้เมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่า “หนูพูดชัดตั้งแต่แรกว่าหนูรับปักตะกร้าเปิดการมองเห็นในเรตที่หนูไม่เคยทำมาก่อน คือ 1000 บ้าน 50,000 บาท การที่แบรนด์จะไปต่อนั้นแบรนด์ต้องแบกรับความเสี่ยงตรงนี้ให้ได้ สุดท้ายถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คิดฝากทุกคนช่วยเซฟหนู ก็พอ เพราะงานตรงนี้หนูทำด้วยใจหนูบริการและดูแลทุกคนอย่างเต็มที่
และหากแบรนด์ไหนโดนยกเลิกเพราะส่งสินค้าไม่ทันอันนี้ช่วยชี้แจงให้ชัดเจนด้วยนะคะหนูไม่อยากมีประเด็นรามากับสิ่งที่เกิดขึ้นหนูอยากให้เทศกาลนี้อยู่ไปยาวยาวและที่สำคัญช่วงนี้หนูใช้แรงใช้กายทำอย่างเต็มที่หนูไม่อยากเสียใจกับเรื่องแบบนี้
กับพี่กาละแมร์ไม่ได้มีปัญหาค่ะอันนี้ชิลชิลสบายสบายเลยพี่เขาเก่งแล้วก็ดีมากๆ ค่ะ
แต่ยอดที่หนูจะโอนคืนต้องไม่ใช่ออเดอร์ที่มาจากการส่งของไม่ทันนะคะอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องของการจัดระบบหลังบ้านของทางแบรนด์ การที่เรากล้าปล่อยของเราเราต้องวางแผนระบบหลังบ้านให้ดีค่ะ”
งานนี้เพจท่านเปาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า “แบรนด์ไม่ผิด เจนนี่ไม่ผิด ผิดที่สันดานคน กดสั่งแล้วยกเลิก ถ้ารู้ตัวว่าไม่พร้อม ไม่ได้อยากได้จริง ก็ไม่ควรกดเล่น (ไม่ใช่กับเจนนี่เท่านั้น) ส่วนถ้าถูกยกเลิกเพราะจัดส่งช้าก็โทษใครไม่ได้ ระบบจัดการหลังบ้านห่วยแตกเอง ยิ่งรู้ว่าถ้ามาไลฟ์ตรงนี้ออเดอร์จะเยอะก็ควรเตรียมของ เตรียมคนแพ็กให้พร้อม รองรับกับออเดอร์ที่จะเข้ามา”
รวมทั้งมีลูกค้าออกมาเผยว่าบางแบรนด์ส่งของช้ามาก อาจทำให้เป็นสาเหตุที่โดนยกเลิกออเดอร์หรือไม่ อีกทั้งบางแบรนด์ไลฟ์บอกลดสุดแล้วในไลฟ์เจนนี่ แต่กลับไปขายเองแล้วลดลงอีก อาจเป้นสาเหตุทำให้คนยกเลิกออเดอร์ ฯลฯ