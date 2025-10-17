“มาริโอ้” ยอมรับไม่ได้ยิน “เจนนี่” ถามทะลึ่ง “จันจิ” ได้กันยัง?

“มาริโอ้” เผยว่างเลยมีโอกาสช่วย “จันจิ” ไลฟ์ขายของที่บ้าน “เจนนี่” ดีใจสินค้า Sold Out ชื่นชมเจนนี่เก่งมาก ยอมรับไม่ได้ยินอีกฝ่าย ถาม “จันจิ” ได้กันยัง มองเป็นเรื่องชิลๆ
ได้มีโอกาสไปไลฟ์กับเทศกาล “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ เพื่อช่วยหวานใจ “จันจิ จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย” ขายกระเป๋า แบรนด์ของจันจิเอง งานนี้ทำคนเข้ามาให้กำลังใจ “มาริโอ้ เมาเร่อ” ถล่มทลาย แต่ก็ไม่วายเจอดรามาหลังเจนนี่ถามคำถาม 18+ กับจันจิ ว่าถามจริงๆ ได้กันหรือยัง ทำชาวเน็ตฟาดเจ้าตัวเป็นคำที่ไม่ควรถาม ล่าสุดมีโอกาสเจอตัวมาริโอ้ในงาน OWNDAYS THAILAND (แว่นตา โอนเดส์ ประเทศไทย) จัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี เจ้าตัวยอมรับว่าไม่ได้ยินคำดังกล่าว เผยไปไลฟ์ขายของสนุกมาก
“เข้าไลฟ์ตี 2 ครับ ผมไปถึงประมาณ 4-5 ทุ่ม จริงๆ ถ่ายละคร ถ่ายหนังโหดกว่านี้เยอะ บางทีเราไม่ได้นอนเลยไปจนถึงเช้า อันนี้ที่ไปไลฟ์เราอยากไปช่วยน้องด้วย เพราะว่าจันจิเขาไปคนเดียว เราไปช่วยน้อง เราก็ใหม่มากครับ เป็นอะไรที่ปังมาก ของน้องก็ Sold Out เลย จันจิก็ดีใจนะครับ ก็ต้องกลับไปเคลียร์ทุกอย่างให้สำเร็จ เพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตรงนั้น ต้องไปทำอะไรอีกเยอะ แพ็กกิ้งส่งของ เขาก็ทีมของเขา บรรยากาศตอนไลฟ์น่ารักมาก คนรอโอ้ถึงตีสอง บางคนก็ถามเมื่อไหร่พี่โอ้จะมา รออยู่ ก็น่ารักมากๆ ขอบคุณมากๆ เลยครับที่มาซัปพอร์ตกัน มาให้กำลังใจกันขนาดมันดึกมากๆ
ระบบจัดการของโอ้ทุกอย่างราบรื่น เขาก็เคลียร์คิวให้อย่างดีเลย น่ารักมาก สำหรับตัวโอ้สบายมาก น้องดูแลอย่างดี การรอ ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่มันก็เป็นระบบมาก ชื่นชมทีมเขาครับ รอบหน้าถ้ามีโอกาส ถ้าเขาชวนก็น่าจะไปครับ”
บอกถ้าไม่ใช่แบรนด์ของจันจิอาจไปยาก
“อาจจะยากครับ แต่อันนี้คือเป็นแบรนด์เขาเลย แล้วเขาก็ตั้งใจมากๆ ขายอยู่ตลอด ผมก็เห็นเขาทำงานเยอะ มีโอกาสไปช่วยก็เลยอยากไปช่วย ซัปพอร์ตอยู่ครับ มาช่วยไลฟ์จริงจังครั้งแรกครับ เราก็ว่างพอดี เสร็จงานพอดี ก็เลยไปช่วย (ได้ค่าตัวหรือค่าคอมมิชชั่น?) จันจิเลี้ยงน้ำแค่นั้นเอง เป็นน้ำเปล่า (ของบ้านเจนนี่?) ใช่ครับ เขาให้มา”
ดีใจสินค้า sold out
“ก็ถือว่า sold Out ครับ ดีใจกับเขาด้วย ยังไม่ทราบว่ามียกเลิกออเดอร์ไหม แต่ก็อย่าลืมไปอุดหนุนของโอ้ด้วยครับ พอดีโอ้มีของ เป็นของเล่น พวงกุญแจที่ห้อย ทำกับโอ้เลย ทำออกมาเป็นพี่โชน พวงกุญแจพี่โชน my friend rabbit x มาริโอ้ เมาเร่อ ขายที่ป๊อปอัพสโตร์ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว หรือว่าทางออนไลน์ของ my friend rabbit ไลฟ์ขายอาจจะไม่มี แต่ว่ามีเปิดที่ป๊อปอัพสโตร์แน่นอน สิ้นเดือนนี้เจอกัน ผลิตหลายชิ้น แต่ว่าก็มีลิมิเต็ดอยู่ครับ my friend rabbit x มาริโอ้ เมาเร่อ ฝากไว้ด้วยครับ มันน่ารักมาก เป็นตุ๊กตาที่ผมออกแบบเอง X กับ my friend rabbit ครับ เป็นคาแรกเตอร์พี่โชนด้วย และเป็นคาแรกเตอร์ที่โอ้ชอบ เป็นหนู น้องน้ำอาจจะออกมาทีหลัง แต่ตอนนี้เอาพี่โชนไปก่อน พี่โชนถือมะม่วงด้วย”
ชอบเป็นพ่อค้า เพราะเป็นลูกแม่ค้า
“ผมชอบอยู่แล้วครับ ชอบการขายของ ผมลูกแม่ค้า แม่ผมขายของ”
ไม่ได้ยิน “เจนนี่” ถามได้กันยัง ลั่นไม่เป็นไร ชิลๆ ประทับใจเป็นคนที่เก่ง
“ผมไม่ได้ยิน ตอนนั้นมันอาจจะวุ่นวาย (เราก็โดนเจ๊าะแจ๊ะด้วย?) ก็ไม่เป็นไร ชิลครับ สถิติไลฟ์เขาเจ๋งมากครับ ประทับใจครับ รู้สึกว่าน้องเขาเก่งมากๆ ขอชื่นชมน้องๆ มาก ๆ เลย ทั้งทีมเลย น้องเจนนี่ด้วย (อยากลองไลฟ์?) ไม่ว่าง เพราะตอนนี้โปรโมตแต่หนังเรื่องเสืออย่างเดียวเลย จะเข้าโรงอยู่แล้วด้วย 23 ตุลาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์ หนังเสือ มันเอ็กซ์คลูซีฟมากๆ มันอยู่ในจักรวาลขุนพันธ์ เขาบอกว่าเสือจะอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ แต่อันนี้คือเสือถูกจ้างไปในงานเดียวกัน แล้วมาเจอกัน มีเสือฝ้าย พี่เวียร์ (ศุกลวัฒน์ คณารศ) มาด้วย มาใหม่เลยในจักรวาลนี้ พี่ท็อป ทศพล, น้องหลิน มชณต, พี่โตโน่ ภาคิน, พี่เป้ อารักษ์, มาริโอ้ เรื่องนี้โอ้จะเปลี่ยนเสื้อผ้าตลอด เพราะเสือมเหศวรเขาสายแฟชั่น
พลาดไม่ได้ อยากให้ไปดูจริงๆ ทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆ เป็นหนังที่คุ้มทุกบาททุกสตางค์ ไปดูเถอะครับนอกจากงานหนังเรื่องเสือ ตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นยูทิวบ์ แล้วก็จะมีโปรเจกต์ที่ผมไปเอ็กซ์กับศิลปินต่างๆ เราชื่นชอบพวกผลงานศิลปะ แล้วเราก็มีเพื่อนๆ พี่ๆ ที่เป็นศิลปินหลายคน เราก็เลยอยากจะร่วมโปรเจกต์กับเขา เราเป็นคนที่สะสมอาร์ตทอยอยู่แล้ว อยากทำอาร์ตทอยออกมาที่เป็นสไตล์ของเรา”