“ท็อป ทศพล” เผยคนโสดเดินป่าได้คู่กลับมาไม่น่าจริง แต่ความรักมีอยู่ทุกที่!

“ท็อป ทศพล” เผยทริปภูสอยดาวสนุกมาก ไม่คิดว่าคนจะตัดภาพมาทำมีมเยอะ ส่วนแก๊งสาวๆ แฮปปี้ดี แต่จะมาจอยอีกไหม คงต้องไปถาม ดีใจคนแห่ไปตามรอยเยอะ เหมือนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แนะใครจะไปต้องรู้สุขภาพตัวเองด้วย อย่าไปเพราะกระแส
ทำเอากองเชียร์ “ท็อป - ก้อย” ฟินสุดๆ หลังรายการ “ปล่อยกูไป” ทริปภูสอยดาวออนแอร์ เพราะงานนี้เพื่อนชงก็ยังไม่เท่าเจ้าตัวชงเอง ล่าสุด (16 ต.ค.) ได้เจอหนุ่ม “ท็อป ทศพล หมายสุข” ที่มาร่วมเดินแบบครั้งแรกในชีวิต ในงาน “Siam Paragon Bangkok International Fashion Week 2025” เจ้าตัวก็ได้เผยถึงทริปนี้ในฟัง ว่าเป็นอะไรที่สนุกมาก ส่วนแก๊งสาวๆ ที่นำทีมโดย “ก้อย อรัชพร โภคินภากร” ก็แฮปปี้มากเช่นกัน
“สนุกดีครับ เห็นคนเอาไปทำมีมเยอะ ก็ไม่คิดว่าเขาจะไปตัดย้ำกัน ดีใจที่คนแห่ไปตามรอย เหมือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เวลาผมไป ผมจะคุยกับพี่ๆ ลูกหาบ ตั้งแต่ทริปก่อนหน้านี้แล้ว คือป่าบ้านเรามันเปิดบางที่ เปิดเป็นฤดู แปลว่าเวลาป่านั้นปิด พี่ๆ ลูกหาบเขาก็จะไม่มีงานทำ เขาก็จะต้องรอฤดูที่ป่าเปิด มีนักท่องเที่ยวมา คือเขาจะเข้าคิวกันเหมือนวินมอเตอร์ไซค์เลยครับ ว่าใครจะได้ขึ้นลงเท่าไหร่ เพื่อเป็นการหารายได้ เพราะเป็นรายได้ที่ค่อนข้างเยอะสำหรับเขา ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นครับ”
บอกทุกอย่างอยู่ที่จิตสำนึก หลังบางคนกลัวว่าการที่คนไปตามรอยเยอะ จะเป็นการทำลายธรรมชาติ
“อันนี้น่าจะเป็นจิตสำนึกของนักท่องเที่ยวเองด้วย แล้วตัวอุทยานเอง เขาจะมีเวลาเปิดปิดอยู่แล้ว ว่าป่านี้เปิดเมื่อไหร่ ปิดเมื่อไหร่ เวลาผมไปที่ไม่ใช่อุทยาน จะมีที่ทิ้งขยะเป็นหลักเป็นแหล่งครับ คนที่ไปก็จะรู้กันอยู่แล้ว ว่าถ้าไปตั้งแคมป์ตรงไหน เอาอะไรไป ก็ต้องเอากลับมาด้วย ห้ามทิ้งไว้ตรงนั้น จริงๆ เป็นกฎทุกที่ ว่าห้ามเอาขยะทิ้งไว้ ถ้าเอาเข้าต้องเอาออกด้วย”
ยังไม่เคยโดนขโมยของ เพราะมีคนเฝ้าเต็นท์ตลอด
“ผมยังไม่เคยเจอครับ เพราะไปกันเป็นกรุ๊ป เวลาเดินก็มีไกด์ผิดหน้าปิดหลัง ผมไม่รู้ว่าของคนอื่นเป็นยังไง แต่พูดถึงความเสี่ยงมันก็เกิดได้ เพราะเวลาออกไปดูวิว ของบางอย่างมันก็ต้องวางไว้ในเต็นท์ ถ้าไม่มีคนเฝ้าก็อาจจะเป็นไปได้ แต่ผมไม่เคยเจอ เพราะมีคนดูแลเต็นท์ตลอด”
ทริปต่อไปเป็นแก๊งชายล้วน ส่วนแก๊งสาวๆ ต้องไปถามก่อน ว่าอยากไปจอยกันที่ไหน
“มีเรื่อยๆ ครับ กับแก๊งเฟย (ภัทร เอกแสงกุล) นี่แหละครับ เฟยน่าจะรวมเพื่อนๆ เยอะกว่านี้อีกครับ เห็นทริปต่อไปบอกว่าน่าจะมาเกือบหมด (แฟนๆ อยากให้ชวนแก๊งสาวๆ มาอีก?) ก็ต้องถามฝั่งเขาแล้ว ว่าเขาจอยที่จะไปที่ไหนบ้าง เพราะว่าคงไปโหดมากไม่ได้ ครั้งต่อไปเดี๋ยวรอเลยครับ ผมว่าน่าจะเกิน 11 คน แต่ว่าก็เป็นแก๊งชายล้วนเหมือนเดิม เพราะค่อนข้างไกล เดินทางอยู่ครับ (ทริปภูสอยดาวสาวๆ มีว่ายังไงบ้าง?) ทุกคนแฮปปี้นะครับ ส่วนใหญ่ให้ 8-9 เต็ม 10”
แนะอย่าไปเดินป่าเพราะแค่กำลังฟีเวอร์ ต้องรู้สุขภาพตัวเองด้วย ว่าฟิตแค่ไหน
“ฝากเรื่องสุขภาพไว้หน่อยครับ ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นช่วงฟีเวอร์ การเดินป่าไม่ใช่ว่าใครอยากไปเดิน ก็เดินได้ อยากให้ตรวจสุขภาพตัวเอง รู้ตัวเองด้วย ว่าสุขภาพเรา เราแข็งแรง เราฟิตแค่ไหน เพราะบางทีเราไม่เคยรู้มาก่อน ว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหม ก็อันตรายเหมือนกันครับ ส่วนที่บางคนไปเดินป่า แล้วเป็นโรครากสาดใหญ่ คือผมก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่มันก็คือหนึ่งในความเสี่ยง ของการที่เราเข้าป่า อย่างโดนยุงกัดก็เป็นมาลาเรียได้ เป็นไข้เลือดออกได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นพวกครีม พวกสเปรย์กันแมลงกัดทั้งหลายก็สำคัญมาก”
บอกคนโสดไปเดินป่า แล้วได้คู่กลับมาไม่น่าจริง แต่ก็อาจจะมีสิทธิ์ เพราะความรักมีอยู่ทุกที่
“ไม่น่าจริงหรอกครับ ยิ่งไปคนเดียวแล้วได้คู่กลับมาเนี่ย ผมว่าเปอร์เซ็นต์อาจจะน้อย แต่ว่าก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ครับ ความรักมีอยู่ทุกที่ ส่วนที่บอกว่าคนที่ไปเป็นคู่ อาจจะเลิกกัน ผมว่ามันเป็นการเห็นใจกันมากกว่า ว่าสุดท้ายแล้วเวลาลำบากคุณใช้ชีวิตยังไง”
โดนแซวทริปที่มีสาวถอดเสื้อโชว์ แต่ตอนไปทริปอื่นเอาผ้ามาปิด
“คนเรามันมีหลายบุคลิก (หัวเราะ) ย้ำเสมอนะครับ เดินป่าไม่ได้ทำให้หุ่นดี ออกกำลังกายนะครับ ออกกำลังกายกับคุมอาหาร ซึ่งผมทำกระบวนการนี้ก่อนไปเดินป่า ผมสารภาพเลยนะครับ ที่ผมถอดเสื้อ มีช็อตเดียว ที่ยืนตรงหน้าผา เพราะอยากเก็บวิวไว้ แต่ตอนถอดเสื้อเอาผ้าคาดที่เต้นเวียดนามอะ พวกผมถอดเช็กทากกันครับ จริงๆ ถอดหมดเลยครับ แต่ไม่ได้ตัดออน”