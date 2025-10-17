xs
“กาละแมร์” โดนยกเลิกสินค้าหมื่นกว่าออเดอร์จาก 7 หมื่น วอนอย่ากดยกเลิก สงสารทีมแพ็กที่อดหลับอดนอนจนป่วย!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เริ่มมีแบรนด์ต่างๆ ออกมาทำคลิปทำนองสินค้าที่ไลฟ์กับ “เจนนี่​ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ถูกลูกค้ายกเลิกออเดอร์ จนทำเจนนี่ออกมาประกาศ ขอไม่ดีลต่อกับแบรนด์ที่สร้างดรามาให้เธอ เพราะบางแบรนด์ทำคลิปเรียกยอดเอนเกจฯ แต่ทำให้เจนนี่ถูกโจมตี งานนี้เจนนี่ยันไม่โกรธหากจะบอกว่าไลฟ์กับเธอแล้วยอดไม่ปัง เพราะเห็นใจเจ้าของแบรนด์ แต่ไม่อยากมีศัตรูเพิ่มอีกแล้ว

ล่าสุด​ “กาละแมร์​ พัชร​ศรี​ เบญจมาศ” ก็เป็นอีกคนที่ออกมาไลฟ์สดเผยว่าตนเองก็โดนยกเลิกออเดอร์หลักหมื่น จึงขอวิงวอนอย่ากดยกเลิกกันเลย เพราะสินค้าได้มีการส่งออกไปแล้ว ซึ่งตนสงสารทีมงานแพ็กของตนมากที่สู้อดหลับอดนอนเพื่อส่งของให้ทัน และอยากให้คิดถึงแบรนด์เล็กๆ ที่มีความหวังว่าการมาไลฟ์แล้วได้ยอด ถ้าเจอกดยกเลิกแบบนี้มีแต่จะขาดทุน เพราะที่ไปไลฟ์กันก็ลดราคาจนไม่ได้อะไรแล้ว
 
“คนกดยกเลิกเยอะนะคะ ประมาณหมื่นนิดๆ ซึ่งกราบวิงวอนว่าอย่าทำเลยนะคะ อยากจะบอกทุกคนที่ไปกดในไลฟ์เจนนี่ คืออย่ากดเล่นนะคะ อย่ามันมือเห็นยอดมันขึ้น แล้วเราก็เข้าไปกดๆๆ เมื่อเห็นยอดมันขึ้นมา ซึ่งถ้าเราไม่ซื้อจริง เราอย่าไปทำอย่างนั้นนะคะ เดี๋ยวแบรนด์อื่นๆ ที่เห็นว่าขายได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหม มันเป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้ว่าทุกคนรับนะ เพราะฉะนั้นแมร์ขอบอกตรงนี้นะ ของแมร์ถ้ารวม 2 วัน​ประมาณ​ 6 หมื่นกว่าออเดอร์ ตอนนี้แมร์โดนยกเลิก หมื่นนิดๆ​ ที่ยังไม่ได้กดจ่ายเงิน แล้วมันยังมีสินค้าที่ส่งไปแล้ว อย่ากดยกเลิกนะคะ แมร์ขอล่ะค่ะ (ยกมือไหว้) เพราะว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเยอะมากนะคะ

ราคาสินค้าที่เอาไปไลฟ์กับน้องเจนนี่​ แมร์ไม่ได้อะไรอยู่แล้วค่ะ แต่ถ้ายังกดยกเลิกอีก มันก็จะขาดทุนนะคะ แล้วแมร์สงสารคนที่แพ็กมากนะคะ ทีมแพ็กไม่ได้หลับ ไม่ได้นอนเลยนะคะ แมร์มีทีมแพ็กเป็นของตัวเอง ไม่ได้จ้างข้างนอก​ เพราะฉะนั้นเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจ​ ตอนนี้บางคนล้มป่วยไปแล้ว เพราะว่าเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอน เพราะต้องการส่งออเดอร์ให้ทันเวลา เพราะฉะนั้นแมร์ขอนะคะว่าใครที่กดซื้อไปแล้ว อย่ายกเลิกเลยนะคะ และที่สำคัญราคาที่คุณได้ในไลฟ์น้องเจนนี่​ คุณจะไม่ได้จากไลฟ์อื่นอย่างแน่นอนแมร์ขอยืนยัน

ทางโรงงานเขาผลิตแล้วส่งเลย ตอนนี้แมร์ไปแพ็กที่โรงงานแล้วด้วยซ้ำนะคะ เพราะขนส่งมาขนส่งไปมันไม่ทัน เพราะฉะนั้นออกจากไลน์ผลิตแล้วแพ็กไปรษณีย์ส่งคุณเลย แมร์ขอยืนยันและวิงวอนเลยนะคะ อย่ายกเลิกออเดอร์ที่ได้รับถึงบ้านเลยนะคะทุกคน คือถ้าคุณไม่อยากได้มันจริงๆ คุณอย่ากดนะคะ ไม่ต้องเพิ่มตัวเลขที่มันรันเห็นด้านหลังแล้วมันสะใจ มันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยค่ะ ไม่มีประโยชน์กับเจ้าของแบรนด์ทุกแบรนด์นะคะ แล้วยิ่งแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยที่เขามีเงินน้อย เขาน่าสงสารมากนะคะ เขาอุตส่าห์เอาเงินไปไลฟ์กับน้องเจนนี่ เขารอคอย​ เขามีความหวัง คุณอย่าไปทำร้ายเขาเลยค่ะ

คิดถึงใจเขาใจเรา​ ถ้าสมมติว่าคุณมีของและคุณตั้งใจผลิต คุณมีเงินจำนวนน้อย และตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดี​ การมีเจนนี่เกิดขึ้นมันกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมากนะคะ มันเป็นความหวังที่ปลายอุโมงค์ ที่คนค้าขายไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์​ ทุกคนดีใจที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เพราะฉะนั้นเราอย่าไปทำร้ายเขานะคะ เพราะไม่อย่างนั้นมันกลายเป็นว่าสิ่งที่มันดี ที่มันกำลังเกิดขึ้น มันกลายเป็นขาดทุน​ คิดถึงใจเขาใจเรา​ เราตั้งใจทำมาค้าขาย​ แล้วแมร์เชื่อว่าทุกคนที่ไปไลฟ์กับน้องเจนนี่​ เขาทำราคาที่ถูกมากๆ ให้ทุกคนอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นเขาขายไม่ได้ ดังนั้นถ้าคุณไม่อยากได้ของนั้นจริงๆ คุณอย่ากดเลยค่ะ ให้เขาได้รับรู้ยอดอันแท้จริงของเขาเถอะค่ะ จะขายได้มากได้น้อยแต่เขาไม่เจ็บตัว ที่แมร์ออกมาไลฟ์วันนี้สำหรับสินค้าที่ออกไปแล้ว​ อย่ากดยกเลิกนะคะทุกคน​ แมร์สงสารทีมแพ็กแมร์มากนะคะ เขาทุ่มเทแรงกายแรงใจกับการแพ็กสินค้าส่งทุกคนนะคะ”






