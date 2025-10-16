อรรถกร เปิดงาน “มวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล Authentic Muaythai” ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคใต้ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะรองประธานบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากล “Authentic Muaythai” ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคใต้ ณ เวทีมวยชั่วคราว ตลาดเปิดท้ายคลองถมเมืองใหม่พนม จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยมี นายสันติ รังษิรุจิ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา,นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายส่งเสริมกีฬา,นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
การแข่งขันมวยไทยรายการดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกีฬามวย และสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย โดยมี กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณหลักในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมและยกระดับมวยไทยจากระดับรากหญ้าสู่เวทีสากลอย่างยั่งยืน
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร กล่าวว่า“วันนี้นับเป็นงานแรกที่ผมได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านกีฬา โดยเฉพาะมวยไทย และได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้มากำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดี ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะอำเภอพนมสารคาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยไทย ‘รากหญ้าสู่สากล “มวยไทยเป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังและเอกลักษณ์ของศิลปะการต่อสู้ของชาติไทย ซึ่งไม่ใช่สมบัติของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นสมบัติของคนทั้งโลก อย่างไรก็ตาม รากฐานของมวยไทยนั้นเกิดขึ้นจากแผ่นดินไทยและพี่น้องชาวไทยทุกคน”
“ค่ำคืนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวพนมสารคามและชาวฉะเชิงเทรา ที่ได้ร่วมกันส่งต่อมวยไทยจากรากหญ้าให้ก้าวสู่ความเป็นสากล เป็นเวทีที่สร้างโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนา ฝึกฝน และเดินสู่เส้นทางอาชีพอย่างมั่นคง การแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักกีฬาเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการหล่อหลอมเยาวชนให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของนักกีฬา เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ ทั้งในด้านเกียรติยศ ชื่อเสียง และอาชีพในอนาคต”
“จังหวัดฉะเชิงเทรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้เป็นพื้นที่จัดการแข่งขันระดับภาคในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างงดงาม”
นอกจากนี้ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ยังกล่าวถึงการทำงานร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติว่า “ผมต้องขอบคุณท่านผู้จัดการกองทุนฯ ถึงแม้จะเพิ่งได้ทำงานร่วมกันประมาณเดือนหนึ่ง แต่วันนี้ผมเชื่อว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เพื่อมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเอง ผมได้สัมผัสถึงความสนุกสนานและความตื่นเต้นในบรรยากาศของงาน และขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม”
“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเป็นกระทรวงที่มอบความสุขและกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนทั่วประเทศ รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับกีฬาในทุกมิติ ไม่เฉพาะมวยไทยเท่านั้น แต่รวมถึงกีฬาทุกประเภท เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและความภาคภูมิใจให้กับประชาชนชาวไทยทุกคน“