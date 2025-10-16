ไม่ได้เล่นตัว “เจนนี่ ได้หมดฯ” ขอไม่ดีลงานกับแบรนด์ที่ทำให้ตนเองเกิดดรามา

“เจนนี่ ได้หมดฯ” แจงแบรนด์ถูกยกเลิกออเดอร์ ลั่นไม่โกรธไม่วีน หากแบรนด์บอกยอดขายไม่ปัง แต่ขอไม่ดีลงานกับแบรนด์ที่ทำให้ตนเองเกิดดรามา ยันไม่ได้เล่นตัว แค่ไม่อยากมีศัตรูเพิ่ม
กลายเป็นประเด็นที่เพจดังเอาไปวิจารณ์กันสนั่น ลูกเพจเม้าธ์มอยกันสนุก หลังจากแบรนด์ต่างๆ ออกมาอัดคลิปพูดเรื่องการถูกลูกค้ายกเลิกออเดอร์ ที่ไปไลฟ์ขายกับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ โดยคนดูคลิปไม่จบ ก็โจมตีเจนนี่ต่างๆ นานา ทั้งที่หลายแบรนด์บอกว่าถึงถูกยกเลิกออเดอร์ แต่สำหรับแบรนด์ถือว่าคุ้มค่าก็ตาม
ล่าสุด เจนนี่ ได้อัดคลิปชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมประกาศไม่ขอดีลงานกับแบรนด์ที่ทำให้ตนเกิดดรามา เพราะไม่อยากมีศัตรูเพิ่ม ยืนยันไม่ได้เล่นตัว
“หลายๆ คนตั้งคำถามว่าถ้าแบรนด์จ่ายเรา 1,000 ออเดอร์ 5 หมื่น แล้วสินค้าถูกยกเลิก แบรนด์จะขาดทุนไหม ถ้าแบรนด์กลัวความเสี่ยงเรื่องนี้ แบรนด์สามารถจำกัดได้ที่ 1,000 บ้านได้เลย ถ้าสมมติมีการยกเลิกเยอะ แบรนด์จะได้ไม่แบกรับความเสี่ยงตรงนี้เยอะ แต่แบรนด์ไหนที่ไม่กลัวความเสี่ยงตรงนี้ ถ้าตะกร้ามันแมส เวลาเจนนี่นับตะกร้าจะนับเกิน 1 พันเพื่อต่อยอดให้ จะค้างตะกร้าไว้ให้ ยอดในไลฟ์ที่ไหลไป เจนนี่จะไม่นับให้ แปลว่าทุกแบรนด์ที่มาขายของแล้วแมสกับเจนนี่ ยอดออเดอร์ที่กดยกเลิกกับยอดออเดอร์ที่ไหลไป
ยอดที่ไหลไปมากกว่าขั้นต่ำ 1-2 เท่า ฉะนั้นปัญหานี้อยากให้ทุกคนสบายใจได้เลย ถ้าตะกร้าไม่ไหลแต่ถูกยกเลิก มีช่องทางอีกหลายอย่างที่แบรนด์สามารถต่อยอดจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่แบรนด์ต้องจับจุดให้เป็น ถ้าแบรนด์ไหนยังทำไม่ได้ ก็อาจจะดูจากแบรนด์อื่นหรือแบรนด์ต่างๆ ก็ได้ เช่น สมมติไลฟ์กับเจนนี่เสร็จ แบรนด์ไปขึ้นไลฟต์ต่อได้เลย
เจนนี่ไม่โกรธไม่วีนเลยถ้าแบรนด์บอกว่าขายกับเจนนี่ยอดไม่ปัง อยากให้คนเห็นใจแบรนด์ด้วยซ้ำ แต่ขอแค่อย่าไปพูดให้เจนนี่มีดรามาก็พอ ต่อยอดอันต่อไปคือคลิปต่างๆ ที่แบรนด์มาถ่ายกับเจนนี่ แต่ละแบรนด์เอาคนมาถ่าย นี่คือประโยชน์ที่แบรนด์ได้รับแล้ว ยังไงก็คุ้ม
ในฐานะที่เจนนี่ทำมาหลายปี และอยู่กับออนไลน์มาตลอด เจนนี่ขอแนะนำตรงนี้ว่าการจ้างเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไม่มีคำว่าขาดทุน ถ้าคุณจับจุดได้ถูกต้อง และต่อยอดได้เป็น ใครท้อแท้อยู่ก็สู้ๆ
สำหรับแบรนด์ไหน ตั้งใจมาจ้างเจนนี่ จ้างเสร็จตั้งใจทำให้เจนนี่เกิดดรามา หรือมีคอมเมนต์เสียหายจากทางแบรนด์ เจนนี่ขออนุญาตไม่ดีลงานกับทางแบรนด์นั้นอีกต่อไป หนูไม่ได้เล่นตัว แต่หนูแค่ไม่อยากมีศัตรูเพิ่มค่ะ อยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างความสุขให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ เจ้าของแบรนด์ หรือตัวเจนนี่เองด้วย อยากให้คนได้ประโยชน์สูงสุดในทุกๆ ฝ่าย”