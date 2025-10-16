xs
xsm
sm
md
lg

“อั้ม พัชราภา” ไม่โอเค ฟาดเพจเอารูปบ้านไปลง สั่งลบเดี๋ยวนี้ จี้โพสต์ขอโทษ 2 สัปดาห์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาซุป'ตาร์ตัวแม่ “อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ” ถึงกับควันออกหูเลยทีเดียว หลังมีเพจนำภาพบ้านของเจ้าตัว และคนบันเทิงหลายคนไปโพสต์ในเชิงเปรียบเทียบบ้านดาราที่ขายของกับบ้านของคนซื้อของต่างกันลิบลับ งานนี้อั้มฟาดผ่านไอจีสตอรี่สั่งให้เพจต้นตอลบโพสต์ทันที คุณไม่มีสิทธิ์เอารูปบ้านคนอื่นมาลง

“ไม่โอเค คุณไม่มีสิทธิ์เอารูปบ้านคนอื่นมาลง ช่วยลงขอโทษและทิ้งโพสต์ขอโทษ 2 อาทิตย์ และลบรูปออกทันทีวันนี้” และอีกโพสต์ระบุว่า “หมายถึง(ต้นโพสต์)ที่ต้องลบ ส่วนคนอื่นๆ เพจอื่นอั้มเข้าใจว่าไปเห็นรูปมาก็เอามาลงต่อๆ ก็เข้าใจได้”










“อั้ม พัชราภา” ไม่โอเค ฟาดเพจเอารูปบ้านไปลง สั่งลบเดี๋ยวนี้ จี้โพสต์ขอโทษ 2 สัปดาห์
“อั้ม พัชราภา” ไม่โอเค ฟาดเพจเอารูปบ้านไปลง สั่งลบเดี๋ยวนี้ จี้โพสต์ขอโทษ 2 สัปดาห์
“อั้ม พัชราภา” ไม่โอเค ฟาดเพจเอารูปบ้านไปลง สั่งลบเดี๋ยวนี้ จี้โพสต์ขอโทษ 2 สัปดาห์
“อั้ม พัชราภา” ไม่โอเค ฟาดเพจเอารูปบ้านไปลง สั่งลบเดี๋ยวนี้ จี้โพสต์ขอโทษ 2 สัปดาห์
“อั้ม พัชราภา” ไม่โอเค ฟาดเพจเอารูปบ้านไปลง สั่งลบเดี๋ยวนี้ จี้โพสต์ขอโทษ 2 สัปดาห์
กำลังโหลดความคิดเห็น