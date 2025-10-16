นิตยสารแพรวมอบรางวัล “PRAEW ICONIC BEAUTY 2025” กับคอนเซ็ปต์ “THE ICON OF PERFECTION”ความสมบูรณ์แบบที่ขึ้นอยู่กับความพอใจของตนเอง

ครบรอบ 11 ปี “PRAEW ICONIC BEAUTY2025” โปรเจ็กต์ประกาศรางวัลผลิตภัณฑ์และบริการความงามแห่งปี จัดโดยนิตยสารแพรว ในบริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด ภายใต้เครืออมรินทร์กรุ๊ป ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในคอนเซ็ปต์ “THE ICON OF PERFECTION” ความสมบูรณ์แบบที่ขึ้นอยู่กับความพอใจของตนเอง พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้คร่ำหวอดในวงการบิวตี้และยังเป็นสายคอนเทนต์สุดครีเอทีฟที่กำลังมาแรง อาทิ พัดชา ศุภนิมิตร @padcha_praewnista BEAUTY EDITOR ตัวแทนหนึ่งเดียวของแพรว, เอ็ม- พิรศุษม์ ปลื้มปิติชัยกุล อินฟลูเอนเซอร์สายลักชัวรี่แห่งเพจ “รีวิวครีมแพง”, โดนัท- ภญ.ณัฐวดี เลิศจิตติคุณ แห่ง @donutbeautybrains เจ้าของคอนเทนต์น้ำดีที่ให้ความรู้คู่ความบันเทิงในสายวิทยาศาสตร์ความงาม และปาร์ตี้-พิมลรัตน์ ลัภโนปกรณ์ ผู้สร้างแรงบันดาลใจด้วยเมกอัปลุคสวยแพงเลอค่า ร่วมด้วยนักแสดงอย่าง ลุค อิชิคาว่า พลาวเด้น, สน - ยุกต์ ส่งไพศาล, หญิง - รฐา โพธิ์งามและผู้บริหารตัวแทนแบรนด์ความงามร่วมงาน ณ Tower 4 Level 45 One Bangkok
อัฐมาภรณ์ อัมระปาล บรรณาธิการบริหาร นิตยสารแพรว เผยว่า “PRAEW ICONIC BEAUTY ได้เดินทางร่วมกับหลากหลายเทรนด์ความงาม บิวตี้โปรดักส์นับไม่ถ้วน รวมถึงนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงก้าวล้ำไปตามยุคสมัย โดยแพรวทำหน้าที่เป็นเหมือนสปอตไลต์ฉายแสงให้กับผลงานอันยอดเยี่ยมแห่งปี ที่สายบิวตี้ไม่ควรพลาดโอกาสทำความรู้จัก ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานและเหล่ากรรมการผู้ตัดสิน ที่ตั้งใจคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อแทนคำขอบคุณให้แก่แฟนๆ ของนิตยสารแพรวและเหล่าบิวตี้เลิฟเวอร์ รวมถึงเติมไฟให้แก่ผู้อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และบริการด้านความงามที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยความตั้งใจจริง ถือเป็น 11 ปีที่น่าจดจำและภาคภูมิใจ เป็นหมุดหมายสำคัญเพื่อการก้าวต่อไปข้างหน้าบนพื้นฐานของการเลือกสิ่งดีมีคุณภาพ ให้ชีวิตของคนรักสวยดำเนินไปได้ด้วยความมั่นใจและรักในตัวเอง”
ด้าน พัดชา ศุภนิมิตร BEAUTY EDIOR นิตยสารแพรว หนึ่งในคณะกรรมการผู้อยู่เบื้องหลังการมอบรางวัล PRAEW ICONIC BEAUTY 2025 ครั้งนี้ เผยว่า PRAEW ICONIC BEAUTY 2025 เดินทางครบรอบปีที่ 11 จัดขึ้นภายใต้ คอนเซ็ปต์ “THE ICON OF PERFECTION” ที่สะท้อนให้เห็นถึงยุคสมัยแห่งความสมบูรณ์แบบที่ AI สามารถครีเอตภาพมายาออกมาได้สวยเป๊ะเสมือนจริง แต่คนยุคใหม่กลับรู้สึกว่าบางครั้ง “ความสมบูรณ์แบบ” ที่ยึดติดกับ “บิวตี้แสตนดาร์ด” ก็ขาดความน่าตื่นเต้น ดูไร้ชีวิตชีวา และไม่มีความยูนีก ทำให้คำว่า “PERFECTION” ของแวดวงความงามใน พ.ศ. นี้ จึงไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบในอุดมคติ แต่เป็นความสมบูรณ์แบบที่ขึ้นอยู่กับความพอใจของตนเอง ผสานเข้ากับวิวัฒนาการที่ก้าวล้ำของวงการบิวตี้ ผ่านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและบริการที่ตอบโจทย์ เปิดโอกาสให้ได้สัมผัสประสบการณ์ความงามที่สะท้อนความเป็นตัวเอง ให้ผู้คนเลือกที่จะ PERFECT ได้ในมุมมองของตัวเอง
งานประกาศและมอบรางวัล PRAEW ICONIC BEAUTY 2025 “THE ICON OF PERFECTION” จึงถือเป็นรางวัลเพื่อขอบคุณจากใจให้กับผู้ออกแบบ คิดค้น สร้างสรรค์และแสดงฝีมือในวงการความงาม ที่ช่วยครีเอตผลงานและแรงบันดาลใจดีๆ ให้สาวกบิวตี้มีความเชื่อมั่นว่า “PERFECTION” นั้นสร้างได้ในแบบเฉพาะตัว
PRAEW ICONIC BEAUTY 2025 มีแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่รับรางวัลทั้งสิ้นกว่า 115 รางวัล แบ่งเป็น 4 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัล THE ICON LEGEND, รางวัล GRAND HONOR, รางวัล THE BEST และรางวัล ICONIC ซึ่งรางวัลนี้จะประกอบด้วย 13 หมวดความงาม คือ หมวด FACIAL CARE, BODYCARE, MAKEUP, HAIR, PERFUME, SUPPLEMENT, WELLNESS, PERSONAL CARE, DENTAL CARE, BEAUTY CLINIC, WELLNESS & SPA, BEAUTY INNOVATION และ BEAUTY INDUSTRY
ติดตามชมภาพบรรยากาศการมอบรางวัล PRAEW ICONIC BEAUTY 2025 หรืออัปเดตเรื่องราวสุดพิเศษทั้งบทสัมภาษณ์บุคคลในกระแส เรื่องราวเอกซ์คลูซีฟจากศิลปิน หรือเจาะลึกโลกแฟชั่น บิวตี้ และไลฟ์สไตล์ ได้ทาง www.praew.com, Facebook : นิตยสารแพรว, Instagram : @praewmag, X (Twitter) : @praewdaily และ TikTok : @praewmagazine