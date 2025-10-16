สุดยิ่งใหญ่ ! เปิดตัวเรียลลิตี้ “In The 8ight” 7 วัน 24 ชั่วโมง ไม่มีคัท เซอร์ไพรส์ “เจนี่” นั่งแท่นกัปตัน เฟ้นหาเคมีใหม่วงการเกิร์ลเลิฟ

สุดยิ่งใหญ่ WORKPOINT (เวิร์คพอยท์), BRITE PANTHER (ไบร์ท แพนเทอร์) IDOL FACTORY (ไอดอล แฟคทอรี่) และ TrueVisions NOW (ทรูวิชั่นส์ นาว) ผู้ผลิตคอนเทนต์แถวหน้าของเมืองไทย สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ เดินหน้าบุกตลาด Girl's Love (GL) แถลงข่าวเปิดตัวรายการ “In The 8ight” เรียลลิตี้เกิร์ลเลิฟ แนว survival ถ่ายทอดสด 7 วัน 24 ชั่วโมง แบบไม่มีคัท เพื่อค้นหานักแสดงหญิงคู่ใหม่ประดับวงการ และรับชมรายการตอนแรกพร้อมกับคนดูทั้งประเทศ ท่ามกลางแฟนคลับที่มาให้กำลังใจกันแน่นลานอินฟินิซิตี้ ฮอลล์ ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์
บิ๊กเซอร์ไพรส์ กับการเปิดตัว VTR นางเอกระดับตัวแม่แถวหน้าวงการ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ มานั่งแท่นกัปตันแห่งบ้าน “In The 8ight” แท็กทีมเหล่า Helmsman (นายท้ายเรือ) แปม-อัญญ์ชิสา ศิลป์ตระการผล ครูสอนร้อง, จันจิ-จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัยครูสอนเต้น และ เตยหอม-กันยรินทร์ นิธินพรัศม์ ครูสอนการแสดง ที่เตรียมมาถ่ายทอดวิชาให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 16 คนในบ้านแบบครบทุกมิติ ซึ่งในแต่ละสัปดาห์ พระเอกหนุ่ม บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ยังมารับหน้าที่พิธีกร และ เซ้นต์-ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา รับหน้าที่พิธีกรภาคสนาม เสริมทัพความสนุกด้วย พิม-พิมประภา ตั้งประภาพร , แจ็คกี้–ชาเคอลีน มึ้นช์ และแขกรับเชิญในแต่ละสัปดาห์ ที่หมุนเวียนมาทำหน้าที่ชิปเปอร์คอยส่งเสียงเชียร์ จับตาเคมีฟิน ๆ ของผู้เข้าแข่งขัน
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ คือช่วงเวลาสุดตื่นเต้นร่วมนับถอยหลังสู่การโหวต พร้อมเปิดรหัสโหวตของผู้เข้าแข่งขัน ทั้ง 16 คน ตั้งแต่ GL1-GL16 เพื่อให้แฟน ๆ ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการตัดสินเส้นทางความฝันของพวกเธอ ตลอดระยะเวลา 2 เดือนหลังจากนี้ ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 16 คน จะต้องใช้ชีวิต 24 ชั่วโมงในบ้านเดียวกัน ท่ามกลางการแข่งขัน มิตรภาพ และโมเมนต์สุดฟินให้ผู้ชมทางบ้านได้ติดตามแบบใกล้ชิด โดยแฟน ๆ สามารถติดตามรายละเอียดการโหวตเพิ่มเติมได้ที่ www.Inthe8ight com และโซเชียลมีเดียของรายการ “In The 8ight”
งานนี้มีเหล่าเซเลปคนดังที่ตบเท้ามาร่วมงานแบบคับคั่ง ภายใต้ธีม “Destiny Prelude Party : One Night Before In The 8ight” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิชนี ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) คุณวิชย์ สุทธิถวิล CEO บริษัท Brite Panther จำกัด ภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณคเชนทร์ สดโพธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดอลแฟคทอรี่ จำกัด ที่มาร่วมพูดคุยถึงความพิเศษของโปรเจกต์นี้ และการผลักดันคอนเทนต์ Girl Love สู่สายตาผู้ชมทั่วโลก
ปิดท้ายค่ำคืนสุดพิเศษด้วยมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากเหล่าสาว ๆ “In The 8ight” ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสเสน่ห์ของทั้ง 16 คน รวมทั้งเพลงเพราะ ๆแบบจัดเต็ม ก่อนร่วม Watch Party รับชมตอนแรกของรายการ “In The 8ight” พร้อมกันกับคนดูทั้งประเทศ
แฟน ๆ ติดตามชมรายการ “In The 8ight” ออกอากาศทุกพุธ เวลา 20.05 น. ทางช่องเวิร์คพอยท์ 23 และแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW และตามติดชีวิตทุกโมเมนต์ รับชมสดตลอด 24 ชั่วโมง ทางแอปพลิเคชั่น TrueVisons NOW และ TrueVisions ช่อง333 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568
#InThe8ight
#InThe8ightPressCon