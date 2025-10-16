เจ้าของแบรนด์ แจงแล้ว “เจนนี่” ไม่ต้องรับผิดชอบ! ถูกยกเลิก 7,000 ออเดอร์ แต่ยังคุ้ม

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ไม่น้อย ว่าตกลงมันคุ้มจริงๆ เหรอ สำหรับกรณีที่เจ้าของแบรนด์รายหนึ่ง ออกมาโพสต์คลิปว่าสินค้าที่ตนไปร่วมไลฟ์กับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ถูกยกเลิกออเดอร์ทุก 1 นาที รวมแล้วกว่า 7,000 ออเดอร์
ซึ่งงานนี้หลังมีดรามา ทางเจ้าของแบรนด์ก็ได้ออกมาชี้แจง ด้วยการตอบคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า “พยายามทำให้คนรู้ว่าตนเองถูกยกเลิก แล้วเจนนี่ล่ะควรรับผิดชอบอะไร เอิ่ม…ต้องทำใจก่อนวิ่งไปหาเขาและต้องมั่นใจสินค้าตัวเอง”
โดยเผยว่า “เจนนี่ไม่ควรต้องรับผิดชอบอะไรเลยค่ะ เพราะมันคือความเสี่ยงที่เจ้าของแบรนด์ต้องรับได้อยู่แล้ว ปกติเราไลฟ์เอง เปอร์เซ็นต์การถูกยกเลิกออเดอร์จะอยู่ที่ประมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์ แต่รอบนี้ได้วอลุ่มที่มันเยอะ คนดูที่มันเยอะ และออเดอร์ที่มันเยอะมากๆ หลายหมื่นบ้าน เพราะฉะนั้นการถูกยกเลิกออเดอร์ในจำนวน 7,000 จะตีอยู่ที่ประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์ค่ะ การที่ออกคลิปนี้มา ไม่ได้ต้องการให้ใครมารับผิดชอบอะไรทั้งนั้น
พูดไปแล้วว่าไม่ว่าจะยังไง จะโดนตีกลับ จะโดนยกเลิกออเดอร์อหรืออะไรก็ตาม มันคุ้ม คุ้ม คุ้มมาก คุ้มแก่การไปออกไลฟ์ เพราะมันได้อินบาวด์เยอะ ได้ทราฟฟิกเยอะ ได้อแวร์เนสเยอะค่ะ บอกเลยนะมันคุ้มในเรื่องของทราฟฟิกจริงๆ เอนเกจเมนต์ดีทุกอย่าง ทุกอย่างได้ เรื่องนี้ไม่ควรมีใครต้องรับผิดชอบค่ะ
แล้วเอาจริงๆ นะ คุ้มยิ่งกว่าการยิงแอดเอง บางเดือนเราปาไป 40 เปอร์เซ็นต์ 50 เปอร์เซ็นต์ ก็เคยมีมาแล้ว ส่วนตัวเองโดนยกเลิกอยู่ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ แต่รอบนี้ด้วยความที่มันเป็นกระแส บางคนอาจจะกดด้วยอารมณ์ ผ่านไปวัน 1-2 วัน อาจจะรู้สึกไม่อยากได้แล้ว ก็ยกเลิกออเดอร์ อันนี้คือเรื่องปกติค่ะ แค่รอบนี้มันตกใจนิดหนึ่งว่า มันขึ้นมาถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ประมาณนั้น ยังไงก็คุ้มอยู่แล้วค่ะ”