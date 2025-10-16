“ณวัฒน์” เผยสภาพบ้าน “เจนนี่” ตอนนี้อย่างกับซ่องโจร ไม่ได้โกรธแต่ถอยเพราะชุลมุนเกิน

“ณวัฒน์” ยันไม่ได้โกรธ “เจนนี่” แต่ขอถอยเองเพราะสถานการณ์ชุลมุน เผยสภาพบ้านเจนนี่อย่างกับซ่องโจร สภาพคนเหมือนคนมารอซื้อตั๋วหนัง รับแนะนำน้องไปหมดแล้ว
ออกปากเสียใจมากไปรอไลฟ์ขายของที่บ้าน “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” เพราะเบื้องหลังชุลมุนมากจน “บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ต้องขอตัวกลับก่อน ทำหลายคนคิดว่าบอสณวัฒน์โกรธเจนนี่แล้วหรือเปล่า ซึ่ง ณวัฒน์ เคลียร์ชัดไม่ได้โกรธเจนนี่ แต่สัมผัสได้ว่าบรรยากาศเริ่มไม่ค่อยดี ขายก็คงจะไม่สนุก จึงเลือกกลับดีกว่า
“ไม่ได้เสียใจกับเจนนี่ ไปรอตั้งแต่ 4 ทุ่มกว่า รอจนถึงตี 1 ครึ่ง ก็ไม่ไหว คิวเราจริงๆ ประมาณ 5 ทุ่ม ที่คุยกันไว้ แต่ก็เข้าใจและซัปพอร์ตเจนนี่ ผมก็แนะนำน้องไปหลายเรื่องเหมือนกัน วันนั้นเป็นวันที่ชุลมุนมาก ด้วยความที่เจนนี่เป็นคนที่ใจดีเกินไปปล่อยให้เอเจนซี่ไปรับงาน เจนนี่คิด 10 บาทแต่เอเจนซี่ไปบวกอีก 5 บาท เป็น15 บาท แล้วเขาไปขายได้มา 50-60 แบรนด์ แล้วจะมายัดให้เร็วที่สุด ซึ่งมันยากมาก ก็ไม่รู้ไปบอกยังไง แบรนด์มารอหน้าบ้านเต็มไปหมดว่างแล้วเข้า มันเลยกลายเป็นเละไปหมด
ส่วนดาราบางคนทำให้เห็นว่าบางทีก็ไม่แฟร์ต่อเจนนี่ การขายของเจนนี่ตอนนี้มันเป็นไปในลักษณะของความบันเทิงผสมขายของ ที่ผมทำกับหนุ่ม (กรรชัย กำเนิดพลอย) มันคือเล่นกันสนุก ก็จะเกิดไวรัล เกิดการซื้อขาย เกิดความสุขให้คนดู แต่จะมีดาราบางคนที่มากันเยอะ ปกติเขาจะให้บอกว่ามากี่คน มากสุดเขาก็ให้ 2 คน แต่นี่มาหมดเลย พูดไม่หยุดเกี่ยวกับสินค้า พูดไปเรื่อย ดันๆๆๆ พูดจนเจ้าของไลฟ์ต้องกระเถิบออกไปนั่งข้างๆ คนนี้ไลฟ์รัวหลายสินค้า หลายบริษัท เกิดเป็นปัญหาวุ่นไปหมด กินเวลาไปเรื่อยไปเปื่อย ผมก็ช่วยสแกน ช่วยสังเกตการณ์ให้น้อง คือมันเละไง
ต้องยอมรับบางอย่างอาจจะทำผิดกฎ tiktok ด้วย ตะกร้าบิน เห็นใจน้องนะ เช่น เขาห้ามโชว์แก้ว ห้ามพูดเกินจริง แล้วที่พูดว่าถ้าซื้อฉันจะเอาเงินไปทำบุญ มันไม่ได้ แล้วคนดูเขาก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้ด้วย ยอดคนดูก็ลดลง ผมเห็นแล้วเลยคิดว่ากลับดีกว่า สถานการณ์คุมไม่อยู่ ความเครียดมันสูง เอนเตอร์เทนไม่เหลือ เจนนี่เหนื่อยมาก ผมสงสารน้อง ผมกับยิว (ฉัตรมงคล สมแก้ว) เราสนิทกันมาก ผมถีงบ้านตี 2 ยิวส่งข้อความมาคุยตลอด เหมือนเขาเสียขวัญและกำลังใจ ผมเลยบอกเขาให้ใจเย็นๆ ทำวันนี้ให้จบ”
เห็นใจ “เจนนี่” ถูกมองกอบโกย ส่วนตัวซัปพอร์ตและแนะนำน้องตลอด
“เห็นใจน้องเถอะ เพราะว่าปรากฎการณ์นี้บางคนไปต่อว่าน้องว่าพอมีโอกาสก็โกยเอาโกยเอา ถามว่าถ้ามันมีโอกาสใครไม่โกย มันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ คนจะไปร่วมงานก็ต้องให้สิทธิ์เขาด้วย ไปบังคับเขาในฐานะเก๋ากว่า เป็นผู้ใหญ่ อยู่วงการมาเยอะกว่า น้องเขาก็เหนื่อย ผมเองบอกเขานะว่าพี่กลับก่อนแต่พี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ พี่เห็นสถานการณ์พี่บอกเอาคนทางบ้านไปไลฟ์เลย พี่ไม่ได้มายด์ พี่ไปซัปพอร์ต วันนั้นผมถือเงินสด 1.8 ล้านจะไปให้เขา เขายุ่งมากจนบอกพี่เอาเงินกลับไปก่อนนะ เพราะข้างล่างเละมาก เดี๋ยวหนูเอาเงินไปวางทิ้งตรงไหนไม่รู้อีก
ผมแนะนำน้องว่าต้องวางระเบียบนิดนึง อย่าทำงานเยอะ ปริมาณไม่ต้องมาก ขอคลีนๆ เท่ๆ อย่าเกรงใจคน ชัดเจนว่าจบคือจบ และไม่มีการเอาการกุศลมาต่อรอง มันกินคิวคนอื่น แต่ฟีดแบ็กก็กลับไปที่คนทำนะ”
เผยสภาพบ้าน “เจนนี่” อย่างกับซ่องโจร
“สภาพหมู่บ้านเจนนี่ตอนนี้เหมือนซ่องโจร สงสารหมู่บ้าน ที่จอดรถไม่มีเลย สภาพคนเหมือนคนมารอซื้อตั๋วหนัง มีคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเยอะที่มารอถ่ายคลิปว่าใครมา ถ่ายจนเราเข้าบ้าน มันเป็นแบบนี้ไปแล้ว โชคดีที่ข้างบ้านไม่มีคนอยู่ ถ้ามีคนอยู่คนหนัก”