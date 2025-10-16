ททท. ชวนคนไทยร่วมงาน “เจ้าบ้านที่ดี : ปลุกพลังท่องเที่ยวไทย สู่อนาคตยั่งยืน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเวทีเชิญชวนผู้ที่สนใจและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมพัฒนาศักยภาพ เรียนรู้ แลกเปลี่ยนและเสริมทักษะแบบครบวงจร และยกระดับมาตรฐานการบริการ เพื่อสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวให้แข็งแกร่งในงาน “เจ้าบ้านที่ดี : ปลุกพลังท่องเที่ยวไทย สู่อนาคตยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ในยุคที่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น หากแต่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐานการบริการ ความปลอดภัย ความใส่ใจสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับวิถีชีวิตยุคดิจิทัล ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจเดินทาง ดังนั้น ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการก้าวสู่การบริหารจัดการในยุคดิจิทัล ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน ททท. จึงจัดทำโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี : ปลุกพลังท่องเที่ยว สู่อนาคตยั่งยืน” ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการ พนักงานโรงแรม ผู้ให้บริการและผู้ที่อยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวได้มาร่วมเรียนรู้แลกเปลี่ยนและเสริมทักษะแบบครบวงจร ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ “คนท่องเที่ยวไทย” เพื่อยกระดับสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวให้แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งด้านบริการ การสื่อสาร และความปลอดภัย ให้สอดรับกับบริบท Digital Economy ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านข้อมูลและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่สมดุลระหว่าง Demand และ Supply เพื่อนำไปสู่
การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบและยั่งยืน ตลอดจนเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและชุมชนในการรองรับช่วงไฮซีซัน เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ เจ้าบ้านที่ยิ้มได้อย่างมีมาตรฐาน
ภายในงาน “เจ้าบ้านที่ดี : ปลุกพลังท่องเที่ยว สู่อนาคตยั่งยืน” ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
Tourism Trend Talk : การเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการท่องเที่ยวที่จะมาเสวนาแบ่งปันความรู้ เคล็ดลับและประสบการณ์แบบเจาะลึก เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 6 มิติ ได้แก่ การพัฒนาจิตใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานบริการที่ดี การพัฒนาการสื่อสารและเข้าใจวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เครื่องมือเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างการรับมือกับความไม่ปลอดภัยและแก้ปัญหาเวลาเกิดวิกฤตสู่การพัฒนาเป็นบุคคลต้นแบบที่สร้างการเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยว “ในบ้านของตัวเอง” (Local Hero) และรวมถึงมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ให้บริการท่องเที่ยว พร้อมที่จะเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยในงานจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่จะมาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ เช่น CK Fastwork, โอม Cocktail , จั๊ด ธีมะ, เจก PopSociety, ดีเจอ้อย-นภาพร Club Friday, ฝันดี - ฝันเด่น จรรยาธนากร, แต๋ง Afte Yum, อาร์ม Good Sunday, ครูดิว TOEIC และอีกมากมาย
Workshop : กิจกรรมที่จะช่วย Up-Skill และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
Exhibition : นิทรรศการที่รวบรวมข้อมูลสำคัญและเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ททท. เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ “เจ้าบ้านที่ดี : ปลุกพลังท่องเที่ยว สู่อนาคตยั่งยืน” จะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ให้พร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและยกระดับมาตรฐานบริการสู่ระดับสากล เพราะ “เจ้าบ้านที่ดี” ไม่ใช่แค่การต้อนรับ แต่คือการสร้างคุณค่าให้กับการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2568 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.เจ้าบ้านที่ดี2568.com และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : เจ้าบ้านที่ดี 2568