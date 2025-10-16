เสียชีวิตแล้ว! “นาท ภูวนัย” อดีตพระเอกโกโบริ ไม่มีปาฏิหาริย์

เป็นข่าวร้ายของวงการบันเทิงอีกครั้ง หลังจากที่ต้องสูญเสียอดีตพระเอกตลอดกาล “นาท ภูวนัย” ในวัย 79 ปี โดยเฟซบุ๊ก “ตู่ จารุศิริ ภูวนัย” ลูกสาว ได้เผยข้อความเศร้า “ปาฏิหาริย์ไม่มีจริง กราบลาพ่อที่รักที่สุดในโลก รักพ่อมากนะคะ และ ไม่มีอีกแล้ว พ่อที่รักที่สุด หนูรักพ่อมากๆ นะคะ”
อย่างไรก็ตาม ในปี 65 แฟนๆ ต่างตกใจ หลังจากที่ครอบครัวหาม นาท ภูวนัย เข้าไอซียูเป็นการด่วน ซึ่งเกิดจากภาวะน้ำท่วมปอด หายใจไม่ออกระหว่างออกกำลังกายที่บ้าน ครอบครัวนำส่งที่รพ. โดยในปี 66 นาท เดินทางมารับรางวัลเกียรติคุณแห่งความสำเร็จ งานประกาศรางวัลภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยม “ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 31” อดีตพระเอกชื่อดังเผยว่าโชคดีที่กลับมาได้ ตอนนั้นได้สั่งลาลูกๆ แล้ว เพราะคิดว่าไม่รอด ตอนนี้ต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ ความจำด้อยลง
สำหรับประวัติ นาท ภูวนัย เกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นบุตรของ พันตำรวจเอก (พิเศษ) ศิริ คชหิรัญ ป.ม.,ป.ช.,ท.จ. อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กับ นางพรรณพิมพ์ คชหิรัญ เป็นหลานปู่ ขุนจงใจหาญ (แม้น คชหิรัญ) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 8 ที่โรงเรียนสันติราษฏร์บำรุง และคณะรัฐศาสตร์การปกครอง ที่มหาวิทยาลัยซีบาสเตียน กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ แล้วจึงได้รับราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอและแสดงภาพยนตร์กับละครในเวลาเดียวกันโดยเริ่มจากละครการกุศลทางช่อง 7 เรื่อง ลาก่อนน่านเจ้า และภาพยนตร์เรื่อง แม่ศรีไพร คู่กับ เพชรา เชาวราษฎร์ จากนั้นจึงมีผลงานทางจอเงินและจอแก้วต่อมาอีกหลายเรื่องโดยรับบทเป็นพระเอก, พระรอง และบทประกบ ภาพยนตร์อาทิ คู่กรรม แสดงเป็นโกโบริ ในปี 2515 รวมทั้งผลงานเด่นๆ อีกหลายเรื่อง ทั้ง ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ, น้ำเซาะทราย, คุณครูที่รัก, โบตั๋น, มาหยารัศมี ฯลฯ ส่วนละครอาทิ น้ำผึ้งขม, ในฝัน, โบตั๋น, เพลิงกินรี, คุ้มผาคำ, โดมทอง, หมูแดง, คฤหาสน์ดำ, อาญารัก, พลับพลึงสีชมพู, แม่ปูเปรี้ยว, รากนครา ฯลฯ ต่อมาได้ออกจากวงการบันเทิงและรับราชการจนเกษียณอายุในปีพุทธศักราช 2549 ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อ พ.ศ. 2550 ได้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ เขต 2 ในนามพรรคเพื่อแผ่นดิน แต่ไม่ได้รับเลือก
ชีวิตส่วนตัว สมรสกับ นิตยา ปานะถึก อดีตรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ อดีตรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีบุตรธิดารวม 4 คน หนึ่งในนั้น คือ จารุศิริ ภูวนัย ซึ่งเป็นนักแสดงเช่นกัน ปัจจุบันยังมีผลงานทางละครเป็นระยะๆ