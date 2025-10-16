“หนึ่ง กลิ่นกาญจน์” เปิดหลักฐานฟาดเซียนพวก “บอย” ท้า “หนุ่ม กรรชัย”

ไม่กลัวตาย “หนึ่ง กลิ่นกาญจน์” เปิดหลักฐาน ซัด “บอย ท่าพระจันทร์” เหรียญหลวงปู่ทวดทองคำเลื่อนสมณะศักดิ์ 08 ไม่มีการปั๊มและตัดขอบ เพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พึ่งจะมีใช้เมื่อปี 2540 กว่าๆ ฟาดเซียนพระที่ออกโหนกระแส พวกเดียวกับบอย แค่มาฟอกให้ เห็นรายชื่อก็รู้แล้วว่าคำตอบจะออกมายังไง ท้า “หนุ่ม กรรชัย” เอากล้อง 1000X ส่องพระก็จะรู้ความจริง
หลังจากที่เหล่าเซียนระดับบิ๊กทั้งหลายในวงการพระเครื่อง ขนทัพมาออกโหนกระแส พร้อมกับฟันธงว่า “เหรียญหลวงปู่ทวดทองคำเหลื่อนสมณะศักดิ์” เจ้าปัญหาของ “บอย ท่าพระจันทร์” เป็น “ของแท้” ทำเอาคนอยู่ฝั่งบอยเฮลั่น คิดว่ามันจะจบแค่นี้ แต่ล่าสุด “หนึ่ง กลิ่นกาญจน์” เซียนพระชื่อดัง ก็ได้ออกมาฟาดต่อ โวยเซียนพระที่มาออกโหนกระแสนั้น ล้วนเป็นพวกเดียวกับบอย และควรที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ด้านโลหะ ประวัติศาสตร์มาออกจะได้ประโยชน์มากกว่า พร้อมกับเปิดหลักฐานหนังสือชี้แจงจากโรงกษาปณ์ ถึงการสร้างเหรียญคณาจารย์ของเอกชนที่พึ่งจะเปิดให้รับงานเอกชนเมื่อปี 2542 และยังเผยอีกว่า เหรียญหลวงปู่ทวดทองคำเลื่อนสมณะศักดิ์ 2508 นั้นไม่มีการปั๊มและตัดขอบ เพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พึ่งจะมีใช้เมื่อปี 2540 ฉะนั้นการที่บอยอ้างว่า เหรียญนี้เป็นเหรียญปั๊ม และให้ดูที่การตัดขอบ จึงไม่ถูกต้อง
“วันนี้ได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาในรายการโหนกระแส เห็นแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นฝ่ายเดียว ในความเป็นจริงก็รู้อยู่แล้วคือคนทางสายห้างสมาคมทั้งนั้นเลย อันนี้คือฝั่งของคุณบอยชัดเจนเลย คนที่เข้ามาดูหรือในคอมเม้นท์หลายหมื่นคนก็เม้นว่า แค่เห็นหน้าคนที่มาก็รู้แล้วว่า ผลจะออกมาเป็นยังไง พูดง่ายๆ มันมีธงไว้แล้ว รู้อยู่แล้วต้องตอบว่าแท้แน่นอน”
“บางครั้งความถูกต้องมันก็ไม่มีแรงพอที่จะสู้กับเรื่องของเงิน ความโด่งดัง ใครมีเงินใครคุมสื่อได้ คนนั้นก็ชนะไป ซึ่งมันไม่ยุติธรรมกับลูกหลานเราในอนาคต วันนี้ผมอยากให้มันเป็นเคสตัวอย่างว่า ถึงคุณจะพยายามบล็อกทุกอย่างฝ่ายเดียวได้ แต่คุณห้ามความรู้สึกความจริงไม่ได้ ทุกคนมองมาก็คิดว่า วันนี้มันคือการแสดง มันไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆ มันไม่ใช่ตัวที่จะมาตัดสินว่า เหรียญนี้แท้ หรือ เก๊”
“วันนี้มันเหมือนเป็นการฟอกเหรียญทองคำ 2508 เลื่อนสมณศักดิ์ ฟอกองค์กรเพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ มากกว่าการตามหาความจริง สรุปแล้วสมาคมได้ สังคมไม่ได้ครับ เหรียญหลวงปู่ทวดคือเหรียญคณาจารย์ที่มีความศรัทธากันมาก มันมีประวัติศาสตร์ ควรเอาคนที่มีความรู้เฉพาะด้าน มันจะได้ ด้านโลหะ ก็เอานักด้านโลหะมาพูด เรื่องประวัติศาสตร์ก็เอานักประวัติศาสตร์พูด ไม่งั้นจะมีกรมศิลป์ไว้ทำอะไร”
เปิดหลักฐานหนังสือกองกษาปณ์ ยันเรื่องการสร้างปั๊มเหรียญคณาจารย์ มีการอนุญาตให้รับงานเอกชน 2542
“ผมได้ทำหนังสือในนามของภาคีเครือข่ายสะสมเหรียญคณาจารย์แห่งประเทศไทย ไปยื่นหนังสือให้คุณอี้ แทนคุณ ไปยื่นในรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาขอความร่วมมือจากกรมธนรักษ์ที่ดูแลกองกษาปณ์ว่า กองกษาปณ์นี่เคยปั้มเหรียญคณาจารย์ไหม และปั๊มเมื่อไหร่ ปั๊มจริงไหม”
“กองกษาปณ์ก็ทำหนังสือตอบกลับมาว่า การปั๊มเหรียญคณาจารย์หรือเหรียญเอกชน มีการปั๊มจริงในปีพ.ศ.2542 โดยการให้อำนาจกับผอ.กองกษาปณ์เปลี่ยนกฎหมายตั้งระเบียบการขึ้นมาเพื่อจะรับเหรียญเอกชนได้ เพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าเอาเหรียญคณาจารย์ไปปั๊มที่กองกษาปณ์ก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นเท็จ เพราะกองกษาปณ์จะเก็บต้นแบบไว้ 2 เหรียญเสมอ เพื่อเป็นประวัติศาสตร์และจัดแสดงในห้องในห้องนิทรรศการ อันนี้เป็นระเบียบการเลย”
แฉเหรียญหลวงปีทวดทองคำเลื่อนสมณศักดิ์ 2508 ไม่สามารถดูขอบตัดเหมือนที่ “บอย” และเหล่าเซียนพระบอกได้ เพราะเครื่องปั๊มเครื่องตัดขอบที่สามารถตัดเป็นรูปใบเสมาได้ ต้องใช้เครื่องมิลลิ่ง ไดคัท หรือ CNC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์มีการควบคุม พึ่งจะมีใช้เมื่อปี 2540 เป็นต้นไป หรือเมื่อ 20 ปีที่แล้วนี่เอง
“วิธีการพิสูจน์ ทุกคนมุ่งไปที่ตัวขอบเหรียญ ไปอยู่ในเกมส์ของคุณบอย ซึ่งก่อนปี 2500 เอกชนไม่สามารถครอบครองเครื่องปั๊มได้ ถ้าเรามีเครื่องปั๊มเราก็ปั๊มเหรียญสตังค์หมุนเวียนมาแข่งกับรัฐบาลได้สิ ซึ่งกฎหมายไม่ยอม แต่พอหลังปี 2500 เครื่องของธนบัตรก็เข้ามา กฎหมายก็ให้เอกชนมีเครื่องปั๊มเหรียญได้ แต่ก็ยังไปติดเรื่องของตัวตัด ตัวปั๊มและตัดตัดเหรียญจะสามารถทำได้แค่รูปทรงกลมหรือรูปไข่ การทำตัวตัดก็ใช้เครื่องกลึง เอามือช่วยบ้างตะไบบ้าง”
“ฉะนั้นเหรียญหลวงปู่ทวดทองคำเลื่อนสมณะปี 2508 ที่เป็นรูปใบเสมา มันไม่สามารถปั๊มหรือเอาตัวตัดทำให้เป็นรูปใบเสมาได้ มันต้องใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า มิลลิ่ง หรือ ซีเอ็นซีแนวตัด หรือไดคัท เป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม มันมีหลักฐานว่าเครื่องนี้เข้ามาในประเทศไทยไม่เกิน 20 ปีที่ผ่านมานี่เองคือ 2540 กว่า แต่นี่มันเป็นเหรียญ 2508 มัน 60 กว่าปีมาแล้ว เพราะฉะนั้นไอ้ตัวตัดตัวนี้ที่จะเอามาตัดเหรียญรูปเสมามันไม่มี เมื่อไม่มีคุณไปปั๊มที่ไหน”
ฟันธงเหรียญปลอม หรือ เหรียญหล่อ
“เหรียญที่มีปัญหามันไม่มีความคมตึงมันเกิดได้ 2 อย่าง ก็คือ ถอดมาแล้วมาปั๊มพิมพ์มันเลยตื่น ถ้าถอดมาแบบนี้มันคือเหรียญปลอม ก็เลยทำให้มันเบลอไม่คมตึงเหมือนเหรียญต้นแบบ กับอีกแบบที่ไม่คมตึงก็คือ มันคือเหรียญหล่อ งานหล่อไม่ได้จะไม่โดนรีดและปั๊มกระแทกระดับ 10 กว่าตันเหมือนงานปั๊ม เพราะฉะนั้นมันจะไม่คมตึงเหมือนงานปั๊มที่มันโดนกระแทก”
“สำหรับผมมองแล้วน่าจะเป็นงานหล่อ สรุปได้จาก 2 เรื่อง คือเทคโนโลยีตัดตัดรูปใบเสมา จะต้องใช้เครื่องมิลลิ่ง ไดคัท พึ่งจะมีมาเมื่อพ.ศ.2540 กว่า แต่เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เป็นปี 2508 พอดูที่ตัวเหรียญมีร่องรอยของงานหล่อมากกว่างานปั๊ม เช่น เบ้าพิมพ์แตกลาน”
แฉที่เซียนบอกว่า เป็นงานปั๊ม เพราะมันคือการล็อกสเปค ต่อให้ประกาศจะให้ 100 ล้าน ก็หาเหรียญแบบ “บอย” ไม่ได้ เพราะมันคืองานหล่อ ชาติไหนจะหาเจอ
“ที่ต้องบอกว่า มันเป็นงานปั๊ม เพราะมันคือการล็อกสเปค ถ้าบอกเป็นงานหล่อทุกคนก็จะไปหาเหรียญหล่อไปขายเซียน ถ้าเซียนถือเหรียญหล่ออยู่แล้วบอกว่า มันคืองานปั๊ม ทุกคนก็จะไ4ปหาเหรียญปั๊มไปขายเซียน แล้วเซียนก็จะบอกว่า มันผิดพิมพ์ เพราะงานหล่อมันคือการขึ้นมือหุ่นเทียนแต่งตะไบทีละองค์ ไม่มีงานหล่อไหนที่ทำพร้อมกันแล้วจะเหมือนกัน 100 เปอร์เซ็นต์ มันจะมีรายละเอียดเหมือนเด๊ะเป็นไปไม่ได้ เขารู้ความลับตรงนี้ว่า มันคืองานแฮนด์เมค ต่อให้บอกไปว่า หาแบบนี้ได้ผมซื้อ 50 ล้าน เราก็หามันไม่ได้ เพราะการตะไบแต่งขอบเหรียญ มันไม่มีเหรียญไหนแต่งขอบตะไบเหมือนกัน 100 เปอร์เซ็นต์ทุกเหรียญ อันนี้เป็นหลักการง่ายๆ มันเป็นไปไม่ได้ ผมก็พูดได้ไปหาแบบนี้มา ผมให้ 100 ล้านเลย ชาติไหนคุณจะหาเจอ”
สรุปแบบน่าเกลียด ใครมีผมซื้อ
“มันเหมือนคำพิพากษาที่เรียกว่า ปิดปากทุกคน เถียงยังไงก็แล้ว จะว่ายังไงก็แล้วแต่ ถ้ามีแบบนี้ผมซื้อ คือเอาเงินมาเป็นตัวตัดสิน มองไปที่ตัวเลข วันนี้คุณบอยบอกเหรียญนี้ผมซื้อ 5 ล้าน ก็กลายเป็นเหรียญแท้เพราะมองกันที่ตัวเลข มันจะพิสูจน์ได้ไหมล่ะ ว่าซื้อเพราะแท้ หรือซื้อเพราะต้องการจบเรื่อง”
“แล้วถ้ามีคนที่มีเงินเยอะมากกว่านี้ สมมติเจ้าสัวท่านหนึ่งบอกว่า เหรียญแบบบอยนี่ผมไม่เล่น ผมจะเล่นอีกแบบหนึ่ง แล้วผมซื้อ 50 ล้าน อ้าว...เหรียญบอยก็เก๊เลยสิ มันเอาเงินเป็นตัวเลขได้เหรอ”
ปรากฏการณ์คณานุรักษ์ ช็อกวงการพระ เผยความผิดพลาดของเซียน หมดความน่าเชื่อถือ
“วันที่ตระกูลคณานุรักษ์ออกมามันคือช็อกวงการพระ เหมือนระเบิดลงกลางหลังคา มันเรียกว่าเป็นคำพิพากษาเลย คลิปนี้จะถูกจารึกไว้นานเท่านาน ต่อจากนี้ไปใครที่จะเก็บพระหลวงปู่ทวดสายใต้ เขาจะเอาคลิปนี้มาเปิดเป็นตัวเทียบ จะอยู่กับวงการตลอดไป จะเป็นหนามยอกอกเซียนสายห้างตลอดไป”
“สำหรับเซียนนอกจากความน่าเชื่อถือ มันไม่มีใบการันตีอะไรเลยนะครับ สมาคมก็ตั้งขึ้นมาเอง ไม่มีกระทรวงไหนมารอบรับความรู้ความสามารถ เซียนมีแค่ความน่าเชื่อถือ สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการเสียความน่าเชื่อถือ มันเหมือนลงกลางใจเขา ถึงยอมไม่ได้ ถึงได้ออกมาเต้น และถึงได้ออกมาในโหนกระแส เพราะเขาอยู่ไม่ได้แล้ว”
“ตอนที่ตระกูลคณานุรักษ์ยังไม่ออกมาพูด ยังไม่มีประวัติ ก็ยังยิ้มกันได้ว่าของฉันของแท้นะ แต่พอมีการเปิดประวัติว่า เหรียญหลวงปู่ทวดเตารีดทองคำมีแค่ 2 องค์ ซึ่งอยู่กับพี่ชายพี่หนุ่ม กรรชัย และอีกองค์อยู่กับทายาทคณานุรักษ์ คำถามคือ แล้วที่เซียนต่างๆ คนโน้นนี้บอกก็มีล่ะ ซื้อขายกันหลาย 10 ล้าน มันงอกมาจากไหน ตอนนี้เอาไปคืนแล้วครับ คืนแน่นอน พอพระไม่มีประวัติ ก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยง แท้เปล่าไม่รู้ แต่เงินเราแท้แน่นอน แต่ไม่ได้คืนแค่พระหลวงปู่ทวดอย่างเดียวนะครับ พระคณาจารย์อื่นๆ อีก กูจะเชื่อมึงได้ยังไง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็ก”
“การออกมาของคณานุรักษ์มีผลแน่นอน การเปิดประวัติครั้งนี้ทำให้มุมมองพระเครื่องเปลี่ยนไปเลย 1 เราจะเชื่อเซียนได้ไง ในเมื่อเซียนบอกมีแค่ 3 บล็อก แต่เขามาเปิดเผยว่าว่า มี 16 บล็อก แล้วที่คุณบอกผิดพิมพ์ที่ผมทิ้งไปล่ะ ใครจะรับผิดชอบ แล้วผมจะเชื่อคุณต่อได้อย่างไร แล้วคณาจารย์อื่นอีกล่ะ มันสั่นสะเทือนแน่นอน”
“แล้วที่บอกว่ามีไม่กี่ร้อยองค์ แต่คณานุรักษ์เขาบอกมี 64,000 องค์ ถามหาความรับผิดชอบในวงการหน่อย จะรับผิดชอบยังไงกับสิ่งที่ตัวเองทำไว้ หนังสือที่เขียนก็จะเชื่อได้ไง เพราะเซียนเขียน วันนี้คนที่เขียนหนังสือก็ไปออกโหนกระแส คนเขียนหนังสือก็คนกลุ่มของเซียน ใบเซอร์พระก็คนกลุ่มของเซียน เขาคุมตลาดได้ คำนี้ถึงได้บอกว่า พระอยู่ที่มือเซียนคือแท้หมด สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือ ต่อไปนี้เซียนจะมาบอกว่า พระมีจำนวนแค่นี้ อันนี้มันผิดพิมพ์ไม่ได้ คุณจะชี้แบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีหลักฐาน จะมาชี้แท้เก๊ไม่ได้ จะมาบอกว่าสร้างไม่กี่สิบองค์ไม่ได้”
เหรียญหลวงปู่ทวดทองคำเลื่อนสมณะศักดิ์ 2508 ไม่มีประวัติการสร้างเป็นไปไม่ได้
“เรื่องของตระกูลคณานุรักษ์ที่ไม่ได้สร้างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ก็อาจจะมีตระกูลอื่นสร้าง หรือทางวัดสร้าง ซึ่งก็ควรจะมีบันทึกมีภาพถ่าย อย่างการสร้างพระสมเด็จวัดระฆังปี 2500 ก็มีหลักฐานการสร้างมีการบันทึกไว้หมดเลย เจ้าอาวาสยุคนั้นสร้างพระ มีเนื้ออะไร ใส่มวลสารอะไรบ้าง มันแปลกแน่นอนที่เหรียญหลวงปู่ทวดทองคำเลื่อนสมณศักดิ์ 2508 กลับไม่มีบันทึก เก่ากว่านี้ปี 2500 ก็มีบันทึก แต่ทำไมปี 2508 ตระกูลคณานุรักษ์บันทึก แต่เหรียญนี้ถ้าวัดสร้างหรือผู้อื่นสร้างก็ควรจะต้องมีบันทึก ตอนนี้ทางวัดช้างไห้ก็ยังเงียบอยู่”
“เรื่องบันทึกยังไงต้องมี มันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มี มันต้องบันทึกอย่างละเอียดเลย การทำพิธีได้มวลสารจากวัดใดบ้าง มันต้องสายสัมพันธ์วัดแต่ละแขนงมารวมกัน ต้องบันทึกอีกว่าทำกี่องค์ เจตนาเพื่ออะไร ฉะนั้นทางวัดจะไม่มีบันทึกไม่ได้ คนอื่นสร้างก็ต้องรักษาสิทธิประโยชน์ก็ต้องออกมาบอกว่า ฉันสร้างนะอันนี้ แต่มันก็เป็นไปได้หมด อาจจะมีการสร้างหรือไม่มีการสร้าง ต้องดูที่หลักฐาน แต่เหรียญไม่มีประวัติการสร้างคลุมเครือใครจะกล้าเก็บ”
อาฟเตอร์ช็อก คณานุรักษ์ แห่คืนหลวงปู่ทวดราคาหลายสิบล้าน
“ตอนนี้ที่รู้มาคือ มีการนำเอาหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีดทองคำมาคืนแล้วแน่ๆ ที่ก่อนหน้านี้เซียนต่างๆ บอกมีหลายองค์ ตอนนี้ลูกค้าก็เอามาคืนแล้ว บางคนซื้อพระไปเพื่อหวังกำไรในอนาคต แต่พอเหรียญไม่มีประวัติถกเถียงกันแบบนี้ความน่าเชื่อถือมันไม่มีอยู่แล้ว ก็ไปเอาเงินคืนดีกว่า”
เรียกร้องให้ใช้หลักสากลจริงๆ มาตรวจพระ เอาเครื่องวิทยาศาสตร์มาตรวจ ไม่ใช่สากลเฉพาะกลุ่ม
“ถ้าเราต้องการให้วงการพระเป็นแบบสากลจริงๆ มันต้องมีการพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ ทุกวันนี้ที่เขาบอกว่าสากล มันคือสากลในกลุ่มไม่ใช่สากลจริงๆ ไปดูพวกนักสะสมของเก่าต่างๆ เขาใช้เครื่องมือตรวจหมด เชื่อในเครื่องมือการตรวจหลักเกณฑ์ความเก่า แต่ในบ้านเราใช้คนตัดสิน ฉะนั้นมันไม่มีความแน่นอน อย่างวันนี้เชื่อเซียน แต่พอมีหลักฐานมาเปิดเผยจากต้นตระกูล มันก็ใช้ไม่ได้แล้ว เชื่อคนใครรับผิดชอบ แต่ถ้าเชื่อเครื่องผู้ตรวจต้องรับผิดชอบได้ นั่นมันคือการเป็นสากล มันคือสากลทั่วโลกเขาทำ ไม่ใช่สากลเฉพาะกลุ่ม”
“วันนี้เซียนอย่าทำตัวเหมือนไก่กับตะวัน คิดว่าตัวเองผู้นำการเล่นพระเครื่อง ถ้าไม่มีตัวเองพระเครื่องจะไปไม่ได้ เหมือนไก่ไม่ขันตะวันไม่ขึ้น ตัวเองคือที่สุด โลกหมุนรอบตัวเองไปหมด วันนี้ไม่ควรให้การตรวจพระเครื่องอยู่แค่พวกคุณ ควรทำให้เป็นสากลจริงๆ เอาความรู้หลักวิชาการจริงๆ มา ป่านนี้พระเครื่องแต่ละองค์ที่มีอายุเป็นร้อยปี กลายเป็นวัตถุโบราณ และน่าจะได้ขึ้นไปประมูลตั้งเท่าไหร่แล้ว ชาวบ้านที่เก็บจากคุณปู่คุณยายจะได้ไม่โดนตีว่าเก๊”
ท้า “หนุ่ม กรรชัย” เอาพระหลวงปู่ทวดทองคำเลื่อนสมณะศักดิ์ ส่องกล้องกำลังขยาย1000X
“ผมขอท้าเหรียญทองคำหลวงปู่ทวดเลื่อนสมณะศักดิ์ปี 2508 ให้พี่หนุ่ม กรรชัย จัดให้ผมซักแมทซ์ ขอเหรียญคุณบอยที่เป็นเหรียญปั๊ม มองยังไงก็เป็นเหรียญหล่อชัดเจน เอามาลงกล้องกำลังขยาย เหรียญที่เป็นเหรียญหล่อจะมีความพรุนไม่เรียบตึงเพราะไม่ได้ผ่านการรีดแบนและปั้มกระแทก ไม่มีทางเรียบตึงเหมือนงานปั๊ม ผมขอท้า ถ้าอยากให้หมดข้อครหาและพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ ก็ได้การพิสูจน์จากกล้องกำลังขยาย คุณกล้าหรือเปล่าคุณบอย”
ออกมาชนขนาดนี้ ถ้าจะตาย อย่าให้ผมตายฟรี
“เรื่องความตายไม่มีใครไม่กลัวหรอก แต่ว่าเมื่อผมคิดจะทำตรงนี้ ก็คุยกับตัวเองและคุยกับลูกกับเมีย ที่สำคัญได้คุยกับคณาจารย์แล้วว่า ถ้าช่วยผมไม่ได้ ผมก็ช่วยคณาจารย์กับวัดไม่ได้เหมือนกัน ฉะนั้นการตัดสินใจของผม ถ้ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดและต้องจบแบบนั้นจริงๆ ก็ขอบอกกับทุกคนว่า อย่าให้ผมตายฟรี ให้สิ่งที่ผมทำเป็นที่ประจักษ์กับสังคมด้วย เปรียบเหมือนสืบนาคะเสถียร ที่เป็นบทเรียนให้กับทุกคน ผมเห็นพุทธคุณของท่าน บางครั้งบางเรื่องผมก็ไม่คิดว่าเซียนจะออกมาเปิดเผยความจริงอะไรแบบนี้ เรื่องที่เป็นอยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าเป็นพุทธคุณของท่านที่อยากให้ความจริงเปิดเผย เพราะฉะนั้นผมตัดสินใจแล้วครับ อย่างน้อยวันนี้ได้มีสื่อมาทำตรงนี้ไว้ อย่างน้อยลูกผมก็จะได้รู้ว่า ผมเป็นพ่อที่เขาควรจะยกย่อง แค่นี้ก็พอแล้วครับ”