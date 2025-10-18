บันเทิงรอบโลก "อีชางฮุน" ย้อนเล่าข่าวลือรักกับ "ซงฮเยคโย" หลังผ่านไปกว่า 12 ปี

นักแสดงรุ่นใหญ่ "อีชางฮุน" ออกมาเปิดใจในรายการ Shin Dong Yup’s Coffee Order ถึงข่าวลือเมื่อยุค 90s ว่าเคยเดตกับ "ซงฮเยคโย" คู่ขวัญในซิทคอมระดับตำนาน Soonpoong Obstetrics & Gynecology ที่เคยเล่นเป็นแฟนกันในจอจนแฟน ๆ คิดว่าอินนอกจอด้วย โดยเจ้าตัวยืนยันเสียงแข็งว่าไม่เคยมีอะไรเกินเลย แค่เป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน พร้อมเล่าว่าแม้แต่ภรรยาของเขาก็เคยถามเรื่องนี้อย่างจริงจัง และยอมรับว่าตอนนั้นรู้สึกเครียดกับข่าวพอสมควร แต่ตอนนี้ขำ ๆ แล้ว เพราะ "ซงฮเยคโย" ดังระดับโลกไปแล้ว!
นักร้องสาวตัวแม่ "เจนนิเฟอร์ โลเปซ" ออกมาชื่นชม "แบด บันนี่" ว่าจะสร้างความตะลึงให้คนดูทั้งโลกบนเวที Super Bowl ปีหน้าแน่นอน โดยเธอเคยร่วมแสดงเวทีเดียวกับเขาในปี 2020 พร้อมพูดถึงพลังของดนตรีละตินที่ไร้พรมแดน และไม่เข้าใจว่าทำไมบางคนในอเมริกาถึงต่อต้านการมีศิลปินละตินขึ้นโชว์ระดับชาติ ขณะเดียวกันก็เผยถึงความสัมพันธ์ที่จบลงกับ "เบน แอฟเฟล็ก" ว่าแม้จะเจ็บปวด แต่หนัง Kiss of the Spider Woman ที่เธอกำลังโปรโมต ซึ่ง "เบน" เป็นผู้อำนวยการสร้างด้วยนั้น ก็ช่วยให้เธอก้าวข้ามช่วงเวลายากลำบากไปได้
ซูเปอร์สตาร์แห่งเอเชีย "ซูฉี" ก้าวขึ้นเป็นผู้กำกับเต็มตัวครั้งแรกกับภาพยนตร์เรื่อง Girl ซึ่งฉายรอบปฐมทัศน์ในเทศกาลหนังเวนิส โดยเล่าเรื่องเด็กสาวผู้เงียบขรึมในไต้หวันยุค 1988 ที่พบความหวังจากมิตรภาพท่ามกลางความเจ็บปวดของครอบครัว ซึ่งอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวของเธอเอง "ซูฉี" เผยว่าเริ่มเขียนบทมาตั้งแต่ปี 2011 หลังได้แรงบันดาลใจจากผู้กำกับ "โหวเสี่ยวเซียน" ที่ชวนให้ลองกำกับดูบ้าง และหลังจากเขียน ล้ม แล้วเขียนใหม่มานับครั้งไม่ถ้วน ก็ใช้เวลารวบรวมใจอยู่โรงแรมในมิลานจนเขียนจบบทได้ในที่สุดหลังเป็นกรรมการเวนิสปี 2023 พร้อมบอกว่าแผลจากอดีตอาจยังอยู่ แต่ตอนนี้เธอพร้อมถ่ายทอดมันผ่านศิลปะแล้ว
หลังห่างจอเงินไปกว่า 7 ปี "ซนเยจิน" กลับมาอย่างสวยงามในภาพยนตร์ No Other Choice ของผู้กำกับ "พัคชานอุค" ที่เปิดฉายในเทศกาลหนัง และโกยรายได้ทะลุ 2.6 ล้านผู้ชม โดยเธอรับบทหญิงแกร่งที่ต้องประคองครอบครัวท่ามกลางวิกฤติชีวิต พร้อมสารภาพว่าก่อนหนังฉาย เธอกลัวว่าผู้ชมจะลืมเธอไปแล้ว ยิ่งหลังแต่งงานกับ "ฮยอนบิน" และมีลูกชายในปี 2022 ชีวิตเธอเปลี่ยนไปหมด แต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจรับบทนี้เพราะอยากพิสูจน์ฝีมือการแสดงอีกครั้ง และตอนนี้ก็ไม่เสียใจเลย เพราะมันคือการกลับมาที่ใช่ที่สุดในชีวิต