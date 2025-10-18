xs
xsm
sm
md
lg

บันเทิงรอบโลก "อีชางฮุน" ย้อนเล่าข่าวลือรักกับ "ซงฮเยคโย" หลังผ่านไปกว่า 12 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นักแสดงรุ่นใหญ่ "อีชางฮุน" ออกมาเปิดใจในรายการ Shin Dong Yup’s Coffee Order ถึงข่าวลือเมื่อยุค 90s ว่าเคยเดตกับ "ซงฮเยคโย" คู่ขวัญในซิทคอมระดับตำนาน Soonpoong Obstetrics & Gynecology ที่เคยเล่นเป็นแฟนกันในจอจนแฟน ๆ คิดว่าอินนอกจอด้วย โดยเจ้าตัวยืนยันเสียงแข็งว่าไม่เคยมีอะไรเกินเลย แค่เป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน พร้อมเล่าว่าแม้แต่ภรรยาของเขาก็เคยถามเรื่องนี้อย่างจริงจัง และยอมรับว่าตอนนั้นรู้สึกเครียดกับข่าวพอสมควร แต่ตอนนี้ขำ ๆ แล้ว เพราะ "ซงฮเยคโย" ดังระดับโลกไปแล้ว!


นักร้องสาวตัวแม่ "เจนนิเฟอร์ โลเปซ" ออกมาชื่นชม "แบด บันนี่" ว่าจะสร้างความตะลึงให้คนดูทั้งโลกบนเวที Super Bowl ปีหน้าแน่นอน โดยเธอเคยร่วมแสดงเวทีเดียวกับเขาในปี 2020 พร้อมพูดถึงพลังของดนตรีละตินที่ไร้พรมแดน และไม่เข้าใจว่าทำไมบางคนในอเมริกาถึงต่อต้านการมีศิลปินละตินขึ้นโชว์ระดับชาติ ขณะเดียวกันก็เผยถึงความสัมพันธ์ที่จบลงกับ "เบน แอฟเฟล็ก" ว่าแม้จะเจ็บปวด แต่หนัง Kiss of the Spider Woman ที่เธอกำลังโปรโมต ซึ่ง "เบน" เป็นผู้อำนวยการสร้างด้วยนั้น ก็ช่วยให้เธอก้าวข้ามช่วงเวลายากลำบากไปได้


ซูเปอร์สตาร์แห่งเอเชีย "ซูฉี" ก้าวขึ้นเป็นผู้กำกับเต็มตัวครั้งแรกกับภาพยนตร์เรื่อง Girl ซึ่งฉายรอบปฐมทัศน์ในเทศกาลหนังเวนิส โดยเล่าเรื่องเด็กสาวผู้เงียบขรึมในไต้หวันยุค 1988 ที่พบความหวังจากมิตรภาพท่ามกลางความเจ็บปวดของครอบครัว ซึ่งอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวของเธอเอง "ซูฉี" เผยว่าเริ่มเขียนบทมาตั้งแต่ปี 2011 หลังได้แรงบันดาลใจจากผู้กำกับ "โหวเสี่ยวเซียน" ที่ชวนให้ลองกำกับดูบ้าง และหลังจากเขียน ล้ม แล้วเขียนใหม่มานับครั้งไม่ถ้วน ก็ใช้เวลารวบรวมใจอยู่โรงแรมในมิลานจนเขียนจบบทได้ในที่สุดหลังเป็นกรรมการเวนิสปี 2023 พร้อมบอกว่าแผลจากอดีตอาจยังอยู่ แต่ตอนนี้เธอพร้อมถ่ายทอดมันผ่านศิลปะแล้ว


หลังห่างจอเงินไปกว่า 7 ปี "ซนเยจิน" กลับมาอย่างสวยงามในภาพยนตร์ No Other Choice ของผู้กำกับ "พัคชานอุค" ที่เปิดฉายในเทศกาลหนัง และโกยรายได้ทะลุ 2.6 ล้านผู้ชม โดยเธอรับบทหญิงแกร่งที่ต้องประคองครอบครัวท่ามกลางวิกฤติชีวิต พร้อมสารภาพว่าก่อนหนังฉาย เธอกลัวว่าผู้ชมจะลืมเธอไปแล้ว ยิ่งหลังแต่งงานกับ "ฮยอนบิน" และมีลูกชายในปี 2022 ชีวิตเธอเปลี่ยนไปหมด แต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจรับบทนี้เพราะอยากพิสูจน์ฝีมือการแสดงอีกครั้ง และตอนนี้ก็ไม่เสียใจเลย เพราะมันคือการกลับมาที่ใช่ที่สุดในชีวิต

บันเทิงรอบโลก "อีชางฮุน" ย้อนเล่าข่าวลือรักกับ "ซงฮเยคโย" หลังผ่านไปกว่า 12 ปี
บันเทิงรอบโลก "อีชางฮุน" ย้อนเล่าข่าวลือรักกับ "ซงฮเยคโย" หลังผ่านไปกว่า 12 ปี
บันเทิงรอบโลก "อีชางฮุน" ย้อนเล่าข่าวลือรักกับ "ซงฮเยคโย" หลังผ่านไปกว่า 12 ปี
บันเทิงรอบโลก "อีชางฮุน" ย้อนเล่าข่าวลือรักกับ "ซงฮเยคโย" หลังผ่านไปกว่า 12 ปี
กำลังโหลดความคิดเห็น