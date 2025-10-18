ดารารุ่นใหญ่ฮ่องกงวัย 74 พบรักสาวรุ่นลูกวัย 38 – รักแท้ไม่หวั่นแม้ฝ่ายหญิงเพิ่งจะออกคุก

ความรักต่างวัยห่างกันกว่า 36 ปีไม่ใช่อุปสรรคสำหรับ “ลี หลุงกี” นักแสดงระดับตำนานของฮ่องกง วัย 74 ปี ที่กลับมาครองรักกับ “คริส หวัง” ศิลปินสาววัย 38 ปีอีกครั้งหลังเธอพ้นโทษคดีปลอมเอกสารและถูกส่งตัวกลับจีน ดารารุ่นใหญ่ยืนยันรักยังมั่นคง พร้อมเปิดใจอยากมีทายาทร่วมกันแม้เคยผ่านเหตุการณ์แท้งลูก และไม่หวั่นกระแสวิจารณ์หรือข่าวลือใด ๆ
ลี หลุงกี ผู้เป็นที่รู้จักจากบทจักรพรรดิในซีรีส์โทรทัศน์ฮ่องกงจำนวนมาก กลับมาใช้ชีวิตคู่กับคริสอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หลังจากที่เธอถูกตัดสินจำคุก 25 เดือนเมื่อปีที่แล้ว ฐานใช้เอกสารปลอมและอยู่เกินกำหนดวีซ่าในฮ่องกง และถูกส่งตัวกลับจีนทันทีเมื่อพ้นโทษ การกลับมาเจอกันอีกครั้งเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง เมื่อหลุงกีถือดอกกุหลาบสีชมพู 60 ดอกไปรอต้อนรับเธอถึงสนามบินในเซินเจิ้น พร้อมบอกความหมายว่า “รักคุณทุกวินาที”
แม้จะเคยมีข่าวลือว่าเส้นทางความรักของทั้งคู่เริ่มสั่นคลอนจากการแยกห่างและคดีความ แต่หลุงกียืนยันว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ “ไม่มีอะไรทำให้เราพรากจากกันได้ แม้แต่พายุไต้ฝุ่น” ทั้งสองเรียกหากันด้วยคำว่า “สามี” และ “ภรรยา” ทุกวัน และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุขในเมืองจูไห่ โดยฝ่ายหญิงยังคงยุ่งกับการบริหารกิจการของครอบครัว ซึ่งหลุงกีเผยว่า “ธุรกิจบ้านเธอใหญ่มาก ผมยังแซวเธอว่า ‘รอให้เธอมาเลี้ยงผมอยู่’”
ที่น่าสนใจคือ แม้อายุห่างกันมาก แต่ทั้งคู่ก็ยังเปิดใจเรื่องการมีลูกด้วยกันอีกครั้ง หลังเคยเผชิญเหตุการณ์แท้งบุตรในไตรมาสสุดท้ายเมื่อปี 2020 “เราไม่ได้คุมกำเนิดแล้ว ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตา ถ้ามันจะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้น” ดารารุ่นใหญ่กล่าวอย่างมั่นใจ โดยทั้งคู่เคยมีแผนจะแต่งงานในปี 2023 แต่ต้องเลื่อนออกไป และตอนนี้เลือกจะไม่เร่งรัดเรื่องพิธีวิวาห์ “ผมพูดได้แค่ว่าเราจะมีความสุขด้วยกัน แม้ไม่ได้จัดงานใหญ่โต ความสุขของเราคือสิ่งสำคัญที่สุด”
หลุงกียังออกมาตอบโต้กระแสข่าวลือในโลกออนไลน์ที่พยายามโจมตีความสัมพันธ์และฐานะการเงินของเขา โดยเฉพาะคอนเทนต์ที่สร้างขึ้นจาก AI ซึ่งอ้างว่าเขามีทรัพย์สินมูลค่ากว่า 4.6 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง และว่าฝ่ายหญิงไปคบหากับทายาทนักธุรกิจคาสิโนในมาเก๊า “พวกเขายังบอกว่าภรรยาผมไปคบกับคนอื่นตั้งแต่เดือนเมษายน ทั้งที่เธอยังไม่ออกจากคุกจนถึงเดือนกรกฎาคม มันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาแค่กุเรื่องขึ้นมา” เขากล่าว พร้อมตำหนิว่า “การหาเงินด้วยการใส่ร้ายคนอื่นไม่ใช่เรื่องถูกต้อง”
แม้จะถูกขุดคุ้ยอดีตของฝ่ายหญิงอย่างหนัก ตั้งแต่คดีเอกสารปลอมไปจนถึงข้อกล่าวหาลอกผลงานศิลปะ แต่ทั้งคู่ก็ยังยืนหยัดเคียงข้างกัน โดยหลุงกีเช่าที่พักในเมืองจูไห่ให้คริสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ และวางแผนจะเดินทางไปพบพ่อแม่ของเธอที่ฝอซานในเร็ว ๆ นี้ รวมถึงอาจจดทะเบียนสมรสกันอย่างเรียบง่ายในอนาคต
ความรักต่างวัยของ “ลี หลุงกี” และ “คริส หวัง” กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดโรแมนติกที่สะท้อนว่าความผูกพันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรืออดีตที่เคยเกิดขึ้น แต่ขึ้นอยู่กับความเข้าใจและการยืนหยัดร่วมกัน ซึ่งทั้งสองยังคงพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความรักแท้ไม่หวั่นแม้วันเวลาจะผ่านไป
ลี หลุงกี หรือชื่อจริงว่า หลี่ หงกี เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950 เป็นนักร้องและนักแสดงอาวุโสชาวฮ่องกงที่อยู่ในวงการบันเทิงมากว่าห้าทศวรรษ เริ่มต้นเส้นทางจากนักร้องในห้องอาหาร ก่อนจะเข้าสู่วงการอย่างเต็มตัวหลังเข้าร่วมรายการประกวดร้องเพลง เสียงโภคกลางคืน ของสถานีโทรทัศน์ TVB ในทศวรรษ 1970 และถูกผู้จัดการศิลปินค้นพบ เขาเคยเป็นนักแสดงสังกัดทั้งสถานี ATV และ TVB และเป็นที่รู้จักจากบทบาทสำคัญในละครดังหลายเรื่อง เช่น “หน่วยเฉพาะกิจพลิกคดีเด็ด” , “มังกรหยก” และ “เจาะเวลาหาจิ๋นซี” นอกจากนี้ยังมีผลงานการแสดงมากมายทั้งในบทจักรพรรดิและตัวละครประวัติศาสตร์ จนกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดของวงการโทรทัศน์ฮ่องกง