ตำนานไม่อยากไป แต่คว้ามงฯ ให้ไทยในรอบ 100 ปี “เฌอเอม” สปีชเริ่ดจนคว้ามงฯ The Miss Globe 2025

ทำแฟนๆ ชาวไทยตื่นเต้นดีใจกันถ้วนหน้า หลังจากที่ “เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์” รองอันดับ 1 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 ตัวแทนประเทศไทย สามารถคว้ามงกุฎ The Miss Globe 2025 มาครองได้สำเร็จ การประกวดจัดขึ้น ณ ประเทศแอลเบเนีย ซึ่งถือว่าเป็นมงฯ แรกของไทยในรอบ 100 ปี
โดยเฌอเอมได้อวดสปีชทัชใจคนทั้งโลกในรอบคำถาม 5 คนสุดท้าย เมื่อถามว่า ถ้าหากคุณสามารถอุทิศมงกุฎของคุณให้กับภารกิจหนึ่งที่คุณรู้สึกผูกพันเป็นพิเศษ ภารกิจนั้นคืออะไร และเพราะอะไร ซึ่งเฌอเอมตอบว่า
“ดิฉันทำงานร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อยมาเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งรวมถึงผู้พิการ และผู้ที่ถูกมองว่าเป็นส่วนเกินของสังคม ผู้ที่เร่ร่อนไร้บ้านและยากไร้ค่ะ ดิฉันรู้สึกว่า The Miss Globe ไม่ใช่เป็นเพียงผู้นำที่รวบรวมผู้คนเข้าไว้ด้วยกัน แต่เรายังต่อสู้เพื่อผู้คนที่ไม่มีปากมีเสียง ผู้ที่ไม่สามารถพูดเพื่อตัวเองได้ ดังนั้น ดิฉันจึงอยากจะอุทิศมงกุฎนี้ให้กับผู้คนที่ยังไม่มีเสียงในสังคม และภารกิจที่ดิฉันอยากจะอุทิศให้เป็นพิเศษก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะ เพราะพวกเขาคือส่วนหนึ่งของโลกของเรา และพวกเขาก็อยู่ที่นี่เช่นเดียวกับพวกเรา พวกเขาอยู่ที่นี่เพราะพวกเขามีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ แต่ในปัจจุบัน เรากลับไม่ได้มองว่าพวกเขาเป็นมนุษย์เพียงเพราะความแตกต่างของพวกเขา
ดังนั้น ดิฉันจึงอยากจะสร้างสังคมที่ทุกคนมีส่วนร่วมสำหรับทุกคน รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์และผู้คนที่ถูกมองว่าแตกต่าง เพราะเราทุกคนคือมนุษย์ เราแตกต่างกัน และนั่นคือสิ่งที่ทำให้เราสวยงาม ขอบคุณค่ะ”
ภายหลังคว้ามงกุฎ เฌอเอมเผยว่าวันนี้มาถึงฝั่งฝันแล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนที่ช่วยโหวต ช่วยซัปพอร์ต ทำให้ได้มงฯ แรกในรอบ 100 ปี และยังเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีกับการประกวดครั้งที่ 4 จะพาทุกคนไปทั่วทุกมุมโลก
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าไปประกวด เฌอเอม เคยออกมาโอดครวญว่าตนเองไม่เหมาะกับเวทีนี้ ไม่อยากไป อยากไปอีกเวทีมากกว่า ทำไมไม่ส่งคนเดินเก่งๆ ไปประกวด