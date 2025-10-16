“เจมส์ มาร์” ขอช่อง 3 โดดเล่นละครเวที ตามรอย “ณเดชน์” โอกาสข้ามช่องแล้วแต่อนาคต

“เจมส์ มาร์” พลิกเล่นเจ้าชู้ละครเวทีเรื่องแรก แต่ชีวิตจริงไม่เจ้าชู้ ลั่นดูจากหนัง ไม่ปรึกษาใคร ยกเป็นศาสตร์ที่ยาก ขอบคุณ “ณเดชน์” ซื้อวิตามินให้เป็นลัง เสริมร่างกายให้แข็งแรง ชอบชุดคล้ายเจ้าบ่าว แต่ยังไร้แพลนแต่ง “พาย รินรดา” ใช้ชีวิตด้วยกันให้ดีที่สุด ถึงเวลาเดี๋ยวบอกเอง โอกาสข้ามช่องแล้วแต่อนาคต
โดดมาเล่นละครเวทีครั้งแรกเรื่อง “วันสละโสด กับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” ทำ “เจมส์ มาร์” ถึงฝั่งฝันเพราะอยากแสดงมานานแล้ว ซึ่งในรอบเปิดให้สื่อมวลชนเข้ามาชมครั้งแรก หนุ่มเจมส์ มาร์ ยอมรับว่าตื่นเต้นมาก ละครเวทีเป็นศาสตร์ที่ยาก ต้องแข็งแรง “ณเดชน์ คูกิมิยะ” อัดวิตามินให้กินเป็นลังๆ
“ตื่นเต้นครับ ตื่นเต้นมาก ดีใจมากๆ คือเวลาเราซ้อมๆ แล้วกลับไปทำการบ้าน ไม่รู้หรอกว่าจริงๆ แล้วมันจะถึงจุดไหน แต่พอมาถึงวันนี้ที่มีพี่ๆ ได้มาดู รู้สึกดีใจ เพราะว่าที่ผ่านมาเราแสดงยังไม่มีคนดู พอมีพี่ๆ มาดูมันมีพลังงานที่เราได้รับจริงๆ เขาชอบบอกว่าละครเวทีต้องมีคนดู แล้วพอมีคนดูจริงๆ มีพลังงานพิเศษจริงๆ ที่เราได้รับ ของคุณพี่ๆ มาก
เราตื่นเต้นอยู่แล้วทุกครั้งที่ขึ้นไปแสดง ต่อให้ซ้อมกับพี่ๆ ทีมงานดูก็ตื่นเต้นครับ แต่ว่าเป็นความรู้สึกที่ดีมากกว่า คือไม่ตื่นเต้นแต่เป็นความรู้สึกซาบซึ้งและเป็นเอเนอร์จี้บวกๆ จากคนดูที่เราได้รับมา มันยิ่งทำให้เราเป็นตัวละครได้แบบสมบูรณ์มากขึ้นครับ”
ให้คะแนนตัวเอง 8 เต็ม 10
“ถ้าพูดถึงในการฝึกซ้อมเราพยายาม 100% ทุกวันผมก็จะมีเก็บโน้ตไว้ เก็บอัดเสียงตัวเองร้องไว้ คอยไปฟังทุกวันๆ มันก็เห็นแหละว่าดีขึ้น ถ้าพูดถึงเวลานี้เราก็คิดว่าให้เรา 8 เต็ม 10 แล้วกัน รู้สึกภูมิใจและดีใจ แน่นอนไม่มีอะไรที่สุดมันไปได้อีก อยากจะให้ตัวเองเอ็นจอยกับเวลามาซ้อมด้วย พยายามไม่กดดันตัวเองมาก อีก 2 คะแนน วันที่ 31 ต.ค. มันก็ต้องเต็ม 10 แหละ ด้วยองค์ประกอบหลายๆ อย่าง เป็นคนดูที่จะมาเติมเต็มให้เรา”
เป็นความฝัน อยากทำมานาน
“ด้วยความที่ผมเป็นแฟนคลับอยู่แล้ว เป็นแฟนคลับละครเวทีโดยเฉพาะที่รัชดาลัยอยู่แล้ว คือผมดูมาหลายเรื่องมากๆ เราเป็นคนดู เราชอบอยู่แล้ว เราชอบดูคนแสดงสด เราชอบฟังคนร้องเพลงสดๆ อยู่แล้ว พอวันนึงเราเป็นนักแสดงเกิดคำถามในใจแล้วถ้าเป็นเราถ้ามีโอกาสเราจะทำได้ไหม หนึ่งชอบอยู่แล้ว ทำได้ไหมแล้วมันจะเป็นยังไง นี่คือสิ่งที่เกิดเป็นคำถามขึ้นมาในใจ ก็ถึงบอกพอมีโอกาสมาผมตัดสินใจรับ แต่ต้องให้เขาดูก่อนว่าเรามีอะไรบ้างเสนอบ้าง ก็คือไปออดิชั่นแหละครับ เพราะว่าเรื่องต่อให้เป็นคอมเมดี้ก็จริง แต่มีหลายองค์ประกอบมากที่เราจะต้องทำ ไม่ว่าจัดเป็นเต้นเป็นร้อง หรือแม้แต่เส้นเรื่องดรามาของตัวละคร เส้นความรักก็ต้องคีฟไว้อยู่ เป็นบทที่ท้าทายมาก ทุกๆองค์ประกอบเลย”
ยกเป็นศาสตร์ที่ยาก ร่างกายแข็งแรง “ณเดชน์ คูกิมิยะ”จัดเซ็ตวิตามินให้กิน
“จริงๆ ครับ เพราะว่ามันมีหลายเรื่อง อย่างเช่นเรื่องของเต้น ร้อง เรื่องของแสดง และร่างกายต้องแข็งแรงมาก อันนี้เป็นสิ่งที่แบร์ (ณเดชน์ คูกิมิยะ) สอนผมเลย สอนมาตั้งแต่วันแรกที่ผมถามพี่เขาเลย พี่มีอะไรแนะนำไหม ร่างกายต้องไหวต้องแข็งแรงมาก กินวิตามินเยอะๆ เขาก็เลยจัดมาให้เป็นเซ็ตกินมาจนถึงทุกวันนี้ เขาก็ดูแล พยายามดูแลเราอยู่ตลอดเวลา มันเป็นองค์ประกอบที่ยาก เพราะว่ามันต้องแสดงอยู่ตลอดแรงต้องถึงตลอด มันไม่เหมือนละครทีวีที่ว่ามันมีเทคได้ อันนี้ขึ้นไปแล้วต้องไปเลย เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท้าทายน่าจะที่สุดก็ว่าได้เรื่องของการดูแลตัวเองให้ถึง เอเนอร์จี้ต้องถึงทุกรอบ
พี่ณเดชน์ซื้อวิตามินให้ผมกินเป็นลังเลย ไม่พอคอยกระชับด้วย ผมถามเขาเพราะเขาเล่นฟ้าจรดทราย เขาบอกเรื่องของรายละเอียดของการแสดง การเต้นร้องให้พี่ๆ ที่เป็นคุณครูเป็นคนดูแล ให้พี่บอย (ถกลเกียรติ วีรวรรณ) ดูแล เรื่องของร่างกายเขาแนะนำเลย ตอนเเรกก็หนักนิดนึงถือวิตามินกลับบ้าน โดยรวมแล้วดีใจมาก ผ่านมาแล้วเห็นทุกวันนี้ซ้อมมาเดือนกว่าๆ เราเห็นผล มันต้องดูแลตัวเองให้ถึง เพราะถ้าเกิดเราไม่ 100% ละครก็ไม่ 100% หลักๆ เขาก็แนะนำเรื่องนี้ เรื่องดูแลตัวเอง เพราะว่าเขาผ่านมา รู้ว่าที่นี่คุณครูทุกคนดูแลอยู่แล้ว หลักๆ ดูแลตัวเองให้ถึง นอนให้พอ กินให้ดี ดูแลหุ่นตัวเอง”
โอดหนักหมด ทุกอย่างต้องปรับให้เข้ากับละครเวที
“หนักหมดเลยครับ การแสดงที่ว่าเล่นมาก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเวที ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจังหวะ เรื่องของอะไรมันยากหมดเลย จะให้น้ำหนักอะไรมากกว่ากันไม่ได้เลยครับ”
พลิกเจ้าชู้ แต่ชีวิตจริงไม่เจ้าชู้
“อันดับแรกเห็นผมเป็นคนเจ้าชู้ ชีวิตจริงไม่นะครับ ออกตัวเลย สองได้เห็นร้องเป็นร้องเพลง ได้เล่นด้วย ได้เห็นผมเต้นด้วย เต้นก็ไม่ได้มีเต้นแบบที่ทั่วไป มีโชว์ที่พิเศษอย่างที่พี่ๆ ได้ดูไปเมื่อกี้เล็กๆ น้อยๆ อันนั้นแค่เป็นจุดเริ่มต้นของโชว์หนึ่งเท่านั้นเอง
เรื่องเจ้าชู้เราดูหนังเอาก็ได้ครับ (หัวเราะ) เราไม่ต้องปรึกษา อันนี้ไม่ดี หมายถึงการทำตัวละครเจ้าชู้ เราก็ดูจากหนังเอา สิ่งที่พี่อ้ายกับพี่บอยอยากให้เป็นด้วย ดูจากอะไรที่เรารู้สึกว่าตรงกับตัวละครของนพในเวอร์ชั่นเรา ดูหนังเอา เพราะมันเป็นคอมเมดี้ด้วย มันจะมาพร้อมเรฟฯ เจ้ากับคอมเมดี้มันจะมาด้วยกัน”
ตื่นเต้นทุกวัน
“ตื่นเต้นทุกวัน ตื่นเต้นมากๆ ความตื่นเต้นก็ 10 เต็ม 10 ทุกวันที่มาก็ตื่นเต้นอยู่แล้ว ยิ่งใกล้วันก็ยิ่งรู้สึกอยากทำให้ดี อยากทำให้วันที่เราเหลือ ที่เราซ้อมให้ดีที่สุด เก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุด เรียนรู้จากทุกคนให้ได้มากที่สุด ผมพยายามเรียนรู้จากทุกคน ไม่ว่าเป็นพี่ทีมงาน พี่อองซอม ที่เก่งมากๆ และช่วยผมได้เยอะมาก ๆ คุณคือนักแสดง เรียนรู้จากพวกเขา แล้วเราจึงจะขึ้นไปบน เวทีได้”
ยังไม่กำหนดเรื่องวิวาห์ “พาย รินรดา แก้วบัวสาย” แต่ใช้ชีวิตให้ดีที่สุด
“ชอบมากครับชุดนี้ ชุดเจ้าบ่าวหล่อดี ก็ยังไม่มีกำหนดครับ ไม่ได้คิดถึงว่าเมื่อไหร่ อะไร ยังไง แต่ว่าเราใช้ชีวิตกับน้องให้ดีที่สุด ให้มีความสุขที่สุด เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวทุกคนจะรู้เอง เดี๋ยวเราจะรู้เอง ว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาที่ใช่ เขาให้กำลังใจโดย เช่น โทร.กลับบ้านไป วันนี้ทำอะไรมาบ้าง เรียนอะไรมาบ้าง เพลงที่เราอัดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราก็ยังฟังกลับไปกลับมา เขาจะคอยเป็นผู้ฟังที่ดี และก็คอยช่วยให้กำลังใจ
(เพลงรักร้องตามได้แล้ว?) ก็อาจจะใช่ เพราะผมก็เปิดให้เขาฟังบ่อยๆ คือบางทีเราฟังเองเราก็ไม่เข้าใจ ต้องให้คนอื่นที่ไม่รู้เรื่องมาฟัง ก็จะมีน้องพาย รินรดา พี่อ๋า ผู้จัดการ ก็จะไปเปิดให้พี่ณเดชน์ ฟัง ก็เลยได้ฟีดแบ็ก หลายๆ แบบตลอดเวลา ซึ่งก็ดีเหมือนกัน เราอยู่ตรงนี้ตลอดเรารู้ ซึ่งคนอื่นก็อาจจะไม่รู้เหมือนเรา เพราะฉะนั้นให้คนอื่นช่วยฟีดแบกก็ดีเหมือนกัน”
ได้มุมใหม่ๆ จากการเล่นละครเวที
“รู้สึกดีใจ คือได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากๆ แน่นอน เต้น ร้องเป็นสิ่งใหม่ การแสดงเช่นกัน บางทีการที่เราเลือกตัวละครขึ้นมา พอเราได้คุยกับพี่บอย หรือพี่อ๋า ผู้จัดการ เราได้มุมใหม่ๆ มันเล่นอย่างนี้ได้ จริงๆ แล้วตัวละครมันมีสีอย่างนี้ได้ คือมันเป็นความรู้ใหม่ๆ ซึ่งสำหรับนักแสดงก็แฮปปี้”
ร่วมงานกับบอย ถกลเกียรติในพาร์ตอื่นๆ เป็นเรื่องอนาคต ขอบคุณช่อง 3 ให้คิวมาเล่น
“ณ เวลานี้ก็เป็นละครเวทีไปก่อน อนาคตก็ยังไม่แน่ใจ แต่เรื่องนี้ผมก็ขอผู้ใหญ่ช่อง 3 ขอคิวมาเล่น มาออดิชั่น ด้วยคิวจังหวะได้ อนาคตก็ค่อยว่ากัน ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ปล่อยออกมา อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับ ณ เวลานี้ ผมได้มาเล่นเรื่องนี้ ผู้ใหญ่ที่ช่องก็แฮปปี้ที่เรามาเล่นเรื่องนี้เช่นกัน ส่งกำลังใจมาให้ตลอดเวลา ในอนาคตก็ดูไปตามสถานการณ์ และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด”