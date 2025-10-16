นายห้างคอนเฟิร์มม่วนแซ่บ! เคาะประตูตลาดครั้งแรกใน “ไหทองคำแฟร์” ผงาดใหญ่ใจกลางปากน้ำโพ

ครั้งแรกของนายห้างประจักษ์ชัย ชวนแฟนๆ มาอิ่ม สนุก บุกนครสวรรค์ เคาะประตูตลาดครั้งแรกในชีวิตแบบสุดยิ่งใหญ่กับ “ไหทองคำแฟร์..มันม่วนแซ่บ” งานแฟร์กลิ่นอายอีสานที่รวบรวมเหล่าร้านดารา คนดัง ร้านอร่อยจากทั่วทุกสารทิศกว่า 70 บูธ เต็มพื้นที่ใจกลางเมืองปากน้ำโพ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ ที่ม่วน แซ่บ ไปกับศิลปินจากค่ายไหทองคำ ทั้ง ยูกิ เกรท และ แพรว ไหทองคำ ที่เตรียมพร้อมพาไปชิมร้านอร่อยตลอดงาน และทำกิจกรรมบนเวทีอีกมากมาย พร้อมรับชมโชว์ม่วนๆ ไปกับดาราและศิลปินตลอด 7 วันเต็ม เปิดประเดิมเวทีด้วยโชว์สุดพิเศษจาก ยูกิ-พีพี ไหทองคำ และ กานต์ ทศน ในวันแรกที่เรียกเสียงฮือฮาได้ตลอด 2 ชั่วโมงเต็ม และเตรียมพร้อมขึ้นโชว์อีกตลอดทั้ง 7 วัน อาทิ พราว ต้าร์ ไหทองคำ, เก๋ไก๋-เกรท-ไอติม ไหทองคำ, บิว เลดี้เบียร์ ไหทองคำ, ต้าวนาจ-ฟิวส์-ไอฟ์ ไหทองคำ, หม่ำ เมืองพล, จ๊อบ แมนจู และอีกเพียบ
โดย “ไหทองคำแฟร์” ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติขึ้นเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ คุณวิศิษฎ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ และนายประจักษ์ชัย เนาวรัตน์ นายห้างดูแลค่ายเพลงไหทองคำ(เจ้าของโปรเจกต์) ร่วมพิธีเปิดและถ่ายภาพร่วมกัน
โดยบรรยากาศภายในงานคึกคัก และแน่นขนัดไปด้วยผู้คนที่ต่างมาม่วน มาช้อปปิ้งของกินของอร่อยจากร้านคนดัง อย่าง ปลาร้าไหทองคำ By นายห้างประจักษ์, หม้อแม่จูน by แม่จูน & เปิ้ล นาคร, กุ้งแช่น้ำปลา by ตั๊กแตน ชลดา, Whibe ไวบี - แอมป์ พีรวัศ, YaiLY by ลิลลี่ & ชิน ชินวุฒ, ข้าวเหนียวมะม่วง By ฟิวส์, เนยกรอบโนบรา By โอลีฟ และร้านเด็ดจากทั่วสารทิศ อาทิ Kingoctopus, ปังเวอร์ เค้กไก่หยอง, ข้าวเกรียบเฮเดย์, ขนมฟินฟิน, ฉ่ำ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม, ไก่ย่างจีระพันธ์, วรรัตน์ ซาลาเปา, SEA SNACK, เลม่อนกินดี, แก้มใส เปาจี้, สมทรงเป็ดย่าง นครปฐม, ชิ้นปลาสนุก, อภิชาติ ทอดมัน วงเวียนใหญ่, สาวบางโพนั่นโก้จริงๆ, ตี๋ ขนมไทย, กุยช่ายราชวัตร และอีกมากมายกว่า 70 บูธ ที่สนับสนุนโดย เอ็ม 150 และ โสมอินซัม ที่การันตีความอร่อยโดย นายห้างประจักษ์ชัยแล้วเรียบร้อย
ชาวโคราช เตรียมตัวและหัวใจไว้รอได้เลยกับ “ไหทองคำแฟร์” ในครั้งที่ 2 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช ในวันที่ 15-21 ธันวาคม 2568 นี้