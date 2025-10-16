“ลิซ่า“ ลุยงานแสดงต่อ เตรียมเล่นหนังบู๊สมใจอยากใน Extraction

เรียกได้ว่าติดใจการแสดงเข้าอย่างจังสำหรับ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” ที่ล่าสุดเจ้าตัวเตรียมรับบทบู๊สมใจอยาก หลังได้ข้อเสนอให้แสดงเรื่องใหม่
ตามรายงานระบุว่า ลิซ่า เตรียมแสดงใน Extraction: Tigo ทาง Netflix ที่มีเพื่อนนักแสดงเกาหลีชื่อดัง มาดงซอก และ อีจินวุค ร่วมรับบทนำด้วย
เรื่องนี้นับเป็น Spinoff ของจักรวาล Extraction ที่มี คริส เฮมสเวิร์ธ นำแสดง ซึ่งการแสดงเรื่องที่ 2 ของ ลิซ่า นี้นับเป็นการแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกภายหลังจากที่เจ้าตัวเซ็นสัญญาภายใต้บริษัทเอเจนซีอเมริกาอย่าง WME
Extraction : Tigo จะกำกับโดย อีซางยอง ที่มีชื่อเสียงจากผลงานแอ็กชัน และ 'Extraction: Tigo' จะเป็นผลงานร่วมผลิตโดย Big Punch Pictures ซึ่ง มาดงซอก จะมีส่วนร่วมในการวางแผนเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย