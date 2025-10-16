“เมแกน มาร์เคิล” วิ่งหาแสง? ไม่รอแบรนด์ จัดแจงเชิญตัวเองไปงานแฟชันวีค

กลายเป็นที่พูดถึงไม่น้อยเมื่อ “เมแกน มาร์เคิล” อดีตดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ ไปร่วมงานแฟชันวีคที่ปารีส แต่งานนี้เจอดีไซเนอร์แบรนด์ดังเผยเองว่าไม่ได้เป็นคนเชิญ แต่อีกฝ่ายติดต่อมาเอง บอกอยากดูแฟชันโชว์
หลังจากที่ เมแกน มาร์เคิล โผล่ร่วมงานปารีสแฟชันวีคเมื่อวันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา ท่ามกลางความประหลาดใจของสื่อเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นเธอปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในงานแฟชันวีค
ล่าสุด ปิแอร์เปาโล ปิคซิโอลี ดีไซเนอร์จากแบรนด์ Balenciaga ได้เปิดเผยว่า มีความสนิทสนมส่วนตัวกันอยู่แล้ว แต่งานนี้ไม่ได้เชิญเอง แต่เป็นเจ้าตัวที่ติดต่อขอมาเอง
“ผมกับเมแกนเคยเจอกันเมื่อหลายปีก่อน และนับจากนั้นเราก็ส่งข้อความหากันเรื่อยๆ
เธอติดต่อมา พร้อมบอกว่าอยากมาดูโชว์ มันไม่ได้เป็นกลยุทธ์หรือวางแผนงานอะไรมากมาย ผมไม่ได้บอกใครว่าเธอจะมา เพราะผมอยากให้มันเป็นเซอร์ไพรส์“
การปรากฏตัวของ เมแกน ที่แฟชันโชว์ทำเอาทั้งสื่อและผู้ที่ไปร่วมชมโชว์ประหลาดใจไปตามๆกัน
ทางประชาสัมพันธ์ส่วนตัวของ เมแกน ระบุว่า ที่เธอเลือกไปร่วมชมโชว์ครั้งนี้เพราะอยากเป็นกำลังใจให้ ปิแอร์เปาโล ที่เปิดตัวคอลเลคชันแรกกับแบรนด์ หลังได้ตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของแบรนด์เมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา เพราะเธอมักจะสวมชุดที่ออกแบบโดย ปิแอร์เปาโล อยู่เสมอ
อย่างไรก็ตามมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าทำไม เมแกน ถึงสนับสนุนแบรนด์อื้อฉาว
โดยชาวเน็ตรายหนึ่งแสดงความเห็นว่า “"ดัชเชสแห่งความหน้าซื่อใจคด: สุภาพสตรีผู้อ้างว่าปกป้องผลประโยชน์ของเด็กๆ แต่เดินทางไปชมแฟชั่นโชว์ที่มีแคมเปญน่ารังเกียจเกี่ยวกับเด็ก"
“เป็นแม่คนแต่คิดอะไรอยู่ถึงได้ไปงานแฟชันโชว์ของแบรนด์ที่ใช้เด็กมาถ่ายรูปคู่ตุ๊กตาหมีทีาแต่งตัวเซ็กซี่“
เหตุอื้อฉาวเกิดขึ้นเมื่อปี 2022 ที่แบรนด์ถูกโจมตีอย่างหนักกับการนำเด็กมาถือตุ๊กตาหมีแต่งตัวในชุดสไตล์พันธนาการ ( bondage ) ก่อนที่ทางแบรนด์จะออกมาขอโทษถึงความไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้น
นอกจากนั้น เมแกน ยังโดนโจมตีเรื่องที่เธอหัวเราะขณะชมโชว์ มีอยู่ช่วงหนึ่ง ขณะที่เธอกำลังมองดูนางแบบเดินอวดโฉมบนรันเวย์ เธอหัวเราะคิกคักท่ามกลางฝูงชน
แม้จะยังไม่แน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ เมแกน มาร์เคิล หัวเราะ แต่บางคนเชื่อว่าเธอกำลังตอบสนองต่อนางแบบที่สะดุดบนรันเวย์ อย่างไรก็ตาม ตัวแทนของอดีตดาราจากซีรีส์ “Suits” บอกกับเดลี่เมล์ว่า เมแกน มาร์เคิล ไม่ได้หัวเราะเยาะนางแบบคนนี้แต่อย่างใด