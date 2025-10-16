“นนท์ อินทนนท์” อวยยศ “เจมส์ มาร์” ศีลสูง เหมือนพระพุทธเจ้า อยากให้ลูกบวชให้ 1 พรรษา! เป็นคนดีจนอิจฉา “พาย”

“นนท์ อินทนนท์” ทุ่มเทสุดตัว ลดเที่ยวเพื่อละครเวที แย้มมีช็อตเด็ดเลิฟซีนปากประกบปาก แต่อุบตอบว่ากับใคร ยอมรับ “เจมส์ มาร์” ศีลสูง เหมือนพระพุทธเจ้า ต้องจารึกในพระไตรปิฏก มีลูกจะให้บวชให้ 1 พรรษา เป็นคนดีจนอิจฉา “พาย รินรดา” เผยลิสต์คุณสมบัติแฟน อยากมีแฟนแล้ว เหงาอยู่กับแมวไอโฟน 17 โปรแม็กซ์ไม่ช่วย
โดดเล่นละครเวทีในรอบ 10 ปี สำหรับ “นนท์ อินทนนท์ บุญชื่น” ล่าสุดสื่อมวลชนเข้าเก็บภาพการแสดงบางส่วน ละครเวทีเรื่อง “วันสละโสด กับโจทก์เก่าๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” ณ ชั้น 4 เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เจ้าตัวก็เผยว่าทุ่มเทกับการทำงานมากถึงขั้นเลิกเที่ยว เลิกปาร์ตี้ อยากทำผลงานให้ดีที่สุด พร้อมเล่าความเป็นคนดีของ “เจมส์ มาร์” พระเอกในเรื่องดังกล่าว
“ได้ดูไหมคะ สนุกไหม หนูเรียนละครเวที แต่ไม่ได้เล่นละครเวทีมา 10 กว่าปีแล้ว ตอนนี้ได้รับโอกาสมา เราก็ไปเรียนร้องเพลง และการแสดงเพิ่ม เพื่อมาปรับกับตรงนี้ เรารู้สึกว่าศาสตร์ละครเวทียากที่สุด เราไม่คิดว่าจะยากขนาดนี้ หนึ่งต้องจำหลายอย่างมาก ต้องจำคิวออก ว่าเข้าออกทางไหน ยืนบล็อกไหน ถ้าเราผิดปุ๊บ ไฟไม่ตกอีก ก็จะหน้ามืด เป็นลมได้ ก็ต้องจำทุกอย่าง รู้สึกว่าตื่นเต้น เวลาทำอะไรหนูก็เป็นเพอร์เฟกต์ชั่นนิสต์นิดนึง อยากทำให้มันดีไปหมด ก็เลยรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่ท้าทายมากในการเล่นละครเวที แต่ก็รู้สึกว่าสนุกมากเพราะทีมงานทุกคนน่ารักมาก โดยเฉพาะเพื่อนนักแสดง
พอจำทุกอย่างก็สรวนสมชื่อ ละครเวทีไม่ได้ถ่ายจบเหมือนละคร บางทีบล็อกกิ้งแล้ว วันจริงถ้าเขาอยากเปลี่ยน เขาก็เปลี่ยนได้นะ เขาสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันเล่นยันวันสุดท้าย เราก็ต้องมีสติ สองต้องโฟกัสจริงๆ ว่าเราอยากทำตรงนี้ ตอนนี้ไม่ได้รับงานอะไรเลย เพราะมีละครเวที แล้วก็มีถ่ายหนัง พี่นาก 5 แล้วเดี๋ยวมีซีรีส์”
เทงานอื่นเพื่อละครเวที
“เรารักละครเวทีจริงๆ เรารู้สึกว่าเราอยากทุ่มเทในส่วนของคิวให้ตรงนี้ไปก่อน เพราะ ณ ตอนนั้นหนังมันเลื่อนได้ เพราะคิวนักแสดงหลายท่านก็ไม่ว่างเหมือนกัน ก็อยากให้ติดตามกัน ทุกคนตั้งใจ โดยเฉพาะหนูตั้งใจมากเลยนะ หนูรู้สึกว่าเราพยายามดูแลตัวเอง ไม่ออกไปไหน กินน้ำ นอน พักผ่อนเยอะๆ กินวิตามิน เพราะมันป่วยไม่ได้”
งดเที่ยว เอาแรงเฮฮาปาร์ตี้มาใส่บนเวที
“เพื่อนชวนไปไหนไม่ไปเลย เสร็จจากนี่ก็ 5 ทุ่มแล้ว อยากนอนแล้ว ชีวิตประจำวันคือออกจากบ้านไปวิ่ง ซ้อมบ่ายสองก็ไปฟิตเนสสักชม.นึงแล้วมาที่นี่ กลับบ้านไป 5 ทุ่ม เล่นกับแมว เล่นๆ บ๊ายบายจ้า แล้วก็นอน แค่นั้น เราเอาแรงจากเฮฮาปาร์ตี้มาใส่บนเวที เพราะถ้าหนูรู้สึกเริ่มอ่อม แสดงว่าร่างกายไม่ไหว เราก็พยายามเฟรซตัวเองให้พร้อมเล่นให้ทุกคนได้ดูกัน”
ได้งานเพราะความเป็นธรรมชาติ เข้าฉากหิวเจมส์ มาร์
“หนูว่าเป็นความธรรมชาติของเรา ตอนหนูแคสหนูเอาความเป็นตัวเองไปสุดเลย แล้วก็เล่นในแบบของเราสุดตัวจริงๆ ที่เซอร์ไพรส์ เจมส์ มาร์นั่งอยู่ด้วย แล้วเราก็มองเฟร่อ เหมือนจะ eating เขา คือ hungry (หิว) โจทย์คือ hungry hungry เจมส์ มาร์”
หิวมาก น้ำลายสอ เล่นยากมาก ต้องไปเวิร์กช็อปประมาณนาทีครึ่ง ออกมาจากกมลและสันเลย ยากตรงที่หนึ่งเราไม่เคยร่วมงานกับเจมส์ มาร์ สองเขาเป็นพระเอกที่ดังมาก เหมือนเราติดตามเขามาสมัย อีกาสะลอง ซ้องปีบ สมัยปู้นเนอะ เราได้ร่วมงานกับเขาแล้วเขาเป็นคนดีจริงๆ เป็นคนดีที่แบบว่า เพื่อนหนูไม่มีศีลเสมอแบบนี้ ศีล เจมส์ มาร์ สูงจริงๆ เราจะประทับใจกับเรื่องอะไรง่ายๆ เช่น นางชอบเก็บของกินให้ เก็บไปทิ้งเวลาเรากินอิ่ม ซื้อของมาให้ สมมติเขารู้เราชอบกินมัจฉะ นางก็ถามว่าเอามัจฉะไหม (มีใจแน่นอน?) แอบมีบ้าง คาแรกเตอร์ในละครเลยค่ะ คือหวั่นไหว”
ยอมรับเจมส์ มาร์ ศีลสูง เหมือนพระพุทธเจ้า อิจฉา “พาย รินรดา แก้วบัวสาย”
“อย่างเพื่อนเราจะเหมือนเรา มีความตลกโปกฮา กินข้าวก็เดี๋ยวค่อยทิ้งแล้วกัน ไม่ได้รวบช้อนไม่ได้อะไร แต่ชีเจมส์ต้องรวบช้อน เอาไปทิ้งให้ทุกวันจริงๆ โอ้โห อิจฉาน้องพายเนอะ แอบอิจฉานิดนึง แต่ก็ไม่เป็นไรให้เขารักกันดีแล้ว เขาเหมาะกัน ไม่ได้เหมาะกับเราหรอก เราอยู่ต่อไปแบบนี้ คนโสด
ไม่ได้มีความสุขแค่เจมส์ มาร์ จริงๆ มีความสุขทุกคนเลย แพร์ (พิชชาภา พันธุมจินดา) ก็น่ารัก พี่แพร์เราเจอกันตามร้านสมัยก่อน ที่เที่ยวโน่นนี่โน้น แต่ไม่ได้คุยอะไรกันมากมาย วันนี้ก็ได้เจอกัน อย่างแพร์ , โตโต้ ธนเดช, ณัฐ ณัฐชา หรือใครก็ตามแต่ที่อยู่ในเรื่องนี้ เราสนิทกันเองโดยไม่ต้องพยายามสนิท บางทีเวลาทำงานใหม่ๆ เจอคนใหม่ๆ ก็จะแบบ เธอ เรามาละลายพฤติกรรมกันสิ แต่นี่อยู่ๆ ทุกคนคุยเรื่องเดียวกัน มีเคมีเหมือนกัน พูดคุยในทิศทางเดียวกัน แต่เจมส์ มาร์ อาจมีความเป็นพระพุทธเจ้าหน่อย คุยเหมือนกันแต่เขาฟัง คนอื่นพูดอย่างเดียวไม่มีใครฟัง มีเจมส์มาร์ในกรุ๊ปที่ฟัง
เราไม่ได้เรียบร้อยขึ้นนะคะ หนูก็นิสัยแบบนี้เหมือนเดิม แต่ก็จะนิ่งขึ้น เวลาคุยอะไรจะระวังมากขึ้น เจมส์เป็นเหมือนคุณพ่อของกลุ่ม เป็นพ่อของน้องภู เวลาภูไม่ฟัง เจมส์ มาร์ก็จะเป็นพ่อที่อบอุ่น หนูก็อยากเป็นแม่เขาเหมือนกัน พยายามแทรกซึม เวลาเขาเผลอๆ ก็พยายามบอกว่าเธอเป็นแฟนฉันนะ ให้ผู้ชายงงไปก่อน เราทำได้นะพี่ เดี๋ยวรอดูหลังละครจบ หนูกับเจมส์ ไม่รักกัน ก็เกลียดกันไปเลย (หัวเราะ)”
เกรงใจต้องพุ่งเข้าหาตลอด ก่อนแย็ปๆ มีเลิฟซีนปากประกบปาก แต่อุบตอบกับใคร
“หนูจะเกรงใจเขามาก เวลาจะจับ เธอโอเคไหม อะไรก็ตามแต่ หนูจะถามว่าเธอโอเคไหม ถ้าไม่โอเปลี่ยนได้ เห็นหนูเป็นคนกักขฬะ แต่หนูก็เป็นคนขี้เกรงใจเหมือนกันนะพี่ หนูถามเขาตลอด ต้องบอกว่าเรื่องนี้หนูมีเลิฟซีน (กับเจมส์เหรอ?) บอกไม่ได้ ปากประกบปาก ถ้าพี่มาดูหนูเล่นหนูยังเขินเลย แต่ไม่บอกว่าเป็นใคร แต่กับผู้ชายแน่ๆ ไม่ใช่ผู้หญิงแน่ๆ รู้สึกมีความสุข แต่ซีนเดียว ซีนนั้นเลย เป็นซีนสำคัญทำให้เราเทิร์นมาเป็นคนโสดถึงปัจจุบันเลยนะ มาดูดีกว่าครับ”
ปัดขอผู้กำกับเล่น แค่แอ๊บเล่นไม่ได้
“ไม่ๆ ผู้กำกับเขามีอยู่แล้ว แต่เราก็แอ๊บเล่นไม่ได้ อุ้ย จูบยังไงเนี่ย จูบไปเรื่อยๆ 3-4 รอบ จนเขาด่าว่ามึงโกหกแล้ว มึงน่าจะเล่นได้ แต่ทำแอ๊บเล่นไม่ได้”
เพลงเสียว ยิ่งกว่าจูบ บอก เจมส์ ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำตั้งแต่อยู่วงการมา 10 ปี มีลูกอยากให้บวชให้เจมส์ 1 พรรษา
“ชื่อเพลงเสียวนะครับ บอกก่อนว่านั่นแค่ 10 เปอร์เซ็นต์ อีก 90 เปอร์เซ็นต์มียิ่งกว่านั้น โอ้โห ยิ่งกว่าจูบแล้วกันในเพลงนี้ เหมือนเป็นเพลงที่เราพยายามล่อลวงผู้ชายคนนึงให้มาอยู่ในโลกของเรา โลกความเสียวของเรา เจมส์ มาร์ได้ทำในสิ่งที่ตลอด 10 ปีที่อยู่วงการบันเทิง เจมส์ มาร์ไม่เคยทำแน่นอน นางมาปล่อยข้างบนนี้หมดเลย แล้วปล่อยกับใคร (ชี้ที่ตัวเอง)
เราสวยตะลึงแบบอลัง เราเห็นเจมส์บนเวที เรายังเซอร์ไพรส์เลย ว่าเขาทำได้ขนาดนี้เลยเหรอ ไม่ว่าเป็นเรื่องการร้อง การแสดงทุกอย่าง เขาเป็นคนขยันมากจริงๆ นางขยันจนหนูรู้สึกว่า พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ต้องจารึกอยู่ในไตรปิฎกเลย เป็นคนขั้นนั้นเลย ถ้ามีลูกอยากบวชให้เจมส์ มาร์ 1 พรรษาเลย เป็นคนดีจริงๆ
จะได้เห็นทุกคนในมุมที่ไม่มีใครเคยเห็นเลยนะ ไม่ว่าจะแพร์ , เจมส์ มาร์ หรือตัวเอง บางทีคนจะเห็นว่าเราเป็นอินฟลูฯ เพิ่งมาเล่นละครไม่กี่เรื่อง แต่รอบนี้ทุกคนจะได้เห็นทุกมิติเลย ร้องเล่นเต้นโชว์ การแสดงทุกอย่างออกมาจากคาแรกเตอร์นั้นจริงๆ ไม่อยากให้ทุกคนพลาด เพราะมีไม่กี่รอบจริงๆ ตอนนี้บัตรก็เริ่มแล้ว เริ่มเต็มแล้ว ก็อยากให้ทุกคนรีบจอง เรื่องนี้สุดตัวจริงๆ กับนักแสดงทุกคน”
มั่นใจซีนถึงเนื้อถึงตัวไม่มีดรามา
“หนูขี้เกรงใจอยู่แล้ว เกรงใจทั้งแฟนคลับเขาด้วย เกรงใจแฟนเขาด้วย ด้วยบริบทเรื่องนี้มันต้องเป็นแบบนั้น แต่เวลาทำอะไรเรามีเหตุผลมาซัปพอร์ตได้เสมอ หนูก็มองว่าถ้าเป็นดรามาไหม หนูมองว่าไม่ มันพอดิบพอดี ผู้กำกับเขาเก่งมาก เขาไดเรกต์มาแล้ว หนูไว้ใจมากจริงๆ
เรื่องเกินพอดีก็รอดูค่ะ อาจจะมี แต่ละรอบไม่มีทางเหมือนกัน รีแอ็กชั่นการเล่นไม่เหมือนกัน เพราะละครเวทีมันมีความสด ยิ่งเป็นละครคอมเมดี้ยากมาก หนึ่งเราจะเล่นยังไงให้เหมือนกัน สองมุกเดิมต้องตลก บางทีเล่นมุกนี้แล้วรอบนี้ไม่ตลก รอบนี้ตลก เราก็หาอะไรใหม่ๆ ตลอดเวลา ฉะนั้นหนูก็พูดไม่เหมือนเดิม แต่ว่าคล้ายคลึง ฝากทุกคนด้วยนะ รอบสุดท้าย 23 พ.ย. แต่รอบแรกคือ 31 ต.ค. นี้ แต่วันที่ 29 ต.ค. สามารถดูได้ในส่วนของกาล่า แล้วจะได้เจอนักแสดงดารามากมายทั่วฟ้าเมืองไทย 8 พันล้านคน อยากเจอใครก็จะได้เจอ”
ลิสต์คุณสมบัติแฟนขำๆ ฮาตรึมคนแห่เข้ามาสมัคร
“วันนั้นเราสมัครน้องฝึกงานมาทำงานกับเรา แต่เราคิดไม่ออกว่าเราจะเอาคุณสมบัติอะไรบ้างวะ ก็เลยไหนลองคิดแกล้งๆ สิถ้าเป็นคุณสมบัติแฟน เราอยากได้อะไรบ้าง ก็นั่งเขียนเล่นๆ ขำๆ เขียนในโน้ตตลกๆ แล้วสมองมันไหลไปเลยว่าฉันต้องการแบบนี้จริงๆ ฉันมีทุกอย่างให้เธอนะ แต่เธอมีคุณสมบัติอย่างเดียวคือรักฉัน แต่สิ่งที่ฉันซัปพอร์ตให้เธอ คือฉันมีบ้านนะ ฉันมีรถนะ ฉันมีห้องเล่นเกมให้เธอ เธอเล่นไปเลย 300 วัน เธอจะเล่นก็เล่น ฉันทำงานเอง จะซัปพอร์ตทุกอย่าง กลายเป็นว่าคนที่มาสมัครอยากแคปให้ดูมาก แต่แคปไม่ได้ มันตลกมาก ขำ
คนมาสมัครกับเราเขาครีเอตมากเลยนะ อันนี้เล่าได้เป็นเพื่อนๆ กัน นางก็ส่งมาทำมือเป็นหัวใจ แล้วบอกว่าผมมีใจนะครับ แต่ใจผมใหญ่ เราก็อุ้ย มีความครีเอต เราก็อุ้ย เริ่ด อยากแคปมากเลย แต่กลัว pdpa ตอนนี้ก็ทำงาน แล้วหาแฟนต่อไป ยังอยากมีแฟนอยู่นะ”
ไอโฟน 17 โปรแม็กซ์ไม่ช่วย ถูกชาวเน็ตขิงใส่ ใช้โนเกีย 3310 แฟนกอดทุกคืน
“ไอโฟน 17 โปรแม็กซ์ก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอก ใช้อะไรก็ได้ ไปดูในคอมเมนต์ได้เลย ตลกมาก โนเกีย 3310 ที่ใช้อยู่ แฟนกอดทุกคืนค่ะ แล้วเขาบอกหนูว่าใช้ไอโฟนเครื่องตั้ง 5-6 หมื่น สุดท้ายก็ถ่ายแค่รูปเดี่ยว ไม่มีรูปคู่ มันยอมได้ไหม เจ็บจี๊ด คนไลฟ์เป็นแสน งง เขาคงเห็นด้วย (หัวเราะ) ก็ฝากด้วยครับยังโสดอยู่ แต่ถ้าไม่อยากโสดก็มาดูละครเวที อยากให้มาดูจริงๆ”
ก่อนหน้านี้ทำเพื่อคอนเทนต์ แต่ตอนนี้อยากมีแฟนจริงๆ แล้ว
“หลังๆ เริ่มอยากมีแล้ว ก่อนหน้านี้เป็นคอนเทนต์แหละ เราเหงา มีช่วงนึงที่เราเหงา แต่ช่วงนี้เราทำงานเยอะ ก็เลยรู้สึกว่าอยากมีมาซัปพอร์ตใจ ฟีลเธอขออิงๆ ได้ไหม นึกออกไหม บางทีกลับบ้าน 5 ทุ่มเจอแมว แมวเชิ่ดอีก แมวหันหนี ไม่เล่นกับเราเลย นอยด์ไหม บางทีอุ้มมันก็กางเล็บ ไม่มีอะไรฮีลใจเลย หลังๆ คุยกับต้นไม้ ซื้อต้นไม้มาคุย บำบัดตัวเองไป เป็นฟีลนี้ ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าจีบได้เลย แต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร”