xs
xsm
sm
md
lg

สุดๆ “เมย์ วาสนา” ไลฟ์คู่ “จี๋ สุทธิรักษ์” ยอดทะลุ 60 ล้าน แจกรถฟู้ดทรัคสร้างอาชีพ 2 คัน พร้อมดีล 2 คนดังระดับโลก!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอากรี๊ดทั้งโซเชียล หลังจากที่ “เมย์ วาสนา อินทะแสง” ควงคู่พาร์ตเนอร์สุดหล่อ “จี๋ สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร” มาร่วมไลฟ์ขาย Bioactive กับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” งานนี้ตอนแรกยอดรวมอยู่ที่กว่า 29 ล้าน เมย์เผยว่ามาเพื่อสร้างปรากฎการณ์ หากยอดถึง 50 ล้าน นอกจากจะติดต่อ “แจ็คสัน หวัง” มาให้ได้ ซึ่งไม่รู้เขาจะมาไหม ตนก็จะแจกรถฟู้ดทรัคสร้างอาชีพอีก 2 คัน และเพียงเวลาไม่นาน ยอดก็พุ่งทะยานไปที่ 50 ล้านภายในเวลา 10 นาที เมย์ฟันยอดขาย 25 ล้าน 24,000 ออเดอร์ เจนนี่รับค่าคอมฯ 1.2 ล้าน แต่เอาแค่ 1 ล้านเท่านั้น เพราะเมย์จ่ายให้เจนนี่เยอะแล้ว เหตุเมย์ตกลงจองบูธเฟสติวัล 5 ภาคกับเจนนี่ทั้งหมด 15 ล้านบาทไปแล้ว

ทำแฟนๆ เรียกร้อง อยากให้ชวน “แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” มาด้วย งานนี้ เจนนี่เลยต่อเวลาให้ 2 นาที หากถึง 60 ล้าน แฟนๆ ขอให้พาแบมแบมมาด้วยได้หรือไม่ เมย์หัวเราะบอกไปกันใหญ่แล้วกู พูดเหมือนทำง่าย แต่เอาเป็นว่าจะพยายาม งานนี้ก็เลยให้จี๋ใช้ความหล่ออ้อนลูกค้าช่วยกดตะกร้าซื้อสินค้า สุดท้ายก็เฮกันสนั่น เมย์ลั่นไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่า แต่จะพยายาม ก่อนสรุป เมย์ขาย Bioactive กับเจนนี่ ได้ทั้งหมด 35 ล้าน 

งานนี่ทำเจนนี่จะเป็นลม บอกถ้าแจ็คสัน หวังมา จะทำอย่างไร บัตรวีไอพียังไม่ใกล้ขนาดนี้เลย พร้อมเผยได้ดีลกับโรงงานของเมย์ เพื่อผลิตโลชั่นยูจิน สินค้าตัวแรกของลูกสาว เป็นพรีเซ็นเตอร์คู่กับ “น้องโมเน่” ลูก “เม พรีมายา” เปิดตัวในวันพรุ่งนี้อีกด้วย






















สุดๆ “เมย์ วาสนา” ไลฟ์คู่ “จี๋ สุทธิรักษ์” ยอดทะลุ 60 ล้าน แจกรถฟู้ดทรัคสร้างอาชีพ 2 คัน พร้อมดีล 2 คนดังระดับโลก!
สุดๆ “เมย์ วาสนา” ไลฟ์คู่ “จี๋ สุทธิรักษ์” ยอดทะลุ 60 ล้าน แจกรถฟู้ดทรัคสร้างอาชีพ 2 คัน พร้อมดีล 2 คนดังระดับโลก!
สุดๆ “เมย์ วาสนา” ไลฟ์คู่ “จี๋ สุทธิรักษ์” ยอดทะลุ 60 ล้าน แจกรถฟู้ดทรัคสร้างอาชีพ 2 คัน พร้อมดีล 2 คนดังระดับโลก!
สุดๆ “เมย์ วาสนา” ไลฟ์คู่ “จี๋ สุทธิรักษ์” ยอดทะลุ 60 ล้าน แจกรถฟู้ดทรัคสร้างอาชีพ 2 คัน พร้อมดีล 2 คนดังระดับโลก!
สุดๆ “เมย์ วาสนา” ไลฟ์คู่ “จี๋ สุทธิรักษ์” ยอดทะลุ 60 ล้าน แจกรถฟู้ดทรัคสร้างอาชีพ 2 คัน พร้อมดีล 2 คนดังระดับโลก!
+6
กำลังโหลดความคิดเห็น