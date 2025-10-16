สุดๆ “เมย์ วาสนา” ไลฟ์คู่ “จี๋ สุทธิรักษ์” ยอดทะลุ 60 ล้าน แจกรถฟู้ดทรัคสร้างอาชีพ 2 คัน พร้อมดีล 2 คนดังระดับโลก!

ทำเอากรี๊ดทั้งโซเชียล หลังจากที่ “เมย์ วาสนา อินทะแสง” ควงคู่พาร์ตเนอร์สุดหล่อ “จี๋ สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร” มาร่วมไลฟ์ขาย Bioactive กับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” งานนี้ตอนแรกยอดรวมอยู่ที่กว่า 29 ล้าน เมย์เผยว่ามาเพื่อสร้างปรากฎการณ์ หากยอดถึง 50 ล้าน นอกจากจะติดต่อ “แจ็คสัน หวัง” มาให้ได้ ซึ่งไม่รู้เขาจะมาไหม ตนก็จะแจกรถฟู้ดทรัคสร้างอาชีพอีก 2 คัน และเพียงเวลาไม่นาน ยอดก็พุ่งทะยานไปที่ 50 ล้านภายในเวลา 10 นาที เมย์ฟันยอดขาย 25 ล้าน 24,000 ออเดอร์ เจนนี่รับค่าคอมฯ 1.2 ล้าน แต่เอาแค่ 1 ล้านเท่านั้น เพราะเมย์จ่ายให้เจนนี่เยอะแล้ว เหตุเมย์ตกลงจองบูธเฟสติวัล 5 ภาคกับเจนนี่ทั้งหมด 15 ล้านบาทไปแล้ว
ทำแฟนๆ เรียกร้อง อยากให้ชวน “แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” มาด้วย งานนี้ เจนนี่เลยต่อเวลาให้ 2 นาที หากถึง 60 ล้าน แฟนๆ ขอให้พาแบมแบมมาด้วยได้หรือไม่ เมย์หัวเราะบอกไปกันใหญ่แล้วกู พูดเหมือนทำง่าย แต่เอาเป็นว่าจะพยายาม งานนี้ก็เลยให้จี๋ใช้ความหล่ออ้อนลูกค้าช่วยกดตะกร้าซื้อสินค้า สุดท้ายก็เฮกันสนั่น เมย์ลั่นไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่า แต่จะพยายาม ก่อนสรุป เมย์ขาย Bioactive กับเจนนี่ ได้ทั้งหมด 35 ล้าน
งานนี่ทำเจนนี่จะเป็นลม บอกถ้าแจ็คสัน หวังมา จะทำอย่างไร บัตรวีไอพียังไม่ใกล้ขนาดนี้เลย พร้อมเผยได้ดีลกับโรงงานของเมย์ เพื่อผลิตโลชั่นยูจิน สินค้าตัวแรกของลูกสาว เป็นพรีเซ็นเตอร์คู่กับ “น้องโมเน่” ลูก “เม พรีมายา” เปิดตัวในวันพรุ่งนี้อีกด้วย