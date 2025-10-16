จากใจเจ้าของแบรนด์ “พิม พิมประภา” ไลฟ์กับ “เจนนี่” ไม่ใช่ความเสี่ยง แต่คือโอกาส แจงปมลูกค้ายกเลิกออเดอร์

“พิม พิมประภา” ทึ่ง “เจนนี่” ไลฟ์สินค้าหมดเร็วมาก ได้เอนเกจฯ ดีทุกแบรนด์ มองลูกค้ายกเลิกออเดอร์ เจ้าของแบรนด์รู้อยู่แล้ว ไม่มองเป็นความเสี่ยง แต่เป็นการเพิ่มโอกาส ชื่นชมทำคอนเทนต์เก่งมาก ลั่นไม่ได้รวยจากสิ่งนี้ แต่ช่วยโปรโมตให้คนรู้จักสินค้า กลับมาซื้อซ้ำ โต้คนจนอุดหนุนคนรวย ไม่บังคับใครซื้อ
เรียกว่าเป็นคนแรกๆ เลยที่เข้าร่วมไลฟ์กับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ก่อนที่จะฮอตปรอทแตกจนกลายเป็นเทศกาลเจนนี่อย่างในตอนนี้ สำหรับนางเอกสาว “พิม พิมประภา ตั้งประภาพร” ซึ่งเจ้าตัวมาเผยถึงเรื่องนี้ในงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ “In The 8ight” ณ ลาน Infinitcity Hall พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 บอกว่าต้องการซัปพอร์ตเจนนี่ด้วย และยอดขายก็ปังจริงๆ
“พิมยังไม่ได้ไปไลฟ์ แต่มีการติดต่อให้เจนนี่ไลฟ์แล้ว ก็มีการวิดีโอคอลไปแล้ว จริงๆ เป็นรายแรกๆ เลยที่ส่งสินค้าไปให้ไลฟ์ แล้วยอดก็คือดีมาก ยอดไปไวมาก ก็มีความว้าวเหมือนกัน มันคือปรากฏการณ์เจนนี่จริงๆ ที่ตัดสินใจอยากส่งสินค้าไปไลฟ์คือหนึ่ง น้องเขาเป็นคนเก่งด้วย เราอยากจะซัปพอร์ตคนเก่งอยู่แล้ว และปฏิเสธไม่ได้ว่าเจนนี่สามารถทำยอดขายได้จริงๆ นะ ที่สำคัญเลยคือเป็นคนที่มีธรรมชาติในการไลฟ์สูงมาก เป็นคนที่ทำคอนเทนต์เก่ง พิมชอบผู้หญิงเก่ง รู้สึกว่าอยากจะซัปพอร์ต และเราก็อยากจะเป็นคนนึงที่อยากให้เขาซัปพอร์ตสินค้าเราเหมือนกัน แล้วต้องยอมรับว่าทุกแบรนด์ที่ไปไลฟ์กับเจนนี่ เอนเกจฯ ดีแทบจะทุกแบรนด์เลย
คือช่วงแรกที่พิมไปไลฟ์ ก็จะมีลิมิตอยู่ว่าเจนนี่เขาจะคิดทีละ 1,000 ออเดอร์ แล้วตอนนั้นพิมจะเอาแค่สองล็อต ก็คือ 2,000 ออเดอร์ แล้วตอนนั้นเขายังลิมิตออเดอร์อยู่ เกินนั้นไม่ได้ ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนกฎให้สามารถเพิ่มล็อตได้เรื่อยๆ ถ้าแบรนด์ต้องการ แล้วคือจะบอกว่าในแพลตฟอร์ม TikTok มันจะมีทั้งคนที่ชำระเงิน เก็บปลายทาง ด้วยความที่แอปพลิเคชันเขาเปิดกว้าง มันก็จะมีคนที่ยกเลิกออเดอร์ได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น 1,000 ออเดอร์มันจะมีรวมทั้งสามอย่างที่พิมพูดถึงแล้ว
พอถึงปลายทาง ทางแบรนด์ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีอยู่ดีว่าลูกค้าจะยกเลิกกี่ออเดอร์ แล้วลูกค้าจะชำระปลายทางกี่ออเดอร์ แล้วคือชำระแน่ๆ แล้ว ก็จะมีอยู่ส่วนนึง อันนี้พิมว่าทุกบ้านอาจจะรู้อยู่แล้วในข้อนี้ เพราะฉะนั้นใครที่เจนนี่มาไลฟ์ให้หลายครั้งก็คงรู้ในเรื่องนี้อยู่แล้ว แล้วทางพิมรู้อยู่แล้วว่าการที่ไป มันเป็นการเปิดการมองเห็นอย่างหนึ่ง และก็เป็นการซัปพอร์ตน้องอีกหนึ่งด้วย แล้วด้วยความที่พิมทำแบรนด์ แล้วก็ทำคอนเทนต์ พิมก็รู้สึกว่าน้องทำคอนเทนต์เก่ง แล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเขาที่หน้างานเหมือนกัน และพิมไม่ได้เรียกว่ามันเป็นความเสี่ยง พิมเรียกว่ามันเป็นโอกาส เพราะว่าตอนนี้ทุกแบรนด์ ถ้ามันไม่ดีจริง ไม่มีใครโทรสายไหม้กันขนาดนี้เพราะฉะนั้นพิมว่ามันไม่ใช่ความเสี่ยง แต่มันคือทุกแบรนด์ ก็ต้องการโอกาสนี้กันทั้งนั้น
บอกไม่ได้เน้นกำไร แต่แค่ต้องการให้คนรู้จักแบรนด์และกลับมาซื้อซ้ำ
“พูดตรงๆ ว่าพิมไม่ได้เน้นกำไร แต่เน้นการโปรโมตเพื่อให้คนรู้จักแบรนด์เรามากขึ้น เพราะพิมว่าเราคงไม่ได้รวยจากสิ่งนี้ พูดตรงๆ แล้วก็ไม่ได้กำไรมหาศาลจากการไปไลฟ์ แต่พิมหวังว่าลูกค้าจะกลับมาซื้อจากสินค้าที่ซื้อไปในราคาที่ถูกมากจริงๆ เพราะว่าวันนี้พิมจบจากงานก็จะไปไลฟ์ต่อ จะวิ่งไปที่บ้านเจนนี่เลย แล้วก็เอาราคาที่ดีที่สุดให้ อย่างที่บอกว่าลูกค้าได้ราคาที่ดี ได้ลองใช้ แล้วกลับมาซื้อใหม่ คือสิ่งที่เราคาดหวัง พิมหวังว่าถ้าลูกค้าได้ลองสินค้าเรา เปิดใจด้วยราคาที่ดี แล้วเขาเห็นว่าสินค้าเราดี เขาจะกลับมาซื้อใหม่ อันนี้คือสิ่งที่แบรนด์เราจะได้กำไรจากตรงนี้”
เผยไม่โดนโบรกเกอร์หักเปอร์เซ็นต์เหมือนคนอื่น
“เรื่องโบรกเกอร์ที่ติดต่อให้ ของพิมไม่มีค่ะ จริงๆ แล้วเราเป็นแบรนด์แรกๆ เลยที่ติดต่อไป เพราะฉะนั้นยังโชคดีที่เราเป็นล็อตแรกๆ ที่ แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นล็อตแรกๆ จ่ายเงินตั้งแต่ล็อตแรกๆ แต่ก็ต้องรออยู่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอทางผู้จัดการของเจนนี่ติดต่อกลับมา ซึ่งเราได้ล็อตของวันนี้ตอนสามทุ่ม ต้องบอกว่าแบรนด์ที่มาจองล็อตหลังๆ เขาต้องการที่จะได้คิวเร็วที่สุด อาจจะมีหลายคนบอกว่าติดต่อผ่านเรานะ ซึ่งเจนนี่ได้บอกไปในไลน์กลุ่มแล้วแหละว่าสิ่งที่ถูกต้องควรทำแบบไหน”
โต้คอมเมนต์ที่บอกว่าเป็นการอุดหนุนคนรวย แต่เป็นการซื้อสินค้าในราคาที่คุ้มค่า และคนซื้อก็ไม่ได้ถูกบังคับซื้อด้วย
“พิมว่ามันเป็นการมองเห็น อย่างที่บอกพิมอยากให้คนลองใช้จริงๆ พอเราให้โปรโมชั่นที่ถูกแล้ว หวังว่าคนจะเปิดใจ เพราะว่าราคาก็ดีด้วย หวังว่าเขาได้ลองแล้วจะชอบสินค้าเราจากผลิตภัณฑ์ที่มันมีคุณภาพจริงๆ ไม่ได้หวังว่าเขาจะมองข้ามดรามาหรืออะไร แต่หวังว่าเขาจะกลับมาซื้อของที่มีคุณภาพดีค่ะ ก็หวังว่าใช้แล้วชอบ ก็กลับมาอุดหนุนใหม่ สีใหม่ๆ ของแบรนด์ด้วยแล้วกันค่ะ วันนี้ก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายนะคะ เพราะเจนนี่เขาก็ถามหน้างานอยู่แล้วว่าต่อไหม แล้วพิมกับทีมก็จะไปปรึกษากันหน้างานว่าต่อไหม แต่เราก็มีเลขในใจไว้คร่าวๆ แล้ว
การที่เป็นดารามีส่วนให้คนซื้อของเรามากขึ้นไหม พิมว่าตอนนี้อย่างที่เจนนี่บอก เขาให้ดาราไปไลฟ์ด้วย ก็คือหนึ่งเลยเพิ่มเอนเกจฯ ให้กับช่อง เพิ่มยอดวิวมากขึ้น เราก็อาจจะมีส่วน แต่คือน้องเก่งในตัวของเขาอยู่แล้ว พอทั้งดาราและน้องมาอยู่ด้วยกัน มันเลยทำให้ไลฟ์กลมกล่อมสนุกมากขึ้น พิมไม่ได้มองว่าเขาอุดหนุนคนรวย แต่ว่าเขาอุดหนุนคนที่เก่ง แล้วก็ราคาสินค้าที่คุ้มค่า เจ้าของเงินเราก็กดในสิ่งที่เราจะซื้อ เราไม่ได้บังคับให้ใครกดสินค้าหรือไม่กด เพราะฉะนั้นพิมว่าการจะบอกว่าไปอุดหนุนคนรวย ไม่ใช่ มันคือการอุดหนุนสินค้าที่เราอยากซื้อ ไม่ได้อุดหนุนคนนี้รวยไม่รวย เรามีเงิน เราพอจะจ่ายสิ่งนี้ เราก็ซื้อ แค่นั้นเอง”
บอกไม่รู้ว่ามีกฎต้องเซ็นสัญญาเรื่องสินค้าว่าห้ามมีสารอันตราย
“เรื่องนี้พิมไม่ทราบเลยค่ะ แต่ว่าคิดว่าเขาน่าจะสกรีน พิมว่าหลังบ้านพิมก็น่าจะเป็นคนคุย พิมยังไม่ได้มีการคุยเรื่องสัญญาอะไรค่ะ ตอนนี้ก็ดีใจที่หลายๆ คนเปิดใจค่ะ แล้วก็ดีใจที่หลายคนให้โอกาสที่จะลองสินค้าเรามากขึ้น ก็ยังไม่อยากใช้คำว่ากลับมาหรืออะไร แต่พิมก็จะทำให้ดีที่สุด ก็หวังว่าทุกคนจะเปิดใจและลองใช้สินค้าค่ะ”