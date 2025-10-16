พรีลิมฯไฟลุก! “มิสแกรนด์ อินเตอร์ฯ” สวยแซบในชุดว่ายน้ำ-ชุดราตรี “เจแปน” ขโมยซีน ตีลังกากลางเวที

เดินทางมาถึงโค้งเกือบสุดท้ายแล้ว สำหรับการประกวด “มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 (Miss Grand International 2025)” เวทีนางงามโลกที่แฟนนางงามต่างตั้งตารอคอย ซึ่ง บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไม่เคยทำให้ใครต้องผิดหวัง จัดอุ่นเครื่องแบบจัดเต็ม
ค่ำคืนที่ผ่านมาแฟนนางงามต่างตื่นตาตื่นใจไปกับความสวยของผู้เข้าประกวดในรอบพรีลิมมินารี (Preliminary) ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK ท่ามกลางบรรยากาศสุดร้อนแรง และเต็มไปด้วยพลังของนักสู้ตัวจริงบนเวทีนางงาม ที่ผู้คว้ามงทองต้องครบเครื่องเท่านั้นถึงจะได้ขึ้นแท่นเป็นลูกรัก “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานกองประกวด
สาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง 77 ประเทศ ต่างงัดเสน่ห์ และความมั่นใจออกมาเต็มพิกัด เพื่อทำคะแนนต่อหน้าคณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติ นำโดย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานและผู้ก่อตั้งมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล, เทเรซ่า ชัยวิสุทธิ์ รองประธานมิสแกรนด์, ลูเซียนา ฟุสเตอร์ Miss Grand International 2023, อิซาเบลลา เมนิน Miss Grand International 2022 ฯลฯ รวมถึง “ซีเจ คริสติน จูเลียน โอเปียซา” Miss Grand International 2024 ที่รับหน้าที่พิธีกรคู่กับ “แชมป์ สกุล ลิมปภานนท์”
เปิดฉากเวทีอย่างร้อนแรงด้วย 77 สาวงามในชุดว่ายน้ำสีสันสดใส เผยให้เห็นความมั่นใจ ฟิตแอนด์เฟิร์มของสาวงามแต่ละประเทศ งานนี้ “มิสแกรนด์เจแปน” เล่นท่ายาก ขโมยซีนด้วยการตีลังกากลางเวทีเช่นเคย กลายเป็นท่าประจำของเจ้าตัวที่เรียกเสียงฮือฮาได้ทุกครั้ง จากนั้นตามด้วยรอบชุดราตรี สุดอลังการ ซึ่งทุกชุดล้วนถูกออกแบบและรังสรรค์โดยดีไซเนอร์จากทั่วโลก เพื่อถ่ายทอดความงามอันทรงพลังของผู้หญิงในแบบฉบับของมิสแกรนด์
สำหรับการประกวด “มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2025” รอบพรีลิมมินารีครั้งนี้ถือเป็นการเก็บคะแนนสำคัญก่อนเข้าสู่รอบตัดสินในค่ำคืนวันที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลา 19.00 น. ณ MGI Hall ศูนย์การค้า Bravo BKK พร้อมต้อนรับผู้ครองมงกุฎ มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 “คนที่ 13” อย่างเป็นทางการ